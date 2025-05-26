Налог на квартиру более 60 кв. м в 2025 году — ставки, штрафы, льготы

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году владельцы просторных квартир в Украине столкнутся с необходимостью уплаты налога на недвижимость, если их жилье превышает 60 квадратных метров. Этот налог, который регулируется Налоговым кодексом Украины, касается не только квартир, но и домов площадью от 120 кв. м, а также комбинации объектов недвижимости с общей площадью от 180 кв. м.

Как отмечают в Государственной налоговой службе Украины, если ваша квартира имеет 80 кв. м, налог начисляется на 20 кв. м, превышающих лимит.

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Местные советы имеют право устанавливать собственные ставки налога, но, согласно Налоговому кодексу, она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2024 году минимальная зарплата составляла 7 100 грн, поэтому максимальная ставка налога в 2025 году — 106,5 грн за кв. м. Например, для квартиры площадью 80 кв. м сумма налога составит:

20 кв. м × 106,5 грн = 2 130 грн за год.

Отдельно стоит упомянуть о так называемом "налоге на роскошь". Если квартира превышает 200 кв. м, владелец платит дополнительный фиксированный налог в размере 25 000 грн в год, независимо от местных ставок.

Как работает налог для совладельцев

Ситуация усложняется, если недвижимость находится в совместной собственности, но Налоговый кодекс предусматривает четкие правила.

Совместная долевая собственность: каждый совладелец платит налог пропорционально своей доле. Например, если вы владеете 50% квартиры площадью 100 кв. м, то налог начисляется на 20 кв. м (половина от 40 кв. м, превышающих лимит).

Общая совместная собственность без долей: владельцы договариваются, кто платит налог. Если договоренности нет, налог платит один из собственников по решению суда.

Общая совместная собственность с долями: каждый совладелец отвечает за свою долю отдельно.

Если квартира поделена между несколькими собственниками, льготный лимит (60 кв. м) применяется к каждому из них. Например, квартира площадью 150 кв. м, разделенная поровну между тремя собственниками, не облагается налогом, ведь каждый имеет "свою" норму в 60 кв. м, а общая льгота составляет 180 кв. м.

Как подготовиться к уплате налога

Чтобы избежать штрафов и сюрпризов, стоит действовать проактивно.

Рассчитайте налог заранее. Используйте формулу: количество "лишних" квадратов × ставка (максимум 106,5 грн за кв. м в 2025 году). Например, для квартиры 75 кв. м налог составит 15 кв. м × 106,5 грн = 1597,5 грн.

Следите за уведомлениями от налоговой. До 1 июля 2025 года вы должны получить налоговое уведомление-решение. Если оно не пришло, обратитесь в местную налоговую службу самостоятельно.

Проверьте начисления. Ошибки случаются, поэтому убедитесь, что указана правильная площадь, применена льгота (60 кв. м) и ставка соответствует решению местного совета.

Оплатите вовремя. У вас есть 60 дней с момента получения уведомления.

Что будет за неуплату

Налоговая служба не присылает напоминаний, поэтому ответственность за своевременную уплату лежит на владельце. Если пропустить 60-дневный срок, вас ждут:

штраф 10% от суммы налога за задержку до 30 дней;

штраф 20% за задержку свыше 30 дней;

судебное взыскание в случае длительного игнорирования платежа.

Отметим, Государственная налоговая служба не звонит с напоминаниями — ответственность за контроль полностью лежит на владельце.

Особенности для ФЛП и местных бюджетов

Физические лица-предприниматели (ФЛП) платят налог по тем же правилам, что и обычные физические лица. Никаких льгот для ФЛП нет, если недвижимость не используется исключительно для предпринимательской деятельности.

Налог поступает в местные бюджеты, поэтому его размер и правила могут варьироваться в зависимости от региона. Так, во Львове местный совет может установить ставку ниже максимальной (106,5 грн за кв. м), тогда как в меньших городах ставка может быть еще ниже.

Как сообщалось, в течение первого квартала 2025 года украинцы уплатили более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что Одесская область оказалась среди лидеров по объему уплаченных сумм.

Также напомним, что в 2025 году декларирование недвижимости в Украине является важным инструментом для борьбы с коррупцией. Декларанты и их семьи обязаны подавать полную информацию обо всей недвижимости, которой они владеют, арендуют или пользуются.