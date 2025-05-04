Що потрібно, щоб виписатись з квартири у 2025 — покрокова інструкція

ЦНАП. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Повномасштабна війна в Україні суттєво змінила життя мільйонів людей. Часті переїзди, зміна місця роботи або тимчасова евакуація за кордон — усе це змушує громадян оновлювати свої реєстраційні дані. Цей процес, відомий як "виписка", може здаватися лякаючим через бюрократичній труднощі, але це нескладно, якщо знати процедуру.

Як зазначено на порталі "Дія", виписка потрібна для реєстрації нового місця проживання, уникнення штрафів за невідповідність даних, оформлення документів, пільг чи соціальних виплат та для виконання військово-облікових вимог для чоловіків.

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Де і як можна знятись з реєстрації

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється через:

орган реєстрації — виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради за місцем вашої реєстрації;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — зручний варіант для отримання послуги в одному місці.

Як подати заяву

Заяву на виписку можуть подати:

самостійно — особа, яка хоче знятися з реєстрації;

представник — за наявності нотаріально посвідченої довіреності;

власник житла — якщо йдеться про повнолітню особу, зареєстровану в його квартирі чи будинку. Власник подає заяву, підтверджуючи своє право власності.

Зазначимо, що виписка дітей до 14 років можлива лише за згодою обох батьків. Якщо один із батьків є власником житла, виписка дитини за його заявою неможлива без згоди іншого.

Особливості для військовозобов’язаних

Чоловіки, які підлягають військовому обліку, під час виписки повинні надати військово-обліковий документ — військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або інший документ, виданий військкоматом.

Скільки коштує виписка

Адміністративний збір у 2025 році становить 1,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня, тобто 45,42 грн. Ця сума може незначно змінюватися залежно від офіційних даних на початок року.

Скільки часу є на нову реєстрацію

Після виписки без одночасної реєстрації нового місця проживання у вас є 30 днів для оформлення нової реєстрації. Порушення цього терміну може призвести до попередження (за перше порушення) або штрафу (за повторні порушення).

Якщо ви реєструєте нове місце проживання одночасно з випискою, окрема заява на зняття не потрібна — система автоматично оновить дані.

Що буде, якщо не виписатися

Незареєстроване місце проживання може ускладнити:

оформлення документів (паспорт, ID-картка);

отримання соціальних виплат чи субсидій;

взаємодію з державними органами.

Крім того, для військовозобов’язаних це може викликати проблеми з військкоматом.

Поради для легкої виписки

Підготуйте документи заздалегідь — паспорт або ID-картку, військово-обліковий документ (для чоловіків) чи документи на право власності (для власників).

Уточніть графік роботи ЦНАПу чи органу реєстрації — через війну можливі зміни.

Зверніться до ЦНАПу — це зазвичай швидше і зручніше, ніж органи місцевого самоврядування.

Як повідомлялось, зміна місця проживання в ID-паспорті залишається відносно простою процедурою, проте вимагає ретельності. Важливо пам'ятати, що оновлення прописки є не лише формальністю, але й суттєвим аспектом вашої юридичної ідентифікації у державних системах. Відтепер основна увага зосереджена на коректному внесенні змін до даних, що зберігаються на чіпі паспорта.

Зазначимо також, до грудня 2021 року штамп у паспорті слугував основним підтвердженням місця проживання, але згодом його скасували. Станом на 2025 рік, головним документом, що підтверджує адресу, є витяг про місце проживання. Його можна оформити як онлайн, так і офлайн, що значно спрощує процедуру.