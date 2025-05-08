Кого не можна виписати з квартири у 2025 році — закон і нюанси

Чоловік та жінка читають документи. Фото: Freepik

Житлові спори в Україні залишаються однією з найделікатніших категорій судових процесів. У центрі конфліктів — не лише власність, а й право на проживання. Реєстрація в оселі дає людині юридичний статус мешканця, що часто сприймається як "право жити назавжди". Утім, за певних умов людину все ж можна виписати, але є категорії, яких це не стосується — навіть через суд.

Як наголошує адвокат Олександр Малик, законодавство України чітко визначає категорії осіб, яких не можна виписати з квартири без їхньої згоди або навіть через суд. Ці обмеження спрямовані на захист вразливих груп населення та забезпечення їхніх житлових прав.

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Співвласники та власники житла

Якщо особа є власником або співвласником квартири, виписати її неможливо без її добровільної згоди. Навіть суд не може позбавити власника права на проживання у власному житлі. Наприклад, якщо квартира належить кільком особам, жоден зі співвласників не може бути примусово виписаний, незалежно від конфліктів чи інших обставин.

Неповнолітні діти

Неповнолітні діти, які зареєстровані у квартирі, перебувають під особливим захистом закону. Виписати дитину можна лише за згодою батьків або законних представників, а в деяких випадках — лише з дозволу органів опіки та піклування. Неповнолітню дитину можна виписати лише разом із батьками або одним із них, якщо є заява про зняття з реєстрації місця проживання.

Військовозобов’язані під час воєнного стану

У 2025 році, коли в Україні триває воєнний стан, військовозобов’язані особи, які підлягають мобілізації, не можуть бути виписані з квартири. Це правило діє для захисту їхніх прав на житло під час виконання військового обов’язку.

Особи з особливими обставинами

Закон захищає певні категорії громадян, які перебувають у специфічних життєвих ситуаціях:

особи, які працюють вахтовим або рейсовим методом, часто перебувають у відрядженнях, тому їхня відсутність у квартирі не є підставою для виписки;

люди з інвалідністю, які перебувають у спеціалізованих соціальних закладах;

особи похилого віку, що проживають у будинках для літніх людей;

ув’язнені, які відбувають покарання;

особи на тривалому лікуванні, наприклад, у медичних закладах;

люди, які перебувають в експедиціях, що тривають довгий час.

Ці категорії громадян не можуть бути виписані без їхньої згоди, навіть якщо вони тривалий час не проживають за місцем реєстрації.

Особливості виписки під час воєнного стану

Воєнний стан, який діє в Україні у 2025 році, додає додаткових обмежень. Окрім військовозобов’язаних, не можна виписати осіб, які тимчасово виїхали через воєнні дії, якщо вони не втратили зв’язок із місцем реєстрації. Наприклад, біженці, які перебувають за кордоном, але планують повернутися, зберігають право на реєстрацію.

Адвокат наголошує, що особа, яку примусово виписали, має право звернутися до суду з позовом про поновлення реєстрації. Якщо вона доведе, що має право користування житлом — суд може скасувати попереднє рішення.

Як повідомлялось, у зв'язку з повномасштабною війною багато українців були змушені змінити місце проживання та роботи, включно з тимчасовим виїздом за кордон, що зумовлює необхідність оновлення реєстраційних даних. Процедура "виписки" може здаватися складною через бюрократію, але насправді вона досить проста, якщо знати правильний порядок дій.

Також зазначимо, реєстрація місця проживання в Україні є не просто формальністю, а необхідною умовою для отримання багатьох важливих соціальних та адміністративних послуг. Відсутність прописки може суттєво ускладнити повсякденне життя, особливо для тих, хто не має можливості десь зареєструватися.