Скільки нерухомості може мати одна людина в Україні у 2025 році

Чоловік показує папери жінкам. Фото: Freepik

Власна нерухомість — це не лише стабільність, а й можливість створити додаткові джерела доходу. У 2025 році українці продовжують активно інвестувати в житло, зокрема з розрахунком на орендний дохід або перепродаж. Але чи є межа — скільки квартир або будинків можна мати на одне ім’я? Закон вимагає чіткого дотримання процедур, своєчасної сплати податків і уважності в юридичних деталях.

Як наголошують фахівці компанії blago, в Україні фізичні особи можуть володіти необмеженою кількістю об’єктів нерухомості. Немає норм, які б забороняли мати дві, десять чи навіть сто квартир — усе залежить лише від вашого бюджету та юридичної чистоти угод.

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Оформлення кожного об’єкта відбувається через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Це — основна гарантія права власності. У 2025 році діє принцип: скільки бажаєте та можете купити — стільки й реєструйте.

Виняток — лише земельні ділянки сільськогосподарського призначення: максимум 100 гектарів на людину, без права продажу іноземцям.

Коли право власності не дає повної свободи

Попри формальну відсутність ліміту, є низка обмежень, які можуть вплинути на розпорядження нерухомістю.

Арешт або обтяження — при наявності боргів чи застави власник не може продавати або передавати майно.

Спільна власність — потрібна згода всіх співвласників на будь-які дії з нерухомістю.

Недійсний договір — угоди, укладені без нотаріального засвідчення чи з порушеннями закону, можуть бути оскаржені.

Історичні будівлі — для будь-яких змін потрібен дозвіл відповідних органів охорони культурної спадщини.

Податкові ризики — кожен об’єкт нерухомості підлягає оподаткуванню. Накопичення заборгованості загрожує штрафами або втратою майна.

Іноземці та нерухомість

Іноземні громадяни мають право купувати квартири, будинки, комерційні приміщення. Проте сільськогосподарські землі залишаються для них недоступними. Якщо земля успадкована, її слід продати протягом року.

Юридичні особи з іноземним капіталом можуть інвестувати у забудову, однак не володіти аграрною землею.

Податки та фінансові аспекти

Володіння кількома об’єктами нерухомості передбачає додаткові витрати:

податок на нерухомість. Залежить від площі об’єкта та його розташування. Наприклад, у 2025 році для квартир площею понад 60 кв. м та будинків понад 120 кв. м сплачується додатковий податок;

витрати на утримання. Комунальні платежі, ремонти та управління майном (особливо для орендного бізнесу) можуть бути значними;

податок на дохід від оренди. Якщо ви здаєте нерухомість в оренду, потрібно сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Як оформити кілька об’єктів нерухомості

Інвестування в кілька об’єктів нерухомості вимагає ретельної підготовки та чіткого розуміння процесу. Ось ключові поради для успішного оформлення:

юридична перевірка. Перед кожною угодою звертайтеся до нотаріуса або юриста. Перевірте об’єкт у Державному реєстрі речових прав на наявність арештів, судових спорів чи заборгованостей. Це допоможе уникнути проблем із шахрайством або юридичними обтяженнями;

незалежна оцінка. Обов’язково замовляйте оцінку нерухомості у сертифікованого експерта. Вона впливає на розрахунок податків і може захистити від переплати;

податкове планування. Якщо ви плануєте продавати нерухомість, врахуйте, що продаж об’єкта, який перебуває у власності менше 3 років, оподатковується (5% податку на доходи фізичних осіб + 5% військовий збір). Додайте до витрат комісію рієлтора (3-5% від вартості), послуги нотаріуса (0,5-1% від вартості) та реєстраційні платежі.

Підготовка документів

Для кожної угоди потрібні:

технічний паспорт об’єкта;

документ, що підтверджує право власності;

квитанції про сплату комунальних послуг і податків;

акт оцінки нерухомості;

нотаріальне оформлення. Усі договори купівлі-продажу мають бути завірені нотаріусом. Без цього угода не матиме юридичної сили.

Ці кроки допоможуть мінімізувати ризики та забезпечити законність угод, особливо якщо ви купуєте кілька об’єктів одночасно.

Як повідомлялось, перевірка права власності на нерухомість є невід'ємним кроком перед будь-якими операціями з майном, такими як купівля, продаж, успадкування чи дарування. У 2025 році в Україні для цього доступні як офлайн, так і онлайн-методи отримання витягу з Державного реєстру майнових прав. Цей процес є вирішальним для підтвердження актуальності даних про об'єкт нерухомості та уникнення потенційних шахрайських дій чи юридичних ускладнень.

Також ми розповідали, хто насправді є власником неприватизованої квартири, адже у побуті цей термін часто вводить в оману: дехто помилково вважає її "нічийною" або легкою для оформлення у власність. Проте, варто зазначити, що українське законодавство взагалі не оперує таким поняттям, як "неприватизована квартира". Правове поле України не передбачає існування подібного статусу житла.