Кого нельзя выписать из квартиры в 2025 году — закон и нюансы

Мужчина и женщина читают документы. Фото: Freepik

Жилищные споры в Украине остаются одной из самых деликатных категорий судебных процессов. В центре конфликтов — не только собственность, но и право на проживание. Регистрация в доме дает человеку юридический статус жильца, что часто воспринимается как "право жить навсегда". Впрочем, при определенных условиях человека все же можно выписать, но есть категории, которых это не касается — даже через суд.

Как отмечает адвокат Александр Малик, законодательство Украины четко определяет категории лиц, которых нельзя выписать из квартиры без их согласия или даже через суд. Эти ограничения направлены на защиту уязвимых групп населения и обеспечение их жилищных прав.

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Совладельцы и собственники жилья

Если лицо является владельцем или совладельцем квартиры, выписать его невозможно без его добровольного согласия. Даже суд не может лишить владельца права на проживание в собственном жилье. Например, если квартира принадлежит нескольким лицам, ни один из совладельцев не может быть принудительно выписан, независимо от конфликтов или иных обстоятельств.

Несовершеннолетние дети

Несовершеннолетние дети, которые зарегистрированы в квартире, находятся под особой защитой закона. Выписать ребенка можно только с согласия родителей или законных представителей, а в некоторых случаях — только с разрешения органов опеки и попечительства. Несовершеннолетнего ребенка можно выписать только вместе с родителями или одним из них, если есть заявление о снятии с регистрации места жительства.

Военнообязанные во время военного положения

В 2025 году, когда в Украине продолжается военное положение, военнообязанные лица, подлежащие мобилизации, не могут быть выписаны из квартиры. Это правило действует для защиты их прав на жилье во время выполнения воинского долга.

Лица с особыми обстоятельствами

Закон защищает определенные категории граждан, которые находятся в специфических жизненных ситуациях:

лица, работающие вахтовым или рейсовым методом, часто находятся в командировках, поэтому их отсутствие в квартире не является основанием для выписки;

люди с инвалидностью, которые находятся в специализированных социальных учреждениях;

лица пожилого возраста, проживающие в домах престарелых;

заключенные, отбывающие наказание;

лица на длительном лечении, например, в медицинских учреждениях;

люди, которые находятся в экспедициях, длящихся долгое время.

Эти категории граждан не могут быть выписаны без их согласия, даже если они длительное время не проживают по месту регистрации.

Особенности выписки во время военного положения

Военное положение, которое действует в Украине в 2025 году, добавляет дополнительные ограничения. Кроме военнообязанных, нельзя выписать лиц, которые временно выехали из-за военных действий, если они не потеряли связь с местом регистрации. Например, беженцы, которые находятся за границей, но планируют вернуться, сохраняют право на регистрацию.

Адвокат отмечает, что лицо, которое принудительно выписали, имеет право обратиться в суд с иском о восстановлении регистрации. Если он докажет, что имеет право пользования жильем — суд может отменить предыдущее решение.

Как сообщалось, в связи с полномасштабной войной многие украинцы были вынуждены сменить место жительства и работы, включая временный выезд за границу, что вызывает необходимость обновления регистрационных данных. Процедура "выписки" может казаться сложной из-за бюрократии, но на самом деле она достаточно проста, если знать правильный порядок действий.

Также отметим, регистрация места жительства в Украине является не просто формальностью, а необходимым условием для получения многих важных социальных и административных услуг. Отсутствие прописки может существенно усложнить повседневную жизнь, особенно для тех, кто не имеет возможности где-то зарегистрироваться.