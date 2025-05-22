Квартиры в Украине — как изменились цены на первичном рынке за 6 месяцев

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок первичного жилья в Украине в мае 2025 года демонстрирует пеструю картину. В большинстве регионов зафиксирован рост, иногда стремительный — более 10%, однако в ряде областей цены наоборот снизились. Такая ситуация создает неравномерную картину цен на новостройки по стране.

По данным аналитической платформы ЛУН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке колеблется от 25 500 грн до 56 600 грн. Цены варьируются в зависимости от региона, что свидетельствует о неравномерном росте или снижении стоимости.

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Самые дорогие и самые дешевые регионы

Лидером по стоимости является Киев, где квадратный метр на первичном рынке стоит 54 000 грн (+ 2%). Это значительно превышает средний показатель по стране. Второе место занимает Одесса с ценой 47 900 грн (+19%), что указывает на стремительный рост спроса. Среди самых дорогих также Днепр (41 700 грн, +1%) и Львов (41 800 грн, +6%).

Самые дешевые предложения наблюдаются в Харькове (27 900 грн, -4%), Запорожье (25 500 грн) и АР Крым (небольшие данные, но ниже средних). Это регионы, где цены остаются доступными, хотя и с разной динамикой.

Динамика цен за 6 месяцев

За полгода цены на первичное жилье демонстрируют как рост, так и стабилизацию или даже снижение. Наибольшее подорожание зафиксировано в Одессе (+19%), что может быть связано с инфраструктурными изменениями или притоком инвесторов.

Киев добавил скромные +2%, что свидетельствует о насыщении рынка. Львов (+6%) и Черкассы (+19%) также показали положительную динамику, тогда как Харьков (-4%) и Днепр (+1%) оказались более стабильными.

Снижение цен заметно в Харькове (-4%), что может указывать на экономические или политические факторы. Луганск (-6%) также показал спад, хотя данные могут быть неполными из-за региональных особенностей.

Региональный обзор

Западные области: Львов (41 800 грн, + 6%) и Ивано-Франковск (35 900 грн, -6%) показывают контрастную картину. Львов растет, тогда как Ивано-Франковск потерял позиции.

Восточные области: Харьков (27 900 грн, -4%) и Днепр (41 700 грн, +1%) имеют разные тенденции, что отражает неравномерное развитие.

Юг: Одесса (47 900 грн, +19%) вырывается вперед, тогда как Николаев (29 100 грн, +2%) остается бюджетным вариантом.

Центр: Черкассы (31 400 грн, +19%) и Винница (41 800 грн, +5%) демонстрируют активный рост.

Средняя стоимость квартир на первичке. Графика: ЛУН

Общие тренды и прогнозы

За последние полгода в среднем по стране стоимость выросла на 2-6%, однако на рынке ощутимы контрасты — в некоторых городах "квадрат" прибавил почти пятую часть стоимости, в других — упал.

Факторы влияния

Война и смещение внутреннего спроса в более безопасные регионы.

Стабилизация гривны, которая подпитывает покупательскую активность.

Внедрение ипотечных программ и восстановление доверия к застройщикам.

Аналитики отмечают, что рост цен не является линейным и связан с локальными условиями. Например, в приграничных регионах или городах, где активно восстанавливают инфраструктуру, спрос растет, а значит — и цены.

Во втором полугодии эксперты ожидают плавный рост в большинстве регионов, особенно в тех, где сейчас фиксируется снижение или стабильность. Это означает, что сегодняшние низкие цены могут оказаться выгодной инвестицией уже осенью.

Что еще нужно знать украинцам

Рынок жилой недвижимости Украины сталкивается со значительными вызовами. Несмотря на увеличение количества введенных в эксплуатацию квартир на 25% в 2024 году по сравнению с 2023-м, наблюдается резкое уменьшение новых строительных проектов. За последние три года количество разрешений на строительство в некоторых регионах сократилось аж на 90%, что свидетельствует о значительном замедлении развития рынка.

Отметим также, полномасштабная война кардинально изменила рынок недвижимости, существенно повысив себестоимость строительства. За почти три года она выросла на 90-115%, и этот процесс продолжается. Ключевым фактором этого роста являются не только цены на материалы, но и значительный дефицит квалифицированных кадров.