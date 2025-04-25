Який документ підтверджує місце проживання у 2025: витяг і альтернативи

Жінка читає документ. Фото: Freepik

Ще кілька років тому штамп у паспорті був основним доказом місця проживання. Але з грудня 2021 року його більше не ставлять. У 2025 році питання підтвердження адреси набуло нової форми — тепер головним документом є витяг про місце проживання, який можна отримати як онлайн, так і офлайн.

Як зазначено на порталі Дія, витяг про місце проживання офіційно визнається основним документом, що засвідчує адресу людини. Він містить актуальні або попередні дані щодо реєстрації. Витяг може знадобитись у десятках життєвих ситуацій:

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під час оформлення соцвиплат або субсидій;

для укладення договорів оренди чи купівлі-продажу;

при зміні виборчої адреси;

у медичних чи освітніх установах.

Кожен витяг має унікальний номер і QR-код — це гарантує достовірність документа та спрощує його перевірку для третіх осіб.

Де і як отримати витяг: сучасні варіанти

Онлайн — швидко, безконтактно і зручно

Найпопулярніший спосіб отримання витягу — через портал Дія. Алгоритм простий:

авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті користувача;

перевірте, чи правильно вказане місце проживання;

оберіть, на кого оформлюється документ — на себе або на дитину;

якщо документ потрібен для дитини, додайте дані свідоцтва про народження;

завантажте pdf-файл витягу з розділу "Отримані документи".

Ви отримаєте сповіщення на пошту або в особистому кабінеті, щойно документ буде готовий.

Офлайн — для тих, хто не користується додатком Дія

Для оформлення витягу офлайн слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Вам знадобиться паспорт або ID-картка та, у разі необхідності, документи на дитину.

Цей варіант залишився актуальним, особливо для людей літнього віку або тих, хто мешкає у громадах з обмеженим інтернет-доступом.

Альтернативні способи підтвердження місця проживання

Окрім витягу, у 2025 році є інші способи підтвердити місце проживання.

Цифровий паспорт у Дії: внутрішній або закордонний паспорт у додатку Дія містить дані про зареєстроване місце проживання. Цей варіант зручний для тих, хто активно користується цифровими сервісами.

Штамп у паспорті-книжечці: якщо у вашому паспорті у формі книжечки є штамп про реєстрацію, проставлений до 1 грудня 2021 року, він також є дійсним підтвердженням. Проте такі паспорти поступово виводяться з обігу, тож цей спосіб менш поширений.

Договори чи довідки: у рідкісних випадках установи можуть приймати договори оренди чи довідки від ЖЕКу, але це залежить від конкретних вимог.

Як повідомлялось, згідно з Конституцією України та міжнародними правовими документами, кожен українець має невід'ємне право вільно обирати та змінювати своє місце проживання. Ця гарантія є важливою складовою особистої свободи та цивільних прав громадян.

Також зазначимо, хоча в Україні тривають спроби дерегулювати реєстрацію місця проживання, у 2025 році вона продовжує мати велике значення. На практиці прописка часто виступає обов'язковою умовою для отримання важливих послуг, таких як медичні, соціальні, освітні та адміністративні, що робить її втрату серйозним обмеженням прав.