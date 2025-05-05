Сколько людей можно прописать в доме в Украине в 2025 году

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

В 2025 году регистрация места жительства в Украине больше не ограничивается жесткими нормами, как это было раньше. Теперь владелец жилья имеет полное право зарегистрировать любое количество лиц в своем доме — независимо от его площади, технического состояния или количества комнат.

Как отмечают в Государственной миграционной службе Украины, прописка — это исключительно юридический факт, который не всегда означает фактическое проживание. Поэтому хотя в документах в доме могут быть зарегистрированы десятки человек, проживать там постоянно могут далеко не все из них.

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В прошлом количество зарегистрированных в жилье лиц зависело от жилищных нормативов: количество квадратных метров на одного человека, санитарные условия, согласование с государственными органами. Однако современное законодательство отменило эти ограничения — теперь главное, чтобы собственник жилья не был против.

На практике это означает: в частном доме могут быть прописаны как члены семьи, так и другие лица с согласия собственника. Более того, для детей достаточно согласия одного из родителей, если они зарегистрированы по тому же адресу.

Какие риски несет массовая прописка

Несмотря на отсутствие ограничений, чрезмерное количество зарегистрированных лиц может создать юридические трудности для владельца дома:

сложности с оформлением субсидий;

потенциальные проблемы с оформлением наследства;

нежелательные совладельцы в случае ошибок или злоупотреблений.

Кроме того, большое количество зарегистрированных лиц в доме несет налоговые и административные риски, если часть из них не проживает фактически. Закон не запрещает, но заставляет владельца быть внимательным к своему праву.

Регистрация — что стоит знать в 2025 году

Местом постоянного проживания считается адрес, по которому лицо находится более 6 месяцев в году. Если планируете жить меньше - регистрация не обязательна.

Процесс прописки в Украине максимально упрощен и занимает минимум времени. Граждане могут обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), органы местного самоуправления или исполнительные органы сельских советов.

Сроки. После снятия с регистрации по предыдущему адресу у вас есть 30 календарных дней, чтобы прописаться по новому месту жительства.

Одновременная выписка и прописка. По желанию заявителя выписка с предыдущего места жительства и новая регистрация могут происходить одновременно.

Снятие с регистрации. Эта процедура выполняется в день обращения. Достаточно подать паспорт и заполнить заявление.

Необходимые документы для взрослых

Для оформления прописки в 2025 году нужно подготовить:

паспорт лица, которое прописывается, и паспорт владельца жилья;

документ, подтверждающий право собственности на дом;

военный билет (для военнообязанных);

заявление на снятие с предыдущего места регистрации (при необходимости);

квитанция об уплате административного сбора.

Прописка детей: особенности

Регистрация места жительства ребенка имеет свои нюансы. Для этого нужны:

паспорта или ID-карты родителей (или электронные документы в "Дії");

свидетельство о рождении ребенка;

квитанция об уплате административного сбора;

согласие ипотекодержателя (если дом в ипотеке);

заявление на регистрацию.

Согласие владельца дома не требуется, если ребенка прописывают по адресу одного из родителей или законного представителя.

Как сообщалось, отсутствие прописки может стать причиной беспокойства, поскольку украинское законодательство предусматривает ответственность за несоблюдение этого требования. Поэтому украинцам стоит позаботиться о выполнении своей обязанности по регистрации места жительства.

Отметим также, в 2025 году в Украине продолжает действовать требование о регистрации места жительства, что официально удостоверяет место жительства лица. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли зарегистрироваться в квартире, которая не находится в собственности лица, да еще и без согласия собственника? Законодательство Украины содержит ответ на этот вопрос, но с определенными условиями.