Як виписати людину з квартири під час воєнного стану в Україні

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Freepik

Під час воєнного стану в Україні змінилася процедура зняття з реєстрації місця проживання. Якщо раніше власник квартири не мав права виписати мешканця без його згоди, то сьогодні він отримав значно більше повноважень. Зміни торкнулися передусім спрощення самої процедури — тепер вона стала оперативнішою, але все ще має низку юридичних нюансів.

Як наголошує юрист Святослав Чумаченко, власник нерухомості має право зняти з реєстрації осіб, прописаних у квартирі чи будинку, без їхньої попередньої згоди, якщо вони не є співвласниками житла. Це стало можливим завдяки змінам, запровадженим постановою Кабінету міністрів України №265 від 7 лютого 2022 року. Однак, якщо нерухомість перебуває у спільній власності кількох осіб, для виписки потрібна згода всіх співвласників.

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Ця норма дозволяє власникам оперативно розв'язувати питання, пов’язані з реєстрацією, особливо в умовах, коли зв’язок із прописаними особами ускладнений через війну чи інші обставини.

Які документи потрібні для виписки

Для зняття особи з реєстрації місця проживання власнику необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із наступним пакетом документів:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо);

документ, що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності, витяг із реєстру речових прав тощо);

квитанція про сплату адміністративного збору (окремо за кожну особу, якщо виписується кілька громадян).

Заяву може подати як повнолітній власник, так і законний представник малолітньої особи. Рішення про зняття з реєстрації зазвичай ухвалюється в день звернення, що значно прискорює процес.

Хто не підлягає виписці без згоди

Попри спрощення процедури, певні категорії громадян захищені від виписки без їхньої згоди. До них належать:

неповнолітні та малолітні діти, а також діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки неповнолітніх чи малолітніх дітей, якщо вони мають однакове місце реєстрації з дитиною;

співвласники житла;

мобілізовані військовозобов’язані (на весь період воєнного стану).

Особливу увагу слід звернути на виписку дітей віком від 14 до 18 років. У таких випадках потрібна згода батьків або законних представників. Якщо йдеться про дітей-сиріт чи осіб під опікою, зняття з реєстрації можливе лише за погодженням з органами опіки та піклування.

Як відбувається повідомлення про виписку

ЦНАП зобов’язаний повідомити особу про зняття з реєстрації місця проживання. Це необхідно, щоб громадянин мав можливість оскаржити рішення в суді, якщо вважає його неправомірним. Суд може відновити прописку, якщо:

особа належить до захищеної категорії (наприклад, є неповнолітньою чи співвласником);

було порушено процедуру виписки (наприклад, подано неповний пакет документів).

Такі судові справи потребують ретельного аналізу обставин, але вони дають шанс захистити свої права.

Особливості виписки під час воєнного стану

Воєнний стан вніс не лише спрощення, але й певні обмеження. Наприклад, неможливість виписки мобілізованих осіб захищає їхні права на період служби. Водночас власники отримали більше свободи дій, що особливо актуально в умовах, коли багато громадян покинули свої домівки через бойові дії чи евакуацію.

Важливо пам’ятати, що процедура може мати регіональні особливості залежно від роботи ЦНАПів у різних областях. У деяких випадках, через пошкодження інфраструктури чи перевантаженість центрів, процес може затягуватися.

Які ризики для власника

Хоча процедура, на перший погляд, виглядає простою, є кілька моментів, що потребують уваги:

невірно оформлені документи можуть стати підставою для відмови;

виписка співвласника або дитини без дотримання законної процедури — підстава для судового позову;

якщо особа має реальні підстави проживати в житлі, виписка може бути визнана незаконною.

Зазначимо, нерідко трапляється, що у квартирі проживає особа без офіційної реєстрації — це можуть бути родичі, знайомі чи навіть неоформлені орендарі. Проблема загострюється, коли така людина відмовляється добровільно залишити помешкання. У подібних випадках власник житла часто не знає своїх прав та не розуміє, з чого почати, аби законно виселити непроханого мешканця.

Також ми розповідали, що реєстрація місця проживання зберігає свою актуальність, адже вона є ключовою для доступу до багатьох державних послуг. Для осіб, які не мають власної квартири, відсутність такої реєстрації може створити серйозні труднощі у повсякденному житті. Саме тому ми інформували про доступні варіанти реєстрації для тих, хто не має власного житла.