Какую недвижимость нужно декларировать украинцам в 2025 году

Женщина с бумагами. Фото: Freepik

В 2025 году декларирование недвижимости остается ключевым элементом борьбы с коррупцией в Украине. В соответствии с законодательством, субъекты декларирования обязаны подавать полную информацию обо всех объектах недвижимости, находящихся в их собственности, аренде или ином праве пользования. Это требование касается как самих декларантов, так и членов их семей.

Как напомнили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, объекты недвижимости декларируются, если они находились во владении или пользовании по состоянию на 31 декабря отчетного года или в течение не менее 183 дней в течение года.

Реклама

Читайте также:

Это правило касается не только самого декларанта, но и членов его семьи. Даже если право на недвижимость возникло в результате устной договоренности, доверенности или совместного быта — все это также должно быть отражено в декларации.

Какие объекты считаются недвижимостью

К недвижимому имуществу относятся:

земельные участки;

жилые и нежилые здания;

квартиры, комнаты, офисы, гаражи;

доли в объектах (например, половина частного дома или 1/3 квартиры);

сооружения, которые невозможно переместить без потери их функциональности или повреждения.

Даже право пользования участком под застройку (суперфиций) или для ведения сельского хозяйства (эмфитевзис) уже является основанием для внесения сведений в декларацию.

Кто считается членом семьи декларанта

Закон определяет членов семьи так:

официальный супруг/супруга;

дети до 18 лет, независимо от места проживания;

лица, которые проживали вместе не менее 30 дней до конца года или суммарно более 183 дней в течение года, и были связаны общим бытом и обязательствами (даже без брака).

Такие лица приравниваются к членам семьи, следовательно, вся их недвижимость также должна быть задекларирована, если она использовалась декларантом.

Особые случаи: бывшие супруги и другие нюансы

Декларант обязан отразить объекты, которыми он пользовался, даже если они принадлежали бывшему супругу или супруге, и даже если развод уже официально оформлен. Если недвижимость использовалась более половины отчетного периода, ее обязательно следует указать.

Также необходимо указать недвижимость, которая формально принадлежит третьим лицам, но которой пользуется декларант или члены его семьи. Например, если арендуется квартира — нужно указать тип права ("аренда"), указать арендатора и всех собственников, в том числе их форму собственности (частная, совместная, долевая и т.д.).

Исключение для народных депутатов

Народным депутатам разрешено не декларировать объекты недвижимости, аренду которых им компенсирует государство в соответствии со статьей 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", при условии, что площадь такого объекта не превышает 75 кв. м.

Что будет, если не задекларировать недвижимость

Нарушение требований декларирования влечет за собой административную или уголовную ответственность. С 2025 года планируется ужесточение проверок, особенно в отношении объектов, которыми пользуются без оформленных документов. Такие ситуации могут быть расценены как сокрытие активов.

В декларации важно не только указать, что объект существует, но и правильно указать:

тип права пользования;

лиц, связанных с объектом (владельцев и пользователей);

срок пользования (больше или меньше 183 дней).

Как подготовиться к заполнению декларации

Соберите документы на все объекты, которыми пользуетесь или владеете.

Проверьте владельцев — в случае совместной собственности или аренды убедитесь, что знаете всех совладельцев.

Проанализируйте пользование — если объект использовался более 183 дней, даже без формального права, его надо внести.

Не забывайте о членах семьи — даже если совместное проживание было временным.

Как сообщалось, с начала 2025 года украинцы направили в бюджет более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимое имущество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма увеличилась на 17,7%. Среди регионов, которые продемонстрировали самые высокие показатели уплаты, оказалась Одесская область.

Также в Украине действуют обновленные правила налогообложения недвижимости, которые касаются как продавцов, так и покупателей. Из-за повышения военного сбора и изменения в условиях льгот, участникам рынка следует внимательнее подходить к планированию сделок с недвижимостью. Эти нововведения требуют от всех заинтересованных сторон более тщательного анализа финансовых аспектов операций.