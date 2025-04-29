Где и как проверить право собственности на недвижимость в Украине в 2025 году

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

Проверка права собственности на недвижимость — это ключевой шаг перед покупкой, продажей, наследованием или дарением имущества. В 2025 году в Украине доступны как офлайн, так и онлайн-методы получения выписки из Государственного реестра имущественных прав. Этот процесс позволяет убедиться, что информация о квартире или доме актуальна, а также избежать мошенничества или юридических проблем.

Как отмечают эксперты АН "Маяк", проверка права собственности особенно актуальна перед сделками с недвижимостью или при решении наследственных вопросов. В 2025 году цифровизация упростила процесс, но важно знать все нюансы.

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Офлайн-проверка через ЦПАУ

Личное обращение в Центр предоставления административных услуг остается надежным вариантом для получения выписки. Для этого нужно:

паспорт гражданина Украины или другой документ для идентификации;

подтверждение оплаты за услугу (или документ об освобождении от уплаты);

в случае подачи доверенным лицом — нотариальная доверенность.

Стоимость услуги — около 60 грн. Обращение возможно в любой ЦПАУ независимо от места регистрации. Документы из программы "Дія" также принимаются.

Через нотариуса или адвоката

Выписку можно получить с помощью нотариуса или адвоката, что особенно удобно для лиц без электронной подписи. Однако этот вариант, как правило, обойдется дороже, обычно 200-500 грн.

Онлайн-проверка: скорость и доступность

Современные сервисы позволяют получить выписку без посещения учреждений. Онлайн-проверка занимает около 10 минут.

Через портал "Дія"

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи;

проверить правильность личных данных;

выбрать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество";

заполнить форму запроса;

оплатить административный сбор (ориентировочно 40 грн);

получить выписку в разделе "Услуги" — "Полученные документы".

Для доступа нужна квалифицированная электронная подпись, которую можно оформить через банк, ГНС или МВД.

Через "Дію" можно также узнать информацию из реестра ипотек или ограничений на отчуждение имущества.

Через сайт Министерства юстиции

Альтернативный вариант — портал Министерства юстиции. Там надо:

зарегистрироваться через электронную подпись;

зайти в раздел "Онлайн сервисы" — "Информация из Государственного реестра вещных прав";

подать запрос, оплатить сбор и получить документ по электронной почте.

Время обработки заявки занимает до нескольких часов.

На что обратить внимание после получения выписки

Проверьте, совпадают ли сведения в извлечении с правоустанавливающими документами: договором купли-продажи, дарения, свидетельством о приватизации или иным документом на право собственности.

Особое внимание обращайте на правильность данных владельца, адрес и характеристики объекта недвижимости, наличие обременений или ограничений.

Что делать, если информация в выписке некорректная

В случае выявления несоответствий действовать нужно немедленно:

подготовьте заявление в Министерство юстиции о внесении изменений;

приложите копии правоустанавливающих документов;

следите за рассмотрением дела и получите обновленную выписку.

Эксперты предупреждают, что даже мелкая неточность может в будущем привести к проблемам с продажей или наследованием имущества.

Если же имущество окажется зарегистрированным на другое лицо без вашего ведома, нужно немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Параллельно надо сообщить о ситуации Министерство юстиции.

Как сообщалось, законодательство Украины, в частности Гражданский кодекс, предусматривает добровольное прекращение права собственности на недвижимость, например, путем продажи, дарения или отказа от собственности. Важно различать настоящие основания для прекращения права собственности, определенные законом, от обстоятельств, которые только кажутся связанными с волей владельца.

Также отметим, в 2025 году проблема совладения квартир в Украине не теряет своей остроты, поскольку распределение собственности между несколькими лицами нередко сопровождается трудностями. Каждый этап, от точного определения размера долей до достижения согласия о продаже, требует внимательности к деталям и строгого соблюдения требований законодательства.