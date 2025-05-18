Как проверить, есть ли у человека недвижимость в Украине в 2025 году — официальные способы

Кто в доме хозяин — как быстро установить владельца недвижимости
В Украине существует вполне легальный и доступный способ проверить, владеет ли конкретное физическое или юридическое лицо недвижимым имуществом. Доступ к Государственному реестру вещных прав открыт, и это позволяет каждому, кто имеет интерес, получить информацию о собственности, обременениях, ипотеках и других правовых нюансах, связанных с недвижимостью.
Узнать о недвижимости человека может быть полезным в разных ситуациях: от проверки потенциального бизнес-партнера до анализа имущественного состояния должника. Открытость реестра в Украине обеспечивает прозрачность и помогает избежать мошенничества. Однако стоит помнить об этических аспектах и законности использования полученных данных.
Как указано на портале "Дія", Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество содержит подробную информацию о:
- собственности лица: квартиры, дома, коммерческая недвижимость, земельные участки;
- обременения имущества: ипотеки, залоги, аресты в рамках исполнительных производств или уголовных дел;
- договоры аренды: земельные участки, а также жилая или коммерческая недвижимость со сроком действия более трех лет;
- исторические данные: сведения о приобретении, изменении или прекращении прав на имущество в хронологическом порядке;
- информацию о запросах: кто именно интересовался данными о недвижимости определенного лица.
Кроме того, для многоквартирных домов можно получить данные обо всех зарегистрированных правах собственности на квартиры или нежилые помещения в доме.
Где и как подать запрос
Данные из Государственного реестра можно получить:
- через Онлайн дом юстиции;
- лично — в ЦПАУ, у государственного или частного нотариуса, государственного регистратора или в исполнительных органах местной власти.
Нужно только подать заявление, предоставить документ об оплате административного сбора, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление может подать и уполномоченный представитель по доверенности.
Условия доступа и стоимость услуги
Информация предоставляется на платной основе, кроме отдельных случаев, предусмотренных законом. Тарифы на 2025 год:
- в бумажной форме: 0,025 прожиточного минимума (примерно 100 грн);
- в электронной форме: 0,0125 прожиточного минимума (примерно 50 грн).
Все запросы обрабатываются в течение одного календарного дня.
В запросе важно указать точные идентификационные данные лица или объекта недвижимости. Доступ к персональным данным третьих лиц регулируется законом, поэтому есть ограничения: например, нельзя получить данные об имуществе без указания имени и налогового номера или серии и номера паспорта.
Нюансы и предостережения
- Проверка личности. Государственный регистратор обязательно проверяет личность заявителя по паспорту или другому документу. Для юридических лиц проверяются полномочия представителя через Единый государственный реестр.
- Конфиденциальность. Реестр открыт, но информация о запросах фиксируется, поэтому владелец имущества может узнать, кто интересовался его недвижимостью.
- Ограничение доступа. Некоторые данные могут быть недоступны из-за судебных решений или других ограничений.
- Точность данных. Убедитесь, что вы правильно указали ФИО или идентификационный код лица, иначе информация может быть неполной.
Что еще стоит знать украинцам
Приобретение квартиры может обернуться неприятностью, если окажется, что в ней зарегистрированы посторонние лица, выписать которых бывает сложно. Это создает угрозу для права собственности и разрушает планы на ремонт. Хотя в 2025 году получить информацию о зарегистрированных стало проще благодаря цифровым сервисам, эти данные остаются конфиденциальными и охраняются законом.
А для законного распоряжения недвижимым имуществом в Украине в 2025 году необходимо четко понимать аспекты права собственности. Законодательство детально регламентирует процедуры купли-продажи, дарения и оформления наследства, поэтому важно знать этапы приобретения права собственности, порядок регистрации, перечень документов и потенциальные препятствия.
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