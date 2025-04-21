Скільки людей можуть володіти однією квартирою в Україні у 2025 році

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

У 2025 році питання співвласності квартир в Україні залишається актуальним, адже поділ майна між кількома власниками часто викликає складнощі. Від чіткого визначення часток до згоди на продаж — кожен етап потребує уваги до деталей і дотримання законодавства.

Згідно з Цивільним кодексом України, власником квартири може бути будь-яка фізична або юридична особа, незалежно від громадянства. Це означає, що власниками можуть бути:

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громадяни України;

іноземці чи особи без громадянства;

юридичні особи (наприклад, компанії);

держава або територіальні громади.

Кількість власників не обмежена законом: квартира може належати одній людині, двом, трьом чи навіть десяткам осіб. Головне — чітко визначити частки кожного співвласника у праві власності. Частки можуть бути рівними (наприклад, 50/50 для двох власників) або нерівними (наприклад, 70/30).

У 2025 році в судовій практиці перевага надається точному визначенню часток, що полегшує врегулювання спорів, продаж або розподіл прав на користування житлом. У договорі обов’язково прописується:

розмір частки кожного власника;

хто і як користується приміщенням;

порядок витрат на утримання житла.

Власність без комфорту: проблеми з багатьма власниками

Квартира, де багато співвласників, — це потенційне джерело конфліктів, наголошує адвокат Юрій Бабенко. Найтиповіші труднощі:

складність у продажу: потрібна згода всіх;

обмеження у переплануванні: будь-які дії мають бути узгоджені;

несвоєчасна оплата комунальних: борги одного — проблема для всіх;

емоційні конфлікти — особливо якщо співвласники не мають добрих стосунків.

Якщо хоча б один співвласник не дає згоди на продаж квартири — її неможливо реалізувати в цілому. Альтернатива — продаж своєї частки, але й це не завжди вигідно.

Як продати квартиру, якщо власників декілька

У 2025 році порядок продажу квартири з кількома власниками передбачає:

згода всіх співвласників — кожен має письмово підтвердити згоду перед нотаріусом;

оформлення угоди — договір купівлі-продажу оформлюється лише після того, як зібрано всі підписи;

викуп частки — якщо хтось зі співвласників не згоден продавати, інші можуть запропонувати йому компенсацію і придбати його частку;

продаж частки сторонній особі — закон це дозволяє, але інші співвласники мають переважне право викупу.

Якщо хтось зі співвласників має намір продати свою частку, він зобов’язаний офіційно повідомити інших про це. І лише після того, як ті відмовляться, допускається продаж третій особі.

Чи можна уникнути конфліктів: поради для майбутніх співвласників

Уточнюйте частки в договорі — чим чіткіше це прописано, тим менше непорозумінь.

Домовляйтесь про режим користування — хто де живе, хто за що платить.

Залучайте нотаріуса або адвоката — на етапі купівлі або дарування.

Не ігноруйте малолітніх власників — якщо один зі співвласників — дитина, угоди щодо житла потребують дозволу органу опіки.

Раніше ми розповідали, чи можна прописатися в квартирі без згоди власника. Адже згідно з українським законодавством 2025 року, реєстрація місця проживання є необхідною для підтвердження офіційної адреси особи. Закон передбачає прописатися без дозволу власника, але з певними умовами та нюансами, які варто врахувати.

Також зазначимо, фундаментальне право власності в Україні, визначене основними законами, у 2025 році опинилося перед новими викликами. Реформи, воєнний стан та євроінтеграційні прагнення можуть стати підставами для його припинення.