Скільки людей можна прописати в будинку в Україні у 2025 році

Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

У 2025 році реєстрація місця проживання в Україні більше не обмежується жорсткими нормами, як це було раніше. Тепер власник житла має повне право зареєструвати будь-яку кількість осіб у своєму будинку — незалежно від його площі, технічного стану або кількості кімнат.

Як наголошують у Державній міграційній службі України, прописка — це виключно юридичний факт, який не завжди означає фактичне проживання. Тож хоча в документах у будинку може бути зареєстровано десятки осіб, проживати там постійно можуть далеко не всі з них.

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У минулому кількість зареєстрованих у житлі осіб залежала від житлових нормативів: кількість квадратних метрів на одну людину, санітарні умови, погодження з державними органами. Однак сучасне законодавство скасувало ці обмеження — тепер головне, щоб власник житла не був проти.

На практиці це означає: у приватному будинку можуть бути прописані як члени сім’ї, так і інші особи за згодою власника. Більше того, для дітей достатньо згоди одного з батьків, якщо вони зареєстровані за тією ж адресою.

Які ризики несе масова прописка

Незважаючи на відсутність обмежень, надмірна кількість зареєстрованих осіб може створити юридичні труднощі для власника будинку:

складності з оформленням субсидій;

потенційні проблеми з оформленням спадщини;

небажані співвласники у разі помилок або зловживань.

Окрім того, велика кількість зареєстрованих осіб у будинку несе податкові та адміністративні ризики, якщо частина з них не проживає фактично. Закон не забороняє, але змушує власника бути уважним до свого права.

Реєстрація — що варто знати у 2025 році

Місцем постійного проживання вважається адреса, за якою особа перебуває понад 6 місяців на рік. Якщо плануєте жити менше — реєстрація не обов’язкова.

Процес прописки в Україні максимально спрощений і займає мінімум часу. Громадяни можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів місцевого самоврядування або виконавчих органів сільських рад.

Терміни. Після зняття з реєстрації за попередньою адресою у вас є 30 календарних днів, щоб прописатися за новим місцем проживання.

Одночасна виписка та прописка. За бажанням заявника виписка з попереднього місця проживання та нова реєстрація можуть відбуватися одночасно.

Зняття з реєстрації. Ця процедура виконується в день звернення. Достатньо подати паспорт і заповнити заяву.

Необхідні документи для дорослих

Для оформлення прописки у 2025 році потрібно підготувати:

паспорт особи, яка прописується, та паспорт власника житла;

документ, що підтверджує право власності на будинок;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

заява на зняття з попереднього місця реєстрації (за потреби);

квитанція про сплату адміністративного збору.

Прописка дітей: особливості

Реєстрація місця проживання дитини має свої нюанси. Для цього потрібні:

паспорти або ID-картки батьків (або електронні документи в "Дії");

свідоцтво про народження дитини;

квитанція про сплату адміністративного збору;

згода іпотекотримача (якщо будинок в іпотеці);

заява на реєстрацію.

Згода власника будинку не потрібна, якщо дитину прописують за адресою одного з батьків або законного представника.

Як повідомлялось, відсутність прописки може стати причиною занепокоєння, оскільки українське законодавство передбачає відповідальність за недотримання цієї вимоги. Тому українцям варто подбати про виконання свого обов'язку щодо реєстрації місця проживання.

Зазначимо також, у 2025 році в Україні продовжує діяти вимога щодо реєстрації місця проживання, що офіційно засвідчує місце проживання особи. У зв'язку з цим виникає питання: чи можливо зареєструватися у квартирі, яка не перебуває у власності особи, та ще й без згоди власника? Законодавство України містить відповідь на це питання, але з певними умовами.