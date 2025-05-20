Яку нерухомість потрібно декларувати українцям у 2025 році

Жінка з паперами. Фото: Freepik

У 2025 році декларування нерухомості залишається ключовим елементом боротьби з корупцією в Україні. Відповідно до законодавства, суб’єкти декларування зобов’язані подавати повну інформацію про всі об’єкти нерухомості, які перебувають у їхній власності, оренді чи іншому праві користування. Ця вимога стосується як самих декларантів, так і членів їхніх сімей.

Як нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, об’єкти нерухомості декларуються, якщо вони перебували у володінні або користуванні станом на 31 грудня звітного року або протягом щонайменше 183 днів упродовж року.

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Це правило стосується не лише самого декларанта, а й членів його сім’ї. Навіть якщо право на нерухомість виникло внаслідок усної домовленості, довіреності чи спільного побуту — усе це також має бути відображено у декларації.

Які об’єкти вважаються нерухомістю

До нерухомого майна належать:

земельні ділянки;

житлові та нежитлові будівлі;

квартири, кімнати, офіси, гаражі;

частки в об’єктах (наприклад, половина приватного будинку або 1/3 квартири);

споруди, які неможливо перемістити без втрати їхньої функціональності або пошкодження.

Навіть право користування ділянкою під забудову (суперфіцій) чи для ведення сільського господарства (емфітевзис) вже є підставою для внесення відомостей до декларації.

Хто вважається членом сім’ї декларанта

Закон визначає членів сім’ї так:

офіційний чоловік/дружина;

діти до 18 років, незалежно від місця проживання;

особи, які проживали разом щонайменше 30 днів до кінця року або сумарно понад 183 дні протягом року, й були пов’язані спільним побутом і зобов’язаннями (навіть без шлюбу).

Такі особи прирівнюються до членів сім’ї, отже, вся їхня нерухомість також має бути задекларована, якщо вона використовувалась декларантом.

Особливі випадки: колишнє подружжя та інші нюанси

Декларант зобов’язаний відобразити об’єкти, якими він користувався, навіть якщо вони належали колишньому чоловіку чи дружині, і навіть якщо розлучення вже офіційно оформлено. Якщо нерухомість використовувалась понад половину звітного періоду, її обов’язково слід зазначити.

Також необхідно вказати нерухомість, яка формально належить третім особам, але якою користується декларант або члени його родини. Наприклад, якщо орендується квартира — потрібно зазначити тип права ("оренда"), вказати орендаря і всіх власників, у тому числі їхню форму власності (приватна, спільна, часткова тощо).

Виняток для народних депутатів

Народним депутатам дозволено не декларувати об’єкти нерухомості, оренду яких їм компенсує держава відповідно до статті 35 Закону "Про статус народного депутата України", за умови що площа такого об’єкта не перевищує 75 кв. м.

Що буде, якщо не задекларувати нерухомість

Порушення вимог декларування тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. З 2025 року планується посилення перевірок, особливо щодо об’єктів, якими користуються без оформлених документів. Такі ситуації можуть бути розцінені як приховування активів.

У декларації важливо не тільки вказати, що об’єкт існує, але й правильно зазначити:

тип права користування;

осіб, пов’язаних з об’єктом (власників та користувачів);

строк користування (більше чи менш як 183 дні).

Як підготуватись до заповнення декларації

Зберіть документи на всі об’єкти, якими користуєтесь або володієте.

Перевірте власників — у разі спільної власності або оренди переконайтесь, що знаєте всіх співвласників.

Проаналізуйте користування — якщо об’єкт використовувався понад 183 дні, навіть без формального права, його треба внести.

Не забувайте про членів сім’ї — навіть якщо спільне проживання було тимчасовим.

Як повідомлялось, з початку 2025 року українці спрямували до бюджету понад 2,5 мільярда гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ця сума збільшилася на 17,7%. Серед регіонів, які продемонстрували найвищі показники сплати, опинилася Одеська область.

Також в Україні діють оновлені правила оподаткування нерухомості, які стосуються як продавців, так і покупців. Через підвищення військового збору та зміни в умовах пільг, учасникам ринку слід уважніше підходити до планування угод з нерухомістю. Ці нововведення вимагають від усіх зацікавлених сторін більш ретельного аналізу фінансових аспектів операцій.