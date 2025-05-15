Ціни на квартири у Києві у травні 2025 — скільки коштує квадрат (інфографіка)

Київ. Фото: Freepik

Ринок вторинної нерухомості в Києві продовжує змінюватися під впливом війни, еміграційних хвиль та перебудови економіки. Попри невизначеність, попит на житло в столиці зберігається, особливо в безпечніших і комфортніших для життя районах. У травні 2025 року ціни на квартири на вторинному ринку Києва демонструють суттєвий розрив між центральними та віддаленими районами.

Згідно з даними платформи ЛУН, середня вартість квадратного метра у столиці варіюється від майже 2 600 доларів до менш ніж 1 000 доларів залежно від району. Нижче — детальний огляд по кожному з них.

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Печерськ: елітність за 2 590 дол. за квадрат

Печерський район традиційно зберігає статус найдорожчого в Києві. Тут зосереджено чимало нових житлових комплексів бізнес- та преміумкласу, а також об’єкти з краєвидами на Дніпро. За престижність, безпеку та розвинену інфраструктуру покупці готові викладати в середньому 2 590 дол./кв. м. Це — абсолютний ціновий пік вторинного ринку столиці.

Шевченківський і Голосіївський: баланс статусу та зручності

На другому місці — Шевченківський район із середньою ціною 1 860 дол./кв. м. Тут популярні квартири біля університетів, парків, історичних пам’яток і станцій метро.

Голосіївський район трохи поступається — 1 687 дол./кв. м. Але він приваблює мешканців близькістю до зелених зон, лісопарків, і порівняно новим житловим фондом.

Солом’янка та Дніпровський: "золота середина"

У Солом’янському районі ціна "квадрата" тримається на рівні 1 510 доларів. Це зручне місце для родин і студентів: близькість до аеропорту, хороше сполучення та наявність шкіл і вишів роблять район стабільно затребуваним.

Дніпровський район — 1 377 дол./кв. м — демонструє стабільний попит серед тих, хто шукає варіанти ближче до центру, але за меншою ціною.

Поділ, Дарниця, Оболонь: трохи нижче середнього

Подільський район, хоч і з історичним шармом, має середню вартість 1 327 дол./кв. м. Попри активну забудову, район поки що не повернув довоєнної динаміки попиту.

У Дарницькому — 1 307 дол./кв. м, а в Оболонському — 1 280 дол./кв. м. Обидва райони мають власну аудиторію: перший приваблює новобудовами на лівому березі, другий — своєю інфраструктурою, озерами та ТРЦ.

Найдоступніші: Святошин і Деснянський

У Святошинському районі середня вартість — 1 237 дол./кв. м. Це варіант для тих, хто готовий трохи далі їздити до центру, але бажає заощадити.

Найнижчий цінник у столиці наразі в Деснянському районі — 978 дол./кв. м. Район продовжує втрачати у вартості через віддаленість, слабшу інфраструктуру та логістичні виклики.

Середня ціна за м2 житла на вторинному ринку Києва. Графіка: Новини.LIVE

Що далі

Експерти прогнозують, що ціни на вторинному ринку Києва в найближчі місяці залишатимуться стабільними. В умовах війни інвестори в нерухомість віддають перевагу перевіреним об’єктам у районах із розвиненою інфраструктурою.

Ймовірно, попит концентруватиметься в центральній частині столиці, тоді як доступніші райони використовуватимуть перевагу ціни для залучення молодих покупців і переселенців.

Як повідомлялось, травень 2025 року відзначається стійким зростанням цін на київську нерухомість, особливо на квартири-студії та смарт-квартири. Завдяки своїй компактності та відносній доступності, ці варіанти житла мають попит серед молоді та інвесторів у столиці. Проте в сучасних умовах інвестиції в таку нерухомість можуть стати як прибутковим активом, так і фінансовою пасткою.

Також ми розповідали, що Київ поєднує багату історію та динамічний сучасний ритм, де величні будівлі минулих століть приваблюють елітних покупців. Дореволюційні будинки, зведені до 1917 року, є не лише історичною спадщиною, а й ексклюзивною нерухомістю. Їхня неповторність, центральне розташування та обмежена пропозиція зумовлюють найвищі ціни на вторинному ринку.