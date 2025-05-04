Что нужно, чтобы выписаться из квартиры в 2025 — пошаговая инструкция

ЦНАП. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

Полномасштабная война в Украине существенно изменила жизнь миллионов людей. Частые переезды, смена места работы или временная эвакуация за границу — все это заставляет граждан обновлять свои регистрационные данные. Этот процесс, известный как "выписка", может казаться пугающим из-за бюрократической сложности, но это не сложно, если знать процедуру.

Как указано на портале "Дія", выписка нужна для регистрации нового места жительства, во избежание штрафов за несоответствие данных, оформления документов, льгот или социальных выплат и для выполнения военно-учетных требований для мужчин.

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Где и как можно сняться с регистрации

Снятие с регистрации места жительства осуществляется через:

орган регистрации — исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета по месту вашей регистрации;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — удобный вариант для получения услуги в одном месте.

Как подать заявление

Заявление на выписку могут подать:

самостоятельно — человек, который хочет сняться с регистрации;

представитель — при наличии нотариально заверенной доверенности;

собственник жилья — если речь идет о совершеннолетнем лице, зарегистрированном в его квартире или доме. Владелец подает заявление, подтверждая свое право собственности.

Отметим, что выписка детей до 14 лет возможна только с согласия обоих родителей. Если один из родителей является собственником жилья, выписка ребенка по его заявлению невозможна без согласия другого.

Особенности для военнообязанных

Мужчины, которые подлежат воинскому учету, при выписке должны предоставить военно-учетный документ — военный билет, временное удостоверение военнообязанного или другой документ, выданный военкоматом.

Сколько стоит выписка

Административный сбор в 2025 году составляет 1,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января, то есть 45,42 грн. Эта сумма может незначительно меняться в зависимости от официальных данных на начало года.

Сколько времени есть на новую регистрацию

После выписки без одновременной регистрации нового места жительства у вас есть 30 дней для оформления новой регистрации. Нарушение этого срока может привести к предупреждению (за первое нарушение) или штрафу (за повторные нарушения).

Если вы регистрируете новое место жительства одновременно с выпиской, отдельное заявление на снятие не нужно — система автоматически обновит данные.

Что будет, если не выписаться

Незарегистрированное место жительства может усложнить:

оформление документов (паспорт, ID-карта);

получение социальных выплат или субсидий;

взаимодействие с государственными органами.

Кроме того, для военнообязанных это может вызвать проблемы с военкоматом.

Советы для легкой выписки

Подготовьте документы заранее — паспорт или ID-карту, военно-учетный документ (для мужчин) или документы на право собственности (для владельцев).

Уточните график работы ЦПАУ или органа регистрации — из-за войны возможны изменения.

Обратитесь в ЦПАУ- это обычно быстрее и удобнее, чем органы местного самоуправления.

Как сообщалось, изменение места жительства в ID-паспорте остается относительно простой процедурой, однако требует тщательности. Важно помнить, что обновление прописки является не только формальностью, но и существенным аспектом вашей юридической идентификации в государственных системах. Отныне основное внимание сосредоточено на корректном внесении изменений в данные, хранящиеся на чипе паспорта.

Отметим также, до декабря 2021 года штамп в паспорте служил основным подтверждением места жительства, но впоследствии его отменили. По состоянию на 2025 год, главным документом, подтверждающим адрес, является выписка о месте жительства. Его можно оформить как онлайн, так и офлайн, что значительно упрощает процедуру.