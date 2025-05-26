Налог на квартиру более 60 кв. м в 2025 году — ставки, штрафы, льготы

Налоговая возьмется за "лишние квадраты" — что ждет владельцев
В 2025 году владельцы просторных квартир в Украине столкнутся с необходимостью уплаты налога на недвижимость, если их жилье превышает 60 квадратных метров. Этот налог, который регулируется Налоговым кодексом Украины, касается не только квартир, но и домов площадью от 120 кв. м, а также комбинации объектов недвижимости с общей площадью от 180 кв. м.
Как отмечают в Государственной налоговой службе Украины, если ваша квартира имеет 80 кв. м, налог начисляется на 20 кв. м, превышающих лимит.
Местные советы имеют право устанавливать собственные ставки налога, но, согласно Налоговому кодексу, она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2024 году минимальная зарплата составляла 7 100 грн, поэтому максимальная ставка налога в 2025 году — 106,5 грн за кв. м. Например, для квартиры площадью 80 кв. м сумма налога составит:
- 20 кв. м × 106,5 грн = 2 130 грн за год.
Отдельно стоит упомянуть о так называемом "налоге на роскошь". Если квартира превышает 200 кв. м, владелец платит дополнительный фиксированный налог в размере 25 000 грн в год, независимо от местных ставок.
Как работает налог для совладельцев
Ситуация усложняется, если недвижимость находится в совместной собственности, но Налоговый кодекс предусматривает четкие правила.
- Совместная долевая собственность: каждый совладелец платит налог пропорционально своей доле. Например, если вы владеете 50% квартиры площадью 100 кв. м, то налог начисляется на 20 кв. м (половина от 40 кв. м, превышающих лимит).
- Общая совместная собственность без долей: владельцы договариваются, кто платит налог. Если договоренности нет, налог платит один из собственников по решению суда.
- Общая совместная собственность с долями: каждый совладелец отвечает за свою долю отдельно.
Если квартира поделена между несколькими собственниками, льготный лимит (60 кв. м) применяется к каждому из них. Например, квартира площадью 150 кв. м, разделенная поровну между тремя собственниками, не облагается налогом, ведь каждый имеет "свою" норму в 60 кв. м, а общая льгота составляет 180 кв. м.
Как подготовиться к уплате налога
Чтобы избежать штрафов и сюрпризов, стоит действовать проактивно.
- Рассчитайте налог заранее. Используйте формулу: количество "лишних" квадратов × ставка (максимум 106,5 грн за кв. м в 2025 году). Например, для квартиры 75 кв. м налог составит 15 кв. м × 106,5 грн = 1597,5 грн.
- Следите за уведомлениями от налоговой. До 1 июля 2025 года вы должны получить налоговое уведомление-решение. Если оно не пришло, обратитесь в местную налоговую службу самостоятельно.
- Проверьте начисления. Ошибки случаются, поэтому убедитесь, что указана правильная площадь, применена льгота (60 кв. м) и ставка соответствует решению местного совета.
- Оплатите вовремя. У вас есть 60 дней с момента получения уведомления.
Что будет за неуплату
Налоговая служба не присылает напоминаний, поэтому ответственность за своевременную уплату лежит на владельце. Если пропустить 60-дневный срок, вас ждут:
- штраф 10% от суммы налога за задержку до 30 дней;
- штраф 20% за задержку свыше 30 дней;
- судебное взыскание в случае длительного игнорирования платежа.
Отметим, Государственная налоговая служба не звонит с напоминаниями — ответственность за контроль полностью лежит на владельце.
Особенности для ФЛП и местных бюджетов
Физические лица-предприниматели (ФЛП) платят налог по тем же правилам, что и обычные физические лица. Никаких льгот для ФЛП нет, если недвижимость не используется исключительно для предпринимательской деятельности.
Налог поступает в местные бюджеты, поэтому его размер и правила могут варьироваться в зависимости от региона. Так, во Львове местный совет может установить ставку ниже максимальной (106,5 грн за кв. м), тогда как в меньших городах ставка может быть еще ниже.
Как сообщалось, в течение первого квартала 2025 года украинцы уплатили более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что Одесская область оказалась среди лидеров по объему уплаченных сумм.
Также напомним, что в 2025 году декларирование недвижимости в Украине является важным инструментом для борьбы с коррупцией. Декларанты и их семьи обязаны подавать полную информацию обо всей недвижимости, которой они владеют, арендуют или пользуются.
Читайте Новини.LIVE!