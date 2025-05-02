Хто насправді є власником неприватизованої квартири у 2025 році

Жінки з паперами. Фото: Freepik

У побутовому вжитку термін "неприватизована квартира" викликає плутанину. Хтось вважає, що така квартира "нічия", інші — що її можна легко оформити на себе. Та у правовому полі України поняття "неприватизована квартира" узагалі не існує.

Згідно із Конституцією, в Україні передбачено лише три форми власності: приватна, державна і комунальна. Право приватної власності належить фізичним і юридичним особам, комунальної — територіальним громадам, а державної — державі Україна.

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Таким чином, коли ми говоримо про "неприватизовану" квартиру, маємо на увазі житло, яке не було передане у приватну власність і залишається у володінні держави або місцевої громади.

Як з’явились "неприватизовані" квартири

Термін став поширеним після ухвалення у 1992 році Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду". Цей документ надав можливість безоплатно отримати у власність квартиру, яку людина займала як наймач. Якщо родина вчасно оформила документи — квартира перейшла до неї у приватну власність. Якщо ж з тих чи інших причин не скористалася такою можливістю — житло лишилося у власності держави або громади.

"Така квартира може бути набута у власність громадян лише в процесі приватизації — це перехід права власності на квартиру від державних підприємств, установ, організацій або територіальних громад до фізичної особи. Як наслідок — власник зможе розпоряджатись своїм майном на власний розсуд", — пояснює "РБК-Україна" адвокатка Тетяна Даниленко.

Хто є власником неприватизованої квартири

Відповідь проста, але важлива: неприватизована квартира завжди має власника — це або держава Україна (якщо житло належить державним установам, підприємствам чи відомствам), або територіальна громада (якщо будинок перебуває у комунальній власності). Така квартира не є "безхазяйною" чи "нічиєю".

Проживаючи в неприватизованій квартирі, громадяни фактично виступають наймачами житла. Вони укладають договір наймання з власником (державою чи громадою) і сплачують квартирну плату за користування приміщенням, а також окремо оплачують комунальні послуги, такі як водопостачання, газ, опалення тощо.

"Особи, котрі мешкають у неприватизованих квартирах, сплачують квартирну плату за користування житлом, а також за комунальні послуги: водопостачання, газ, теплову енергію та інші послуги. Тобто вважається, що такі особи винаймають житло в територіальної громади або держави", — пояснює Даниленко.

Правовий статус мешканців неприватизованих квартир

Мешканці неприватизованих квартир мають певні права, але вони обмежені порівняно з правами власників. Наприклад, вони можуть проживати у квартирі, використовувати її для особистих потреб, але не мають права продавати, дарувати чи заповідати це житло, оскільки воно їм не належить.

Єдиний спосіб стати повноправним власником такої квартири — це приватизація. Вона дозволяє громадянам отримати квартиру у приватну власність безплатно (за винятком адміністративних зборів), але цей процес має свої строки, умови та обмеження, які можуть варіюватися залежно від місцевих нормативних актів.

Чому приватизація важлива

Неприватизована квартира створює певні ризики для її мешканців. Наприклад, у разі смерті наймача житла члени його сім’ї можуть постати перед труднощами при продовженні договору наймання. Крім того, держава чи місцева громада як власник можуть ухвалювати рішення щодо будинку (наприклад, про його реконструкцію чи знесення), що може вплинути на права мешканців.

Приватизація, навпаки, дає повний контроль над житлом. Власник може продати квартиру, подарувати її, передати у спадок або використовувати як заставу для кредиту. Це особливо актуально в умовах сучасного ринку нерухомості, де власність на житло є важливим активом.

Як повідомлялось, після завершення будівництва будинку надзвичайно важливо офіційно оформити право власності, зареєструвавши його в Єдиному державному реєстрі нерухомості. Ця процедура приватизації має свої особливості, які необхідно враховувати. Крім того, існують певні нюанси, про які варто знати кожному власнику нерухомості в Україні, щоб правильно приватизувати власний будинок.

А навколо приватизації землі під час війни існує чимало хибних уявлень. Дехто помилково вважає, що право власності на будинок автоматично надає право на землю під ним. Також поширеною є думка, що оформлення нерухомості в умовах воєнного стану є неможливим. Однак насправді існують певні винятки та процедури, які дозволяють оформити право власності на землю навіть під час війни.