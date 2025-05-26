Податок на квартиру понад 60 кв. м у 2025 році — ставки, штрафи, пільги

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році власники просторих квартир в Україні зіткнуться з необхідністю сплати податку на нерухомість, якщо їхнє житло перевищує 60 квадратних метрів. Цей податок, який регулюється Податковим кодексом України, стосується не лише квартир, а й будинків площею від 120 кв. м, а також комбінації об’єктів нерухомості з загальною площею від 180 кв. м.

Як наголошують у Державній податковій службі України, якщо ваша квартира має 80 кв. м, податок нараховується на 20 кв. м, що перевищують ліміт.

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Місцеві ради мають право встановлювати власні ставки податку, але, згідно з Податковим кодексом, вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2024 році мінімальна зарплата становила 7 100 грн, тож максимальна ставка податку у 2025 році — 106,5 грн за кв. м. Наприклад, для квартири площею 80 кв. м сума податку складе:

20 кв. м × 106,5 грн = 2 130 грн за рік.

Окремо варто згадати про так званий "податок на розкіш". Якщо квартира перевищує 200 кв. м, власник сплачує додатковий фіксований податок у розмірі 25 000 грн на рік, незалежно від місцевих ставок.

Як працює податок для співвласників

Ситуація ускладнюється, якщо нерухомість перебуває у спільній власності, але Податковий кодекс передбачає чіткі правила.

Спільна часткова власність: кожен співвласник платить податок пропорційно своїй частці. Наприклад, якщо ви володієте 50% квартири площею 100 кв. м, то податок нараховується на 20 кв. м (половина від 40 кв. м, що перевищують ліміт).

Спільна сумісна власність без часток: власники домовляються, хто сплачує податок. Якщо домовленості немає, податок сплачує один із власників за рішенням суду.

Спільна сумісна власність із частками: кожен співвласник відповідає за свою частку окремо.

Якщо квартира поділена між кількома власниками, пільговий ліміт (60 кв. м) застосовується до кожного з них. Наприклад, квартира площею 150 кв. м, поділена порівну між трьома власниками, не оподатковується, адже кожен має "свою" норму в 60 кв. м, а загальна пільга становить 180 кв. м.

Як підготуватися до сплати податку

Щоб уникнути штрафів і сюрпризів, варто діяти проактивно.

Розрахуйте податок заздалегідь. Використовуйте формулу: кількість "зайвих" квадратів × ставка (максимум 106,5 грн за кв. м у 2025 році). Наприклад, для квартири 75 кв. м податок складе 15 кв. м × 106,5 грн = 1597,5 грн.

Слідкуйте за повідомленнями від податкової. До 1 липня 2025 року ви маєте отримати податкове повідомлення-рішення. Якщо воно не прийшло, зверніться до місцевої податкової служби самостійно.

Перевірте нарахування. Помилки трапляються, тому переконайтеся, що вказана правильна площа, застосована пільга (60 кв. м) і ставка відповідає рішенню місцевої ради.

Сплатіть вчасно. У вас є 60 днів від моменту отримання повідомлення.

Що буде за несплату

Податкова служба не надсилає нагадувань, тому відповідальність за своєчасну сплату лежить на власнику. Якщо пропустити 60-денний термін, на вас чекають:

штраф 10% від суми податку за затримку до 30 днів;

штраф 20% за затримку понад 30 днів;

судове стягнення у разі тривалого ігнорування платежу.

Зазначимо, Державна податкова служба не дзвонить з нагадуваннями — відповідальність за контроль повністю лежить на власнику.

Особливості для ФОП та місцевих бюджетів

Фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачують податок за тими ж правилами, що й звичайні фізичні особи. Жодних пільг для ФОП немає, якщо нерухомість не використовується виключно для підприємницької діяльності.

Податок надходить до місцевих бюджетів, тому його розмір і правила можуть варіюватися залежно від регіону. Наприклад, у Львові місцева рада може встановити ставку нижче максимальної (106,5 грн за кв. м), тоді як у менших містах ставка може бути ще нижчою.

Як повідомлялось, протягом першого кварталу 2025 року українці сплатили понад 2,5 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Примітно, що Одеська область опинилася серед лідерів за обсягом сплачених сум.

Також нагадаємо, що у 2025 році декларування нерухомості в Україні є важливим інструментом для боротьби з корупцією. Декларанти та їхні родини зобов'язані подавати повну інформацію про всю нерухомість, якою вони володіють, орендують або користуються.