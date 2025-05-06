Чому квартири в дореволюційних будинках Києва коштують мільйони

"Царський" будинок на вул. Грушевського. Фото: Rasal Hague

Київ — місто, де історія переплітається з сучасністю, а архітектурні шедеври дореволюційної епохи стають об’єктами жадання для заможних покупців. Дореволюційні будинки, або так звані царські, зведені до 1917 року, є не лише пам’ятками історії, а й елітним сегментом ринку нерухомості. Їхня унікальність, розташування в історичному центрі та обмежена кількість роблять квартири в таких будинках найдорожчими на вторинному ринку.

За даними порталу ЛУН, найдорожчі 1-кімнатні квартири в дореволюційних будинках коштують у середньому 115 000 доларів, що робить їх елітним сегментом вторинного ринку. Найвищі ціни зафіксовано в будинках, розташованих у Печерському районі (Липки, Хрещатик, Інститутська) та Шевченківському районі (вулиці Ярославів Вал, Володимирська, Малопідвальна).

Реклама

Читайте також:

Вул. Малопідвальна, 10

Цей будинок, зведений у 1909-1910 роках за проектом архітектора Карла Шимана, є пам’яткою історизму. У 2002 році тут провели капітальну реконструкцію: замінили перекриття на залізобетонні, встановили ліфт, облаштували закритий двір із паркінгом та охороною.

Квартири тут — це просторі апартаменти з високими стелями, великими вікнами з видом на Майдан Незалежності та дизайнерським ремонтом. Наприклад, 4-кімнатна квартира площею 150 кв. м коштує близько 600 000 доларів.

Вул. Малопідвальна, 10. Фото: domik.ua

Вул. Інститутська, 24/7

Будинок у самому серці Липок, поруч із Хрещатиком, відомий своєю вишуканою архітектурою та елітним статусом. Квартири тут мають мармурові підвіконня, підлогу з підігрівом, власне опалення та броньовані двері. 3-кімнатна квартира площею 120 кв. м коштує від 350 000 до 450 000 доларів, залежно від ремонту.

Вул. Інститутська, 24/7. Фото: domik.ua

Вул. Ярославів Вал

Ця вулиця в Шевченківському районі славиться дореволюційними особняками з ліпниною та просторими квартирами. Будинки тут часто реконструюють, додаючи сучасні зручності. 2-кімнатна квартира площею 80 кв. м із ремонтом коштує приблизно 200 000-250 000 доларів.

Вул. Ярославів Вал. Фото: stezhkamu.com

Найдешевші дореволюційні будинки

Найдоступніші квартири в дореволюційних будинках розташовані у віддалених районах, таких як Солом’янка чи Поділ (окрім історичного центру). Наприклад, 1-кімнатна квартира площею 40 кв. м у будинку без капітального ремонту на вул. Уманській може коштувати 50 000-60 000 доларів. Такі будинки часто мають зношені комунікації, дерев’яні перекриття та потребують значних вкладень у ремонт, що знижує їхню ціну.

Будинок на Подолі. Фото: І. Парнікоза

Переваги квартири в дореволюційному будинку: що варто врахувати

Рішення про купівлю житла у дореволюційній будівлі Києва — це вибір не лише на користь архітектурної спадщини, а й на користь якості життя. Як наголошують експерти порталу DIM.RIA, така нерухомість має низку переваг, які залишаються актуальними навіть через понад століття після зведення будівель.

Престижне розташування . Історичні будинки зазвичай розташовані на центральних вулицях міста, в оточенні розвиненої інфраструктури, поблизу метро, зручною транспортною мережею та швидким доступом до ключових районів столиці.

. Історичні будинки зазвичай розташовані на центральних вулицях міста, в оточенні розвиненої інфраструктури, поблизу метро, зручною транспортною мережею та швидким доступом до ключових районів столиці. Теплоізоляція та мікроклімат . Цегляні стіни великої товщини мають низьку теплопровідність: взимку в таких квартирах тепло, а влітку — приємно прохолодно.

. Цегляні стіни великої товщини мають низьку теплопровідність: взимку в таких квартирах тепло, а влітку — приємно прохолодно. Наявність природної вентиляції . За умови належного обслуговування вентиляційних каналів у таких будинках підтримується здоровий мікроклімат без потреби в дорогих системах клімат-контролю.

. За умови належного обслуговування вентиляційних каналів у таких будинках підтримується здоровий мікроклімат без потреби в дорогих системах клімат-контролю. Спокійне середовище . У будинках зазвичай обмежена кількість квартир, що зменшує щоденний шум і підвищує рівень приватності. Часто одне з фасадів виходить у закритий двір із хвірткою або шлагбаумом, що забезпечує додаткову безпеку.

. У будинках зазвичай обмежена кількість квартир, що зменшує щоденний шум і підвищує рівень приватності. Часто одне з фасадів виходить у закритий двір із хвірткою або шлагбаумом, що забезпечує додаткову безпеку. Продумане планування . Квартири в дореволюційних будинках проєктувалися з орієнтацією на великі родини: високі стелі (іноді до 4 метрів), великі вікна, просторі кімнати, широкі коридори — усе це сприяє світлу, простору та комфорту.

. Квартири в дореволюційних будинках проєктувалися з орієнтацією на великі родини: високі стелі (іноді до 4 метрів), великі вікна, просторі кімнати, широкі коридори — усе це сприяє світлу, простору та комфорту. Підсобні приміщення та ліфти . Комори, гардеробні, а в деяких будинках — ліфти, встановлені ще у ХХ столітті, значно підвищують зручність користування житлом.

. Комори, гардеробні, а в деяких будинках — ліфти, встановлені ще у ХХ столітті, значно підвищують зручність користування житлом. Архітектурна естетика. Фасади та інтер’єри будинків прикрашені ліпниною, арками, старовинними елементами оздоблення — це додає житлу унікального характеру та культурної цінності.

Недоліки дореволюційної нерухомості: до чого потрібно бути готовим

Однак поряд із перевагами дореволюційні квартири мають і свої об’єктивні недоліки, про які варто знати ще до моменту купівлі.

Висока вартість . Через обмежену пропозицію, престижне розташування та історичну цінність ціни на такі квартири нерідко перевищують вартість сучасного житла аналогічної площі.

. Через обмежену пропозицію, престижне розташування та історичну цінність ціни на такі квартири нерідко перевищують вартість сучасного житла аналогічної площі. Необхідність капітального ремонту . У багатьох будинках залишилися дерев’яні перекриття, які з часом потребують ретельного оновлення. При порушенні вентиляції в перекриттях існує ризик гниття та просідання конструкцій.

. У багатьох будинках залишилися дерев’яні перекриття, які з часом потребують ретельного оновлення. При порушенні вентиляції в перекриттях існує ризик гниття та просідання конструкцій. Застарілі інженерні мережі . Водопровід, електропроводка, системи опалення можуть бути технічно та морально застарілими — їх оновлення вимагає додаткових інвестицій.

. Водопровід, електропроводка, системи опалення можуть бути технічно та морально застарілими — їх оновлення вимагає додаткових інвестицій. Недостатня шумоізоляція між поверхами . Дерев’яні балки добре передають звукові вібрації: чутні як кроки, так і робота побутової техніки сусідів зверху.

. Дерев’яні балки добре передають звукові вібрації: чутні як кроки, так і робота побутової техніки сусідів зверху. Технічні складнощі з модернізацією . Поліпшення звукоізоляції або встановлення сучасних вікон і дверей у нестандартних отворах може бути складним та дорогим. Окрім того, втручання у структуру вентиляційних каналів може спричинити порушення мікроклімату.

. Поліпшення звукоізоляції або встановлення сучасних вікон і дверей у нестандартних отворах може бути складним та дорогим. Окрім того, втручання у структуру вентиляційних каналів може спричинити порушення мікроклімату. Ризик неприємних запахів . У разі поганого обслуговування вентиляції запахи з однієї квартири можуть поширюватися на весь під’їзд, створюючи дискомфорт.

. У разі поганого обслуговування вентиляції запахи з однієї квартири можуть поширюватися на весь під’їзд, створюючи дискомфорт. Зовнішній шум та екологія . Життя в центрі міста супроводжується трафіком, високим рівнем шуму та забрудненістю повітря, що особливо відчутно на нижніх поверхах.

. Життя в центрі міста супроводжується трафіком, високим рівнем шуму та забрудненістю повітря, що особливо відчутно на нижніх поверхах. Туристичне навантаження . У центрі Києва частина квартир активно здається подобово, що веде до постійної зміни сусідів та підвищеного рівня шуму у вечірній час.

. У центрі Києва частина квартир активно здається подобово, що веде до постійної зміни сусідів та підвищеного рівня шуму у вечірній час. Відсутність паркування. Через щільну забудову сучасного міста організувати постійне паркомісце біля будинку — складно, а іноді й неможливо.

Як повідомлялось, Київ приваблює тих, хто прагне комфортного життя в Україні, а його елітні новобудови є не лише ознакою статусу, а й вигідною інвестицією. Зараз первинний ринок нерухомості столиці демонструє стабільне зростання цін через обмежену кількість пропозицій, високий попит та економічні чинники.

Зазначимо також, ринок нерухомості Києва показує неочікувану стійкість інтересу до придбання житла. При цьому думки інвесторів розділилися: одні прогнозують зростання цін на первинному та вторинному ринках, інші ж очікують їхнього зниження. Такий парадокс робить ситуацію на столичному ринку нерухомості особливо цікавою.