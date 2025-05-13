Сколько недвижимости может иметь один человек в Украине в 2025 году

Закон и недвижимость — сколько объектов можно иметь в 2025 году
Собственная недвижимость — это не только стабильность, но и возможность создать дополнительные источники дохода. В 2025 году украинцы продолжают активно инвестировать в жилье, в том числе с расчетом на арендный доход или перепродажу. Но есть ли предел — сколько квартир или домов можно иметь на одно имя? Закон требует четкого соблюдения процедур, своевременной уплаты налогов и внимательности в юридических деталях.
Как отмечают специалисты компании blago, в Украине физические лица могут владеть неограниченным количеством объектов недвижимости. Нет норм, запрещающих иметь две, десять или даже сто квартир — все зависит только от вашего бюджета и юридической чистоты сделок.
Оформление каждого объекта происходит через Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это — основная гарантия права собственности. В 2025 году действует принцип: сколько хотите и можете купить — столько и регистрируйте.
Исключение — только земельные участки сельскохозяйственного назначения: максимум 100 гектаров на человека, без права продажи иностранцам.
Когда право собственности не дает полной свободы
Несмотря на формальное отсутствие лимита, есть ряд ограничений, которые могут повлиять на распоряжение недвижимостью.
- Арест или обременение — при наличии долгов или залога владелец не может продавать или передавать имущество.
- Совместная собственность — требуется согласие всех совладельцев на любые действия с недвижимостью.
- Недействительный договор — сделки, заключенные без нотариального заверения или с нарушениями закона, могут быть обжалованы.
- Исторические здания — для любых изменений требуется разрешение соответствующих органов охраны культурного наследия.
- Налоговые риски — каждый объект недвижимости подлежит налогообложению. Накопление задолженности грозит штрафами или потерей имущества.
Иностранцы и недвижимость
Иностранные граждане имеют право покупать квартиры, дома, коммерческие помещения. Однако сельскохозяйственные земли остаются для них недоступными. Если земля унаследована, ее следует продать в течение года.
Юридические лица с иностранным капиталом могут инвестировать в застройку, однако не владеть аграрной землей.
Налоги и финансовые аспекты
Владение несколькими объектами недвижимости предусматривает дополнительные расходы:
- налог на недвижимость. Зависит от площади объекта и его расположения. Например, в 2025 году для квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м уплачивается дополнительный налог;
- расходы на содержание. Коммунальные платежи, ремонты и управление имуществом (особенно для арендного бизнеса) могут быть значительными;
- налог на доход от аренды. Если вы сдаете недвижимость в аренду, нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Как оформить несколько объектов недвижимости
Инвестирование в несколько объектов недвижимости требует тщательной подготовки и четкого понимания процесса. Вот ключевые советы для успешного оформления:
- юридическая проверка. Перед каждой сделкой обращайтесь к нотариусу или юристу. Проверьте объект в Государственном реестре прав на наличие арестов, судебных споров или задолженностей. Это поможет избежать проблем с мошенничеством или юридическими обременениями;
- независимая оценка. Обязательно заказывайте оценку недвижимости у сертифицированного эксперта. Она влияет на расчет налогов и может защитить от переплаты;
- налоговое планирование. Если вы планируете продавать недвижимость, учтите, что продажа объекта, который находится в собственности менее 3 лет, облагается налогом (5% налога на доходы физических лиц + 5% военный сбор). Добавьте к расходам комиссию риелтора (3-5% от стоимости), услуги нотариуса (0,5-1% от стоимости) и регистрационные платежи.
Подготовка документов
Для каждой сделки нужны:
- технический паспорт объекта;
- документ, подтверждающий право собственности;
- квитанции об уплате коммунальных услуг и налогов;
- акт оценки недвижимости;
- нотариальное оформление. Все договоры купли-продажи должны быть заверены нотариусом. Без этого сделка не будет иметь юридической силы.
Эти шаги помогут минимизировать риски и обеспечить законность сделок, особенно если вы покупаете несколько объектов одновременно.
Как сообщалось, проверка права собственности на недвижимость является неотъемлемым шагом перед любыми операциями с имуществом, такими как покупка, продажа, наследование или дарение. В 2025 году в Украине для этого доступны как офлайн, так и онлайн-методы получения выписки из Государственного реестра имущественных прав. Этот процесс является решающим для подтверждения актуальности данных об объекте недвижимости и избежания потенциальных мошеннических действий или юридических осложнений.
Также мы рассказывали, кто на самом деле является владельцем неприватизированной квартиры, ведь в быту этот термин часто вводит в заблуждение: некоторые ошибочно считают ее "ничейной" или легкой для оформления в собственность. Однако, стоит отметить, что украинское законодательство вообще не оперирует таким понятием, как "неприватизированная квартира". Правовое поле Украины не предусматривает существование подобного статуса жилья.
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