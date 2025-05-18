Как проверить, есть ли у человека недвижимость в Украине в 2025 году — официальные способы

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

В Украине существует вполне легальный и доступный способ проверить, владеет ли конкретное физическое или юридическое лицо недвижимым имуществом. Доступ к Государственному реестру вещных прав открыт, и это позволяет каждому, кто имеет интерес, получить информацию о собственности, обременениях, ипотеках и других правовых нюансах, связанных с недвижимостью.

Узнать о недвижимости человека может быть полезным в разных ситуациях: от проверки потенциального бизнес-партнера до анализа имущественного состояния должника. Открытость реестра в Украине обеспечивает прозрачность и помогает избежать мошенничества. Однако стоит помнить об этических аспектах и законности использования полученных данных.

Реклама

Читайте также:

Как указано на портале "Дія", Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество содержит подробную информацию о:

собственности лица: квартиры, дома, коммерческая недвижимость, земельные участки;

обременения имущества: ипотеки, залоги, аресты в рамках исполнительных производств или уголовных дел;

договоры аренды: земельные участки, а также жилая или коммерческая недвижимость со сроком действия более трех лет;

исторические данные: сведения о приобретении, изменении или прекращении прав на имущество в хронологическом порядке;

информацию о запросах: кто именно интересовался данными о недвижимости определенного лица.

Кроме того, для многоквартирных домов можно получить данные обо всех зарегистрированных правах собственности на квартиры или нежилые помещения в доме.

Где и как подать запрос

Данные из Государственного реестра можно получить:

через Онлайн дом юстиции;

лично — в ЦПАУ, у государственного или частного нотариуса, государственного регистратора или в исполнительных органах местной власти.

Нужно только подать заявление, предоставить документ об оплате административного сбора, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление может подать и уполномоченный представитель по доверенности.

Условия доступа и стоимость услуги

Информация предоставляется на платной основе, кроме отдельных случаев, предусмотренных законом. Тарифы на 2025 год:

в бумажной форме: 0,025 прожиточного минимума (примерно 100 грн);

в электронной форме: 0,0125 прожиточного минимума (примерно 50 грн).

Все запросы обрабатываются в течение одного календарного дня.

В запросе важно указать точные идентификационные данные лица или объекта недвижимости. Доступ к персональным данным третьих лиц регулируется законом, поэтому есть ограничения: например, нельзя получить данные об имуществе без указания имени и налогового номера или серии и номера паспорта.

Нюансы и предостережения

Проверка личности. Государственный регистратор обязательно проверяет личность заявителя по паспорту или другому документу. Для юридических лиц проверяются полномочия представителя через Единый государственный реестр.

Конфиденциальность. Реестр открыт, но информация о запросах фиксируется, поэтому владелец имущества может узнать, кто интересовался его недвижимостью.

Ограничение доступа. Некоторые данные могут быть недоступны из-за судебных решений или других ограничений.

Точность данных. Убедитесь, что вы правильно указали ФИО или идентификационный код лица, иначе информация может быть неполной.

Что еще стоит знать украинцам

Приобретение квартиры может обернуться неприятностью, если окажется, что в ней зарегистрированы посторонние лица, выписать которых бывает сложно. Это создает угрозу для права собственности и разрушает планы на ремонт. Хотя в 2025 году получить информацию о зарегистрированных стало проще благодаря цифровым сервисам, эти данные остаются конфиденциальными и охраняются законом.

А для законного распоряжения недвижимым имуществом в Украине в 2025 году необходимо четко понимать аспекты права собственности. Законодательство детально регламентирует процедуры купли-продажи, дарения и оформления наследства, поэтому важно знать этапы приобретения права собственности, порядок регистрации, перечень документов и потенциальные препятствия.