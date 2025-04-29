Де та як перевірити право власності на нерухомість в Україні у 2025

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

Перевірка права власності на нерухомість — це ключовий крок перед купівлею, продажем, успадкуванням чи даруванням майна. У 2025 році в Україні доступні як офлайн, так і онлайн-методи отримання витягу з Державного реєстру майнових прав. Цей процес дозволяє переконатися, що інформація про квартиру чи будинок актуальна, а також уникнути шахрайства чи юридичних проблем.

Як наголошують експерти АН "Маяк", перевірка права власності особлива актуально перед угодами з нерухомістю чи при розв'язанні спадкових питань. У 2025 році цифровізація спростила процес, але важливо знати всі нюанси.

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Офлайн-перевірка через ЦНАП

Особисте звернення до Центру надання адміністративних послуг залишається надійним варіантом для отримання витягу. Для цього потрібно:

паспорт громадянина України або інший документ для ідентифікації;

підтвердження оплати за послугу (або документ про звільнення від сплати);

у разі подання довіреною особою — нотаріальна довіреність.

Вартість послуги — близько 60 грн. Звернення можливе до будь-якого ЦНАПу незалежно від місця реєстрації. Документи з програми "Дія" також приймаються.

Через нотаріуса або адвоката

Витяг можна отримати за допомогою нотаріуса або адвоката, що особливо зручно для осіб без електронного підпису. Проте цей варіант, як правило, обійдеться дорожче, зазвичай 200-500 грн.

Онлайн-перевірка: швидкість і доступність

Сучасні сервіси дозволяють отримати витяг без відвідування установ. Онлайн-перевірка займає близько 10 хвилин.

Через портал "Дія"

Щоб скористатися послугою, потрібно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису;

перевірити правильність особистих даних;

вибрати послугу "Надання інформації з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно";

заповнити форму запиту;

сплатити адміністративний збір (орієнтовно 40 грн);

отримати витяг у розділі "Послуги" — "Отримані документи".

Для доступу потрібен кваліфікований електронний підпис, який можна оформити через банк, ДПС або МВС.

Через "Дію" можна також дізнатися інформацію з реєстру іпотек або обмежень на відчуження майна.

Через сайт Міністерства юстиції

Альтернативний варіант — портал Міністерства юстиції. Там треба:

зареєструватися через електронний підпис;

зайти у розділ "Онлайн сервіси" — "Інформація з Державного реєстру речових прав";

подати запит, оплатити збір і отримати документ електронною поштою.

Час обробки заявки займає до кількох годин.

На що звернути увагу після отримання витягу

Перевірте, чи збігаються відомості у витягу з правовстановлюючими документами: договором купівлі-продажу, дарування, свідоцтвом про приватизацію чи іншим документом на право власності.

Особливу увагу звертайте на правильність даних власника, адресу та характеристики об'єкта нерухомості, наявність обтяжень чи обмежень.

Що робити, якщо інформація у витягу некоректна

У разі виявлення невідповідностей діяти потрібно негайно:

підготуйте заяву до Міністерства юстиції про внесення змін;

додайте копії правовстановлюючих документів;

слідкуйте за розглядом справи та отримайте оновлений витяг.

Експерти попереджають, що навіть дрібна неточність може у майбутньому призвести до проблем із продажем або спадкуванням майна.

Якщо ж майно виявиться зареєстрованим на іншу особу без вашого відома, потрібно негайно звернутися до поліції із заявою про шахрайство. Паралельно треба повідомити про ситуацію до Міністерства юстиції.

Як повідомлялось, законодавство України, зокрема Цивільний кодекс, передбачає добровільне припинення права власності на нерухомість, наприклад, шляхом продажу, дарування чи відмови від власності. Важливо розрізняти справжні підстави для припинення права власності, визначені законом, від обставин, які лише здаються пов'язаними з волею власника.

Також зазначимо, у 2025 році проблема співвласності квартир в Україні не втрачає своєї гостроти, оскільки розподіл власності між кількома особами нерідко супроводжується труднощами. Кожен етап, від точного визначення розміру часток до досягнення згоди щодо продажу, вимагає уважності до деталей та суворого дотримання вимог законодавства.