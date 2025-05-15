Цены на квартиры в Киеве в мае 2025 — сколько стоит квадрат (инфографика)

Киев. Фото: Freepik

Рынок вторичной недвижимости в Киеве продолжает меняться под влиянием войны, эмиграционных волн и перестройки экономики. Несмотря на неопределенность, спрос на жилье в столице сохраняется, особенно в более безопасных и комфортных для жизни районах. В мае 2025 года цены на квартиры на вторичном рынке Киева демонстрируют существенный разрыв между центральными и отдаленными районами.

Согласно данным платформы ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в столице варьируется от почти 2 600 долларов до менее чем 1 000 долларов в зависимости от района. Ниже — подробный обзор по каждому из них.

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Печерск: элитность за 2 590 долл. за квадрат

Печерский район традиционно сохраняет статус самого дорогого в Киеве. Здесь сосредоточено немало новых жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, а также объекты с видами на Днепр. За престижность, безопасность и развитую инфраструктуру покупатели готовы выкладывать в среднем 2 590 долл./кв. м. Это — абсолютный ценовой пик вторичного рынка столицы.

Шевченковский и Голосеевский: баланс статуса и удобства

На втором месте — Шевченковский район со средней ценой 1 860 долл./кв. м. Здесь популярны квартиры возле университетов, парков, исторических достопримечательностей и станций метро.

Голосеевский район немного уступает — 1 687 долл./кв. м. Но он привлекает жильцов близостью к зеленым зонам, лесопаркам, и сравнительно новым жилым фондом.

Соломенка и Днепровский: "золотая середина"

В Соломенском районе цена "квадрата" держится на уровне 1 510 долларов. Это удобное место для семей и студентов: близость к аэропорту, хорошее сообщение и наличие школ и вузов делают район стабильно востребованным.

Днепровский район — 1 377 долл./кв. м — демонстрирует стабильный спрос среди тех, кто ищет варианты ближе к центру, но по меньшей цене.

Подол, Дарница, Оболонь: чуть ниже среднего

Подольский район, хоть и с историческим шармом, имеет среднюю стоимость 1 327 долл./кв. м. Несмотря на активную застройку, район пока не вернул довоенную динамику спроса.

В Дарницком — 1 307 долл./кв. м, а в Оболонском — 1 280 долл./кв. м. Оба района имеют свою аудиторию: первый привлекает новостройками на левом берегу, второй — своей инфраструктурой, озерами и ТРЦ.

Самые доступные: Святошин и Деснянский

В Святошинском районе средняя стоимость — 1 237 долл./кв. м. Это вариант для тех, кто готов чуть дальше ездить в центр, но желает сэкономить.

Самый низкий ценник в столице сейчас в Деснянском районе — 978 долл./кв. м. Район продолжает терять в стоимости из-за удаленности, слабой инфраструктуры и логистических вызовов.

Средняя цена за м2 жилья на вторичном рынке Киева. Графика: Новини.LIVE

Что дальше

Эксперты прогнозируют, что цены на вторичном рынке Киева в ближайшие месяцы будут оставаться стабильными. В условиях войны инвесторы в недвижимость предпочитают проверенные объекты в районах с развитой инфраструктурой.

Вероятно, спрос будет концентрироваться в центральной части столицы, тогда как более доступные районы будут использовать преимущество цены для привлечения молодых покупателей и переселенцев.

Как сообщалось, май 2025 года отмечается устойчивым ростом цен на киевскую недвижимость, особенно на квартиры-студии и смарт-квартиры. Благодаря своей компактности и относительной доступности, эти варианты жилья пользуются спросом среди молодежи и инвесторов в столице. Однако в современных условиях инвестиции в такую недвижимость могут стать как прибыльным активом, так и финансовой ловушкой.

Также мы рассказывали, что Киев сочетает богатую историю и динамичный современный ритм, где величественные здания прошлых веков привлекают элитных покупателей. Дореволюционные дома, построенные до 1917 года, являются не только историческим наследием, но и эксклюзивной недвижимостью. Их неповторимость, центральное расположение и ограниченное предложение обусловливают самые высокие цены на вторичном рынке.