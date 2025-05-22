Квартири в Україні — як змінилися ціни на первинному ринку за 6 місяців

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок первинного житла в Україні у травні 2025 року демонструє строкату картину. У більшості регіонів зафіксовано зростання, подекуди стрімке — понад 10%, однак у низці областей ціни, навпаки, знизилися. Така ситуація створює нерівномірну картину цін на новобудови по країні.

За даними аналітичної платформи ЛУН, середня вартість квадратного метра на первинному ринку коливається від 25 500 грн до 56 600 грн. Ціни варіюються залежно від регіону, що свідчить про нерівномірне зростання чи зниження вартості.

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Найдорожчі та найдешевші регіони

Лідером за вартістю є Київ, де квадратний метр на первинному ринку коштує 54 000 грн (+2%). Це значно перевищує середній показник по країні. Друге місце посідає Одеса з ціною 47 900 грн (+19%), що вказує на стрімке зростання попиту. Серед найдорожчих також Дніпро (41 700 грн, +1%) та Львів (41 800 грн, +6%).

Найдешевші пропозиції спостерігаються в Харкові (27 900 грн, -4%), Запоріжжі (25 500 грн) та АР Крим (невеликі дані, але нижчі за середні). Це регіони, де ціни залишаються доступними, хоч і з різною динамікою.

Динаміка цін за 6 місяців

За пів року ціни на первинне житло демонструють як зростання, так і стабілізацію чи навіть зниження. Найбільше подорожчання зафіксовано в Одесі (+19%), що може бути пов’язано з інфраструктурними змінами чи припливом інвесторів.

Київ додав скромні +2%, що свідчить про насичення ринку. Львів (+6%) та Черкаси (+19%) також показали позитивну динаміку, тоді як Харків (-4%) та Дніпро (+1%) виявилися більш стабільними.

Зниження цін помітне в Харкові (-4%), що може вказувати на економічні чи політичні фактори. Луганськ (-6%) також показав спад, хоча дані можуть бути неповними через регіональні особливості.

Регіональний огляд

Західні області: Львів (41 800 грн, +6%) та Івано-Франківськ (35 900 грн, -6%) показують контрастну картину. Львів зростає, тоді як Івано-Франківськ втратив позиції.

Східні області: Харків (27 900 грн, -4%) та Дніпро (41 700 грн, +1%) мають різні тенденції, що відображає нерівномірний розвиток.

Південь: Одеса (47 900 грн, +19%) виривається вперед, тоді як Миколаїв (29 100 грн, +2%) залишається бюджетним варіантом.

Центр: Черкаси (31 400 грн, +19%) та Вінниця (41 800 грн, +5%) демонструють активне зростання.

Середня вартість квартир на первинці. Графіка: ЛУН

Загальні тренди та прогнози

За останні пів року в середньому по країні вартість зросла на 2-6%, проте на ринку відчутні контрасти — у деяких містах "квадрат" додав майже п’яту частину вартості, в інших — впав.

Фактори впливу

Війна та зміщення внутрішнього попиту у більш безпечні регіони.

Стабілізація гривні, яка підживлює купівельну активність.

Впровадження іпотечних програм та відновлення довіри до забудовників.

Аналітики зазначають, що зростання цін не є лінійним і пов’язане з локальними умовами. Наприклад, у прикордонних регіонах або містах, де активно відновлюють інфраструктуру, попит зростає, а отже — й ціни.

У другому півріччі експерти очікують плавне зростання у більшості регіонів, особливо в тих, де наразі фіксується зниження або стабільність. Це означає, що сьогоднішні нижчі ціни можуть виявитися вигідною інвестицією вже восени.

Що ще треба знати українцям

Ринок житлової нерухомості України стикається зі значними викликами. Попри збільшення кількості введених в експлуатацію квартир на 25% у 2024 році порівняно з 2023-м, спостерігається різке зменшення нових будівельних проєктів. За останні три роки кількість дозволів на будівництво в деяких регіонах скоротилася аж на 90%, що свідчить про значне уповільнення розвитку ринку.

Зазначимо також, повномасштабна війна кардинально змінила ринок нерухомості, суттєво підвищивши собівартість будівництва. За майже три роки вона зросла на 90-115%, і цей процес триває. Ключовим фактором цього зростання є не лише ціни на матеріали, а й значний дефіцит кваліфікованих кадрів.