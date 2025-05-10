Как выписать человека из квартиры во время военного положения в Украине

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Freepik

Во время военного положения в Украине изменилась процедура снятия с регистрации места жительства. Если раньше владелец квартиры не имел права выписать жильца без его согласия, то сегодня он получил значительно больше полномочий. Изменения коснулись прежде всего упрощения самой процедуры — теперь она стала более оперативной, но все еще имеет ряд юридических нюансов.

Как отмечает юрист Святослав Чумаченко, владелец недвижимости имеет право снять с регистрации лиц, прописанных в квартире или доме, без их предварительного согласия, если они не являются совладельцами жилья. Это стало возможным благодаря изменениям, введенным постановлением Кабинета министров Украины №265 от 7 февраля 2022 года. Однако, если недвижимость находится в совместной собственности нескольких лиц, для выписки требуется согласие всех совладельцев.

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Эта норма позволяет владельцам оперативно решать вопросы, связанные с регистрацией, особенно в условиях, когда связь с прописанными лицами затруднена из-за войны или других обстоятельств.

Какие документы нужны для выписки

Для снятия лица с регистрации места жительства владельцу необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) со следующим пакетом документов:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, ID-карта и т.д.);

документ, подтверждающий право собственности на жилье (свидетельство о праве собственности, выписка из реестра прав и т.д.);

квитанция об уплате административного сбора (отдельно за каждого человека, если выписывается несколько граждан).

Заявление может подать как совершеннолетний владелец, так и законный представитель малолетнего лица. Решение о снятии с регистрации обычно принимается в день обращения, что значительно ускоряет процесс.

Кто не подлежит выписке без согласия

Несмотря на упрощение процедуры, определенные категории граждан защищены от выписки без их согласия. К ним относятся:

несовершеннолетние и малолетние дети, а также дети, лишенные родительской опеки;

родители несовершеннолетних или малолетних детей, если они имеют одинаковое место регистрации с ребенком;

совладельцы жилья;

мобилизованные военнообязанные (на весь период военного положения).

Особое внимание следует обратить на выписку детей в возрасте от 14 до 18 лет. В таких случаях требуется согласие родителей или законных представителей. Если речь идет о детях-сиротах или лицах под опекой, снятие с регистрации возможно только по согласованию с органами опеки и попечительства.

Как происходит сообщение о выписке

ЦПАУ обязан уведомить лицо о снятии с регистрации места жительства. Это необходимо, чтобы гражданин имел возможность обжаловать решение в суде, если считает его неправомерным. Суд может восстановить прописку, если:

лицо относится к защищенной категории (например, является несовершеннолетним или совладельцем);

была нарушена процедура выписки (например, подан неполный пакет документов).

Такие судебные дела требуют тщательного анализа обстоятельств, но они дают шанс защитить свои права.

Особенности выписки во время военного положения

Военное положение внесло не только упрощения, но и определенные ограничения. Например, невозможность выписки мобилизованных лиц защищает их права на период службы. В то же время владельцы получили больше свободы действий, что особенно актуально в условиях, когда многие граждане покинули свои дома из-за боевых действий или эвакуации.

Важно помнить, что процедура может иметь региональные особенности в зависимости от работы ЦПАУ в разных областях. В некоторых случаях, из-за повреждения инфраструктуры или перегруженности центров, процесс может затягиваться.

Какие риски для владельца

Хотя процедура на первый взгляд выглядит простой, есть несколько моментов, требующих внимания:

неверно оформленные документы могут стать основанием для отказа;

выписка совладельца или ребенка без соблюдения законной процедуры — основание для судебного иска;

если лицо имеет реальные основания проживать в жилье, выписка может быть признана незаконной.

Отметим, нередко случается, что в квартире проживает лицо без официальной регистрации — это могут быть родственники, знакомые или даже неоформленные арендаторы. Проблема обостряется, когда такой человек отказывается добровольно покинуть помещение. В подобных случаях владелец жилья часто не знает своих прав и не понимает, с чего начать, чтобы законно выселить незваного жителя.

Также мы рассказывали, что регистрация места жительства сохраняет свою актуальность, ведь она является ключевой для доступа ко многим государственным услугам. Для лиц, не имеющих собственной квартиры, отсутствие такой регистрации может создать серьезные трудности в повседневной жизни. Именно поэтому мы информировали о доступных вариантах регистрации для тех, кто не имеет собственного жилья.