Как выселить человека из квартиры, если он не прописан

Мужчина на фоне коробок. Фото: Freepik

В Украине ситуации, когда в квартире проживает человек без официальной регистрации, не являются редкостью. Обычно это родственники, знакомые, бывшие партнеры или арендаторы, с которыми договор не оформлен должным образом. Проблема возникает тогда, когда такой человек отказывается добровольно освободить помещение, а собственник не знает, с чего начать и какие имеет права.

Как объясняет адвокат Татьяна Догонова, для законного выселения человека, который не имеет прописки в квартире, нужны веские основания, предусмотренные Гражданским кодексом Украины и Законом "О жилищном фонде". Самые распространенные причины включают нарушение условий договора аренды, например, неуплату аренды или порчу имущества, а также проживание без правовых оснований.

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Сюда же относятся антисоциальное поведение, нарушающее права соседей, или семейные конфликты, когда человек, например, бывший партнер, отказывается покинуть жилье.

Собственнику необходимо собрать доказательства, такие как переписка, квитанции или жалобы соседей, чтобы обосновать свои требования.

Как выглядит процедура: коротко, но по существу

Процесс начинается со сбора доказательств: подтверждение права собственности, возможно — документального подтверждения отсутствия согласия на проживание. В суде придется обосновать, почему присутствие этого лица является неправомерным и нарушает ваши интересы.

Суд будет учитывать несколько факторов: было ли согласие владельца на проживание, есть ли родственные отношения, как долго лицо живет в помещении, осуществляло ли оно оплату за коммунальные или иные услуги. В 2025 году судебная практика все чаще становится на сторону владельца, если нет действующего договора, а прописка отсутствует.

После положительного решения суда исполнительная служба обеспечивает принудительное выселение, если жилец и в дальнейшем отказывается покинуть квартиру.

Особенности в зависимости от типа жилья

Процедура выселения зависит от типа квартиры:

в частном жилье владельцу достаточно доказать отсутствие у человека права на проживание, после чего суд выносит решение;

в арендованном помещении расторжение договора аренды возможно после предупреждения, но при отказе арендатора нужен суд;

в государственных или коммунальных квартирах процесс сложнее, ведь требуется согласие местных органов, хотя непрописанное лицо имеет минимальные права.

Сложные ситуации и их решение

Иногда выселение осложняется из-за специфических обстоятельств. Например, если лицо игнорирует судебное решение, исполнительная служба и правоохранители могут осуществить принудительное выселение.

Если в квартире есть несовершеннолетние или лица с ограниченными возможностями, суд может потребовать альтернативное жилье.

В случаях длительного проживания без договора суд может признать права лица, поэтому владельцу нужно четко доказать незаконность пребывания.

Если вы уже столкнулись с такой проблемой

Самое главное — не идти на конфликт и не действовать самостоятельно. Смена замков, отключение коммуникаций, силовое выселение могут обернуться уголовным производством. Даже если человек без прописки — формально он считается проживающим в помещении, и его права подлежат защите в суде.

Вместо этого стоит подать гражданский иск с требованием освободить жилье. Вы можете одновременно просить суд запретить пользование имуществом, если лицо создаёт угрозу или нарушает ваши права как собственника.

Всегда ли нужен суд

Существуют редкие исключения, когда лицо добровольно соглашается выехать после устной или письменной просьбы. Однако если он отказывается, суд — единственный действенный инструмент. В 2025 году украинское законодательство не предусматривает упрощенных механизмов для выселения без решения суда, даже в случае отсутствия регистрации.

Как сообщалось, из-за войны многие украинцы были вынуждены сменить место жительства и работы, что вызывает необходимость обновления регистрационных данных. Процедура "выписки" может показаться сложной из-за бюрократии, но на самом деле она достаточно проста, если знать правильный порядок действий. Своевременное обновление этих данных является важным шагом для граждан в условиях военного положения.

Также мы рассказывали, где можно зарегистрироваться, если нет собственной квартиры, ведь прописка сохраняет свою значимость, открывая путь ко многим государственным сервисам. Для людей без зарегистрированного места жительства это может стать серьезной проблемой в повседневной жизни.