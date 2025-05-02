Кто на самом деле является владельцем неприватизированной квартиры в 2025 году

Женщины с бумагами. Фото: Freepik

В бытовом употреблении термин "неприватизированная квартира" вызывает путаницу. Кто-то считает, что такая квартира "ничья", другие — что ее можно легко оформить на себя. Но в правовом поле Украины понятие "неприватизированная квартира" вообще не существует.

Согласно Конституции, в Украине предусмотрены только три формы собственности: частная, государственная и коммунальная. Право частной собственности принадлежит физическим и юридическим лицам, коммунальной — территориальным общинам, а государственной — государству Украина.

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Таким образом, когда мы говорим о "неприватизированной" квартире, имеем в виду жилье, которое не было передано в частную собственность и остается во владении государства или местной общины.

Как появились "неприватизированные" квартиры

Термин стал распространенным после принятия в 1992 году Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда". Этот документ предоставил возможность бесплатно получить в собственность квартиру, которую человек занимал как наниматель. Если семья вовремя оформила документы — квартира перешла к ней в частную собственность. Если же по тем или иным причинам не воспользовалась такой возможностью — жилье осталось в собственности государства или общины.

"Такая квартира может быть приобретена в собственность граждан только в процессе приватизации — это переход права собственности на квартиру от государственных предприятий, учреждений, организаций или территориальных общин к физическому лицу. Как следствие — владелец сможет распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению", — объясняет "РБК-Украина" адвокат Татьяна Даниленко.

Кто является владельцем неприватизированной квартиры

Ответ прост, но важен: неприватизированная квартира всегда имеет собственника — это либо государство Украина (если жилье принадлежит государственным учреждениям, предприятиям или ведомствам), либо территориальная община (если дом находится в коммунальной собственности). Такая квартира не является "бесхозной" или "ничьей".

Проживая в неприватизированной квартире, граждане фактически выступают нанимателями жилья. Они заключают договор найма с собственником (государством или общиной) и платят квартирную плату за пользование помещением, а также отдельно оплачивают коммунальные услуги, такие как водоснабжение, газ, отопление и тому подобное.

"Люди, проживающие в неприватизированных квартирах, платят квартирную плату за пользование жильем, а также за коммунальные услуги: водоснабжение, газ, тепловую энергию и другие услуги. То есть считается, что такие лица снимают жилье у территориальной общины или государства", — объясняет Даниленко.

Правовой статус жителей неприватизированных квартир

Жители неприватизированных квартир имеют определенные права, но они ограничены по сравнению с правами собственников. Например, они могут проживать в квартире, использовать ее для личных нужд, но не имеют права продавать, дарить или завещать это жилье, поскольку оно им не принадлежит.

Единственный способ стать полноправным владельцем такой квартиры — это приватизация. Она позволяет гражданам получить квартиру в частную собственность бесплатно (за исключением административных сборов), но этот процесс имеет свои сроки, условия и ограничения, которые могут варьироваться в зависимости от местных нормативных актов.

Почему приватизация важна

Неприватизированная квартира создает определенные риски для ее жильцов. Например, в случае смерти нанимателя жилья члены его семьи могут столкнуться с трудностями при продлении договора найма. Кроме того, государство или местная община как собственник могут принимать решения относительно дома (например, о его реконструкции или сносе), что может повлиять на права жителей.

Приватизация, наоборот, дает полный контроль над жильем. Собственник может продать квартиру, подарить ее, передать по наследству или использовать в качестве залога для кредита. Это особенно актуально в условиях современного рынка недвижимости, где собственность на жилье является важным активом.

Как сообщалось, после завершения строительства дома чрезвычайно важно официально оформить право собственности, зарегистрировав его в Едином государственном реестре недвижимости. Эта процедура приватизации имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Кроме того, существуют определенные нюансы, о которых стоит знать каждому владельцу недвижимости в Украине, чтобы правильно приватизировать собственный дом.

А вокруг приватизации земли во время войны существует немало заблуждений. Некоторые ошибочно считают, что право собственности на дом автоматически дает право на землю под ним. Также распространено мнение, что оформление недвижимости в условиях военного положения невозможно. Однако, на самом деле, существуют определенные исключения и процедуры, которые позволяют оформить право собственности на землю даже во время войны.