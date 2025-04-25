Какой документ подтверждает место жительства в 2025: выписка и альтернативы

Женщина читает документ. Фото: Freepik

Еще несколько лет назад штамп в паспорте был основным доказательством места жительства. Но с декабря 2021 года его больше не ставят. В 2025 году вопрос подтверждения адреса приобрел новую форму — теперь главным документом является выписка о месте проживания, которую можно получить как онлайн, так и офлайн.

Как указано на портале Дія, выписка о месте жительства официально признается основным документом, удостоверяющим адрес человека. Он содержит актуальные или предыдущие данные о регистрации. Выписка может понадобиться в десятках жизненных ситуаций:

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при оформлении соцвыплат или субсидий;

для заключения договоров аренды или купли-продажи;

при изменении избирательного адреса;

в медицинских или образовательных учреждениях.

Каждая выписка имеет уникальный номер и QR-код — это гарантирует достоверность документа и упрощает его проверку для третьих лиц.

Где и как получить выписку: современные варианты

Онлайн — быстро, бесконтактно и удобно

Самый популярный способ получения выписки — через портал Дія. Алгоритм прост:

авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете пользователя;

проверьте, правильно ли указано место жительства;

выберите, на кого оформляется документ — на себя или на ребенка;

если документ нужен для ребенка, добавьте данные свидетельства о рождении;

загрузите pdf-файл выписки из раздела "Полученные документы".

Вы получите уведомление на почту или в личном кабинете, как только документ будет готов.

Офлайн — для тех, кто не пользуется приложением Дія

Для оформления выписки офлайн следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства. Вам понадобится паспорт или ID-карта и, в случае необходимости, документы на ребенка.

Этот вариант остался актуальным, особенно для людей пожилого возраста или тех, кто живет в общинах с ограниченным интернет-доступом.

Альтернативные способы подтверждения места жительства

Кроме выписки, в 2025 году есть другие способы подтвердить место жительства.

Цифровой паспорт в Дії: внутренний или заграничный паспорт в приложении Дія содержит данные о зарегистрированном месте жительства. Этот вариант удобен для тех, кто активно пользуется цифровыми сервисами.

Штамп в паспорте-книжечке: если в вашем паспорте в форме книжечки есть штамп о регистрации, проставленный до 1 декабря 2021 года, он также является действительным подтверждением. Однако такие паспорта постепенно выводятся из обращения, поэтому этот способ менее распространен.

Договоры или справки: в редких случаях учреждения могут принимать договоры аренды или справки от ЖЭКа, но это зависит от конкретных требований.

Как сообщалось, согласно Конституции Украины и международным правовым документам, каждый украинец имеет неотъемлемое право свободно выбирать и менять свое место жительства. Эта гарантия является важной составляющей личной свободы и гражданских прав граждан.

Также отметим, хотя в Украине продолжаются попытки дерегулировать регистрацию места жительства, в 2025 году она продолжает иметь большое значение. На практике прописка часто выступает обязательным условием для получения важных услуг, таких как медицинские, социальные, образовательные и административные, что делает ее потерю серьезным ограничением прав.