Сколько недвижимости может иметь один человек в Украине в 2025 году

Мужчина показывает бумаги женщинам. Фото: Freepik

Собственная недвижимость — это не только стабильность, но и возможность создать дополнительные источники дохода. В 2025 году украинцы продолжают активно инвестировать в жилье, в том числе с расчетом на арендный доход или перепродажу. Но есть ли предел — сколько квартир или домов можно иметь на одно имя? Закон требует четкого соблюдения процедур, своевременной уплаты налогов и внимательности в юридических деталях.

Как отмечают специалисты компании blago, в Украине физические лица могут владеть неограниченным количеством объектов недвижимости. Нет норм, запрещающих иметь две, десять или даже сто квартир — все зависит только от вашего бюджета и юридической чистоты сделок.

Реклама

Читайте также:

Оформление каждого объекта происходит через Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это — основная гарантия права собственности. В 2025 году действует принцип: сколько хотите и можете купить — столько и регистрируйте.

Исключение — только земельные участки сельскохозяйственного назначения: максимум 100 гектаров на человека, без права продажи иностранцам.

Когда право собственности не дает полной свободы

Несмотря на формальное отсутствие лимита, есть ряд ограничений, которые могут повлиять на распоряжение недвижимостью.

Арест или обременение — при наличии долгов или залога владелец не может продавать или передавать имущество.

Совместная собственность — требуется согласие всех совладельцев на любые действия с недвижимостью.

Недействительный договор — сделки, заключенные без нотариального заверения или с нарушениями закона, могут быть обжалованы.

Исторические здания — для любых изменений требуется разрешение соответствующих органов охраны культурного наследия.

Налоговые риски — каждый объект недвижимости подлежит налогообложению. Накопление задолженности грозит штрафами или потерей имущества.

Иностранцы и недвижимость

Иностранные граждане имеют право покупать квартиры, дома, коммерческие помещения. Однако сельскохозяйственные земли остаются для них недоступными. Если земля унаследована, ее следует продать в течение года.

Юридические лица с иностранным капиталом могут инвестировать в застройку, однако не владеть аграрной землей.

Налоги и финансовые аспекты

Владение несколькими объектами недвижимости предусматривает дополнительные расходы:

налог на недвижимость. Зависит от площади объекта и его расположения. Например, в 2025 году для квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м уплачивается дополнительный налог;

расходы на содержание. Коммунальные платежи, ремонты и управление имуществом (особенно для арендного бизнеса) могут быть значительными;

налог на доход от аренды. Если вы сдаете недвижимость в аренду, нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Как оформить несколько объектов недвижимости

Инвестирование в несколько объектов недвижимости требует тщательной подготовки и четкого понимания процесса. Вот ключевые советы для успешного оформления:

юридическая проверка. Перед каждой сделкой обращайтесь к нотариусу или юристу. Проверьте объект в Государственном реестре прав на наличие арестов, судебных споров или задолженностей. Это поможет избежать проблем с мошенничеством или юридическими обременениями;

независимая оценка. Обязательно заказывайте оценку недвижимости у сертифицированного эксперта. Она влияет на расчет налогов и может защитить от переплаты;

налоговое планирование. Если вы планируете продавать недвижимость, учтите, что продажа объекта, который находится в собственности менее 3 лет, облагается налогом (5% налога на доходы физических лиц + 5% военный сбор). Добавьте к расходам комиссию риелтора (3-5% от стоимости), услуги нотариуса (0,5-1% от стоимости) и регистрационные платежи.

Подготовка документов

Для каждой сделки нужны:

технический паспорт объекта;

документ, подтверждающий право собственности;

квитанции об уплате коммунальных услуг и налогов;

акт оценки недвижимости;

нотариальное оформление. Все договоры купли-продажи должны быть заверены нотариусом. Без этого сделка не будет иметь юридической силы.

Эти шаги помогут минимизировать риски и обеспечить законность сделок, особенно если вы покупаете несколько объектов одновременно.

Как сообщалось, проверка права собственности на недвижимость является неотъемлемым шагом перед любыми операциями с имуществом, такими как покупка, продажа, наследование или дарение. В 2025 году в Украине для этого доступны как офлайн, так и онлайн-методы получения выписки из Государственного реестра имущественных прав. Этот процесс является решающим для подтверждения актуальности данных об объекте недвижимости и избежания потенциальных мошеннических действий или юридических осложнений.

Также мы рассказывали, кто на самом деле является владельцем неприватизированной квартиры, ведь в быту этот термин часто вводит в заблуждение: некоторые ошибочно считают ее "ничейной" или легкой для оформления в собственность. Однако, стоит отметить, что украинское законодательство вообще не оперирует таким понятием, как "неприватизированная квартира". Правовое поле Украины не предусматривает существование подобного статуса жилья.