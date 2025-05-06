Почему квартиры в дореволюционных домах Киева стоят миллионы

Старинные метры — почему покупатели выбирают дореволюционные дома
Киев — город, где история переплетается с современностью, а архитектурные шедевры дореволюционной эпохи становятся объектами вожделения для состоятельных покупателей. Дореволюционные дома, или так называемые царские, построенные до 1917 года, являются не только памятниками истории, но и элитным сегментом рынка недвижимости. Их уникальность, расположение в историческом центре и ограниченное количество делают квартиры в таких домах самыми дорогими на вторичном рынке.
По данным портала ЛУН, самые дорогие 1-комнатные квартиры в дореволюционных домах стоят в среднем 115 000 долларов, что делает их элитным сегментом вторичного рынка. Самые высокие цены зафиксированы в домах, расположенных в Печерском районе (Липки, Крещатик, Институтская) и Шевченковском районе (улицы Ярославов Вал, Владимирская, Малоподвальная).
Ул. Малоподвальная, 10
Этот дом, построенный в 1909-1910 годах по проекту архитектора Карла Шимана, является памятником историзма. В 2002 году здесь провели капитальную реконструкцию: заменили перекрытия на железобетонные, установили лифт, обустроили закрытый двор с паркингом и охраной.
Квартиры здесь — это просторные апартаменты с высокими потолками, большими окнами с видом на Майдан Независимости и дизайнерским ремонтом. Например, 4-комнатная квартира площадью 150 кв. м стоит около 600 000 долларов.
Ул. Институтская, 24/7
Дом в самом сердце Липок, рядом с Крещатиком, известный своей изысканной архитектурой и элитным статусом. Квартиры здесь имеют мраморные подоконники, пол с подогревом, собственное отопление и бронированные двери. 3-комнатная квартира площадью 120 кв. м стоит от 350 000 до 450 000 долларов, в зависимости от ремонта.
Ул. Ярославов Вал
Эта улица в Шевченковском районе славится дореволюционными особняками с лепниной и просторными квартирами. Дома здесь часто реконструируют, добавляя современные удобства. 2-комнатная квартира площадью 80 кв. м с ремонтом стоит примерно 200 000-250 000 долларов.
Самые дешевые дореволюционные дома
Самые доступные квартиры в дореволюционных домах расположены в отдаленных районах, таких как Соломенка или Подол (кроме исторического центра). Например, 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м в доме без капитального ремонта на ул. Уманской может стоить 50 000-60 000 долларов. Такие дома часто имеют изношенные коммуникации, деревянные перекрытия и требуют значительных вложений в ремонт, что снижает их цену.
Преимущества квартиры в дореволюционном доме: что стоит учесть
Решение о покупке жилья в дореволюционном здании Киева — это выбор не только в пользу архитектурного наследия, но и в пользу качества жизни. Как отмечают эксперты портала DIM.RIA, такая недвижимость имеет ряд преимуществ, которые остаются актуальными даже спустя более века после возведения зданий.
- Престижное расположение. Исторические дома обычно расположены на центральных улицах города, в окружении развитой инфраструктуры, вблизи метро, удобной транспортной сети и быстрым доступом к ключевым районам столицы.
- Теплоизоляция и микроклимат. Кирпичные стены большой толщины имеют низкую теплопроводность: зимой в таких квартирах тепло, а летом — приятно прохладно.
- Наличие естественной вентиляции. При условии надлежащего обслуживания вентиляционных каналов в таких домах поддерживается здоровый микроклимат без необходимости в дорогих системах климат-контроля.
- Спокойная среда. В домах обычно ограниченное количество квартир, что уменьшает ежедневный шум и повышает уровень приватности. Часто один из фасадов выходит в закрытый двор с калиткой или шлагбаумом, что обеспечивает дополнительную безопасность.
- Продуманная планировка. Квартиры в дореволюционных домах проектировались с ориентацией на большие семьи: высокие потолки (иногда до 4 метров), большие окна, просторные комнаты, широкие коридоры — все это способствует свету, простору и комфорту.
- Подсобные помещения и лифты. Кладовые, гардеробные, а в некоторых домах — лифты, установленные еще в ХХ веке, значительно повышают удобство пользования жильем.
- Архитектурная эстетика. Фасады и интерьеры домов украшены лепниной, арками, старинными элементами отделки - это придает жилью уникальный характер и культурную ценность.
Недостатки дореволюционной недвижимости: к чему нужно быть готовым
Однако наряду с преимуществами дореволюционные квартиры имеют и свои объективные недостатки, о которых стоит знать еще до момента покупки.
- Высокая стоимость. Из-за ограниченного предложения, престижного расположения и исторической ценности цены на такие квартиры нередко превышают стоимость современного жилья аналогичной площади.
- Необходимость капитального ремонта. Во многих домах остались деревянные перекрытия, которые со временем нуждаются в тщательном обновлении. При нарушении вентиляции в перекрытиях существует риск гниения и проседания конструкций.
- Устаревшие инженерные сети. Водопровод, электропроводка, системы отопления могут быть технически и морально устаревшими — их обновление требует дополнительных инвестиций.
- Недостаточная шумоизоляция между этажами. Деревянные балки хорошо передают звуковые вибрации: слышны как шаги, так и работа бытовой техники соседей сверху.
- Технические сложности с модернизацией. Улучшение звукоизоляции или установка современных окон и дверей в нестандартных проемах может быть сложным и дорогим. Кроме того, вмешательство в структуру вентиляционных каналов может привести к нарушению микроклимата.
- Риск неприятных запахов. В случае плохого обслуживания вентиляции запахи из одной квартиры могут распространяться на весь подъезд, создавая дискомфорт.
- Внешний шум и экология. Жизнь в центре города сопровождается трафиком, высоким уровнем шума и загрязненностью воздуха, что особенно ощутимо на нижних этажах.
- Туристическая нагрузка. В центре Киева часть квартир активно сдается посуточно, что ведет к постоянной смене соседей и повышенному уровню шума в вечернее время.
- Отсутствие парковки. Из-за плотной застройки современного города организовать постоянное паркоместо возле дома — сложно, а иногда и невозможно.
Как сообщалось, Киев привлекает тех, кто стремится к комфортной жизни в Украине, а его элитные новостройки являются не только признаком статуса, но и выгодной инвестицией. Сейчас первичный рынок недвижимости столицы демонстрирует стабильный рост цен из-за ограниченного количества предложений, высокого спроса и экономических факторов.
Отметим также, рынок недвижимости Киева показывает неожиданную устойчивость интереса к приобретению жилья. При этом мнения инвесторов разделились: одни прогнозируют рост цен на первичном и вторичном рынках, другие же ожидают их снижения. Такой парадокс делает ситуацию на столичном рынке недвижимости особенно интересной.
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