Сколько людей могут владеть одной квартирой в Украине в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В 2025 году вопрос совладения квартир в Украине остается актуальным, ведь раздел имущества между несколькими собственниками часто вызывает сложности. От четкого определения долей до согласия на продажу — каждый этап требует внимания к деталям и соблюдения законодательства.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, владельцем квартиры может быть любое физическое или юридическое лицо, независимо от гражданства. Это означает, что собственниками могут быть:

Реклама

Читайте также:

граждане Украины;

иностранцы или лица без гражданства;

юридические лица (например, компании);

государство или территориальные громады.

Количество собственников не ограничено законом: квартира может принадлежать одному человеку, двум, трем или даже десяткам лиц. Главное — четко определить доли каждого совладельца в праве собственности. Доли могут быть равными (например, 50/50 для двух владельцев) или неравными (например, 70/30).

В 2025 году в судебной практике предпочтение отдается точному определению долей, что облегчает урегулирование споров, продажу или распределение прав на пользование жильем. В договоре обязательно прописывается:

размер доли каждого собственника;

кто и как пользуется помещением;

порядок расходов на содержание жилья.

Собственность без комфорта: проблемы со многими собственниками

Квартира, где много совладельцев — это потенциальный источник конфликтов, отмечает адвокат Юрий Бабенко. Самые типичные трудности:

сложность в продаже: требуется согласие всех;

ограничения в перепланировке: любые действия должны быть согласованы;

несвоевременная оплата коммунальных: долги одного — проблема для всех;

эмоциональные конфликты — особенно если совладельцы не имеют хороших отношений.

Если хотя бы один совладелец не дает согласия на продажу квартиры — ее невозможно реализовать в целом. Альтернатива — продажа своей доли, но и это не всегда выгодно.

Как продать квартиру, если собственников несколько

В 2025 году порядок продажи квартиры с несколькими собственниками предусматривает:

согласие всех совладельцев — каждый должен письменно подтвердить согласие перед нотариусом;

оформление сделки — договор купли-продажи оформляется только после того, как собраны все подписи;

выкуп доли — если кто-то из совладельцев не согласен продавать, другие могут предложить ему компенсацию и приобрести его долю;

продажа доли постороннему лицу — закон это позволяет, но другие совладельцы имеют преимущественное право выкупа.

Если кто-то из совладельцев намерен продать свою долю, он обязан официально уведомить других об этом. И только после того, как те откажутся, допускается продажа третьему лицу.

Можно ли избежать конфликтов: советы для будущих совладельцев

Уточняйте доли в договоре — чем четче это прописано, тем меньше недоразумений.

Договаривайтесь о режиме пользования — кто где живет, кто за что платит.

Привлекайте нотариуса или адвоката — на этапе покупки или дарения.

Не игнорируйте малолетних собственников — если один из совладельцев — ребенок, сделки по жилью требуют разрешения органа опеки.

Ранее мы рассказывали, можно ли прописаться в квартире без согласия собственника. Ведь согласно украинскому законодательству 2025 года, регистрация места жительства необходима для подтверждения официального адреса лица. Закон предусматривает прописаться без разрешения владельца, но с определенными условиями и нюансами, которые стоит учесть.

Также отметим, фундаментальное право собственности в Украине, определенное основными законами, в 2025 году оказалось перед новыми вызовами. Реформы, военное положение и евроинтеграционные стремления могут стать основаниями для его прекращения.