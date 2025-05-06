Почему квартиры в дореволюционных домах Киева стоят миллионы

"Царский" дом на ул. Грушевского. Фото: Rasal Hague

Киев — город, где история переплетается с современностью, а архитектурные шедевры дореволюционной эпохи становятся объектами вожделения для состоятельных покупателей. Дореволюционные дома, или так называемые царские, построенные до 1917 года, являются не только памятниками истории, но и элитным сегментом рынка недвижимости. Их уникальность, расположение в историческом центре и ограниченное количество делают квартиры в таких домах самыми дорогими на вторичном рынке.

По данным портала ЛУН, самые дорогие 1-комнатные квартиры в дореволюционных домах стоят в среднем 115 000 долларов, что делает их элитным сегментом вторичного рынка. Самые высокие цены зафиксированы в домах, расположенных в Печерском районе (Липки, Крещатик, Институтская) и Шевченковском районе (улицы Ярославов Вал, Владимирская, Малоподвальная).

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Ул. Малоподвальная, 10

Этот дом, построенный в 1909-1910 годах по проекту архитектора Карла Шимана, является памятником историзма. В 2002 году здесь провели капитальную реконструкцию: заменили перекрытия на железобетонные, установили лифт, обустроили закрытый двор с паркингом и охраной.

Квартиры здесь — это просторные апартаменты с высокими потолками, большими окнами с видом на Майдан Независимости и дизайнерским ремонтом. Например, 4-комнатная квартира площадью 150 кв. м стоит около 600 000 долларов.

Ул. Малоподвальная, 10. Фото: domik.ua

Ул. Институтская, 24/7

Дом в самом сердце Липок, рядом с Крещатиком, известный своей изысканной архитектурой и элитным статусом. Квартиры здесь имеют мраморные подоконники, пол с подогревом, собственное отопление и бронированные двери. 3-комнатная квартира площадью 120 кв. м стоит от 350 000 до 450 000 долларов, в зависимости от ремонта.

Ул. Институтская, 24/7. Фото: domik.ua

Ул. Ярославов Вал

Эта улица в Шевченковском районе славится дореволюционными особняками с лепниной и просторными квартирами. Дома здесь часто реконструируют, добавляя современные удобства. 2-комнатная квартира площадью 80 кв. м с ремонтом стоит примерно 200 000-250 000 долларов.

Ул. Ярославов Вал. Фото: stezhkamu.com

Самые дешевые дореволюционные дома

Самые доступные квартиры в дореволюционных домах расположены в отдаленных районах, таких как Соломенка или Подол (кроме исторического центра). Например, 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м в доме без капитального ремонта на ул. Уманской может стоить 50 000-60 000 долларов. Такие дома часто имеют изношенные коммуникации, деревянные перекрытия и требуют значительных вложений в ремонт, что снижает их цену.

Дом на Подоле. Фото: И. Парникоза

Преимущества квартиры в дореволюционном доме: что стоит учесть

Решение о покупке жилья в дореволюционном здании Киева — это выбор не только в пользу архитектурного наследия, но и в пользу качества жизни. Как отмечают эксперты портала DIM.RIA, такая недвижимость имеет ряд преимуществ, которые остаются актуальными даже спустя более века после возведения зданий.

Престижное расположение . Исторические дома обычно расположены на центральных улицах города, в окружении развитой инфраструктуры, вблизи метро, удобной транспортной сети и быстрым доступом к ключевым районам столицы.

. Исторические дома обычно расположены на центральных улицах города, в окружении развитой инфраструктуры, вблизи метро, удобной транспортной сети и быстрым доступом к ключевым районам столицы. Теплоизоляция и микроклимат . Кирпичные стены большой толщины имеют низкую теплопроводность: зимой в таких квартирах тепло, а летом — приятно прохладно.

. Кирпичные стены большой толщины имеют низкую теплопроводность: зимой в таких квартирах тепло, а летом — приятно прохладно. Наличие естественной вентиляции . При условии надлежащего обслуживания вентиляционных каналов в таких домах поддерживается здоровый микроклимат без необходимости в дорогих системах климат-контроля.

. При условии надлежащего обслуживания вентиляционных каналов в таких домах поддерживается здоровый микроклимат без необходимости в дорогих системах климат-контроля. Спокойная среда . В домах обычно ограниченное количество квартир, что уменьшает ежедневный шум и повышает уровень приватности. Часто один из фасадов выходит в закрытый двор с калиткой или шлагбаумом, что обеспечивает дополнительную безопасность.

. В домах обычно ограниченное количество квартир, что уменьшает ежедневный шум и повышает уровень приватности. Часто один из фасадов выходит в закрытый двор с калиткой или шлагбаумом, что обеспечивает дополнительную безопасность. Продуманная планировка . Квартиры в дореволюционных домах проектировались с ориентацией на большие семьи: высокие потолки (иногда до 4 метров), большие окна, просторные комнаты, широкие коридоры — все это способствует свету, простору и комфорту.

. Квартиры в дореволюционных домах проектировались с ориентацией на большие семьи: высокие потолки (иногда до 4 метров), большие окна, просторные комнаты, широкие коридоры — все это способствует свету, простору и комфорту. Подсобные помещения и лифты . Кладовые, гардеробные, а в некоторых домах — лифты, установленные еще в ХХ веке, значительно повышают удобство пользования жильем.

. Кладовые, гардеробные, а в некоторых домах — лифты, установленные еще в ХХ веке, значительно повышают удобство пользования жильем. Архитектурная эстетика. Фасады и интерьеры домов украшены лепниной, арками, старинными элементами отделки - это придает жилью уникальный характер и культурную ценность.

Недостатки дореволюционной недвижимости: к чему нужно быть готовым

Однако наряду с преимуществами дореволюционные квартиры имеют и свои объективные недостатки, о которых стоит знать еще до момента покупки.

Высокая стоимость . Из-за ограниченного предложения, престижного расположения и исторической ценности цены на такие квартиры нередко превышают стоимость современного жилья аналогичной площади.

. Из-за ограниченного предложения, престижного расположения и исторической ценности цены на такие квартиры нередко превышают стоимость современного жилья аналогичной площади. Необходимость капитального ремонта . Во многих домах остались деревянные перекрытия, которые со временем нуждаются в тщательном обновлении. При нарушении вентиляции в перекрытиях существует риск гниения и проседания конструкций.

. Во многих домах остались деревянные перекрытия, которые со временем нуждаются в тщательном обновлении. При нарушении вентиляции в перекрытиях существует риск гниения и проседания конструкций. Устаревшие инженерные сети . Водопровод, электропроводка, системы отопления могут быть технически и морально устаревшими — их обновление требует дополнительных инвестиций.

. Водопровод, электропроводка, системы отопления могут быть технически и морально устаревшими — их обновление требует дополнительных инвестиций. Недостаточная шумоизоляция между этажами . Деревянные балки хорошо передают звуковые вибрации: слышны как шаги, так и работа бытовой техники соседей сверху.

. Деревянные балки хорошо передают звуковые вибрации: слышны как шаги, так и работа бытовой техники соседей сверху. Технические сложности с модернизацией . Улучшение звукоизоляции или установка современных окон и дверей в нестандартных проемах может быть сложным и дорогим. Кроме того, вмешательство в структуру вентиляционных каналов может привести к нарушению микроклимата.

. Улучшение звукоизоляции или установка современных окон и дверей в нестандартных проемах может быть сложным и дорогим. Кроме того, вмешательство в структуру вентиляционных каналов может привести к нарушению микроклимата. Риск неприятных запахов . В случае плохого обслуживания вентиляции запахи из одной квартиры могут распространяться на весь подъезд, создавая дискомфорт.

. В случае плохого обслуживания вентиляции запахи из одной квартиры могут распространяться на весь подъезд, создавая дискомфорт. Внешний шум и экология . Жизнь в центре города сопровождается трафиком, высоким уровнем шума и загрязненностью воздуха, что особенно ощутимо на нижних этажах.

. Жизнь в центре города сопровождается трафиком, высоким уровнем шума и загрязненностью воздуха, что особенно ощутимо на нижних этажах. Туристическая нагрузка . В центре Киева часть квартир активно сдается посуточно, что ведет к постоянной смене соседей и повышенному уровню шума в вечернее время.

. В центре Киева часть квартир активно сдается посуточно, что ведет к постоянной смене соседей и повышенному уровню шума в вечернее время. Отсутствие парковки. Из-за плотной застройки современного города организовать постоянное паркоместо возле дома — сложно, а иногда и невозможно.

Как сообщалось, Киев привлекает тех, кто стремится к комфортной жизни в Украине, а его элитные новостройки являются не только признаком статуса, но и выгодной инвестицией. Сейчас первичный рынок недвижимости столицы демонстрирует стабильный рост цен из-за ограниченного количества предложений, высокого спроса и экономических факторов.

Отметим также, рынок недвижимости Киева показывает неожиданную устойчивость интереса к приобретению жилья. При этом мнения инвесторов разделились: одни прогнозируют рост цен на первичном и вторичном рынках, другие же ожидают их снижения. Такой парадокс делает ситуацию на столичном рынке недвижимости особенно интересной.