Брак и имущество — как оформить квартиру, чтобы не делить ее при разводе

Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

В большинстве случаев все имущество, приобретенное в браке, при разводе делится пополам. Это касается также квартир и любых других объектов недвижимости. Впрочем, раздела жилья можно избежать, если правильно оформить документы при покупке.

О том, как зарегистрировать недвижимость в браке, чтобы не делить ее при разводе, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса Украины личной частной собственностью жены или мужа является:

имущество, приобретенное ею/им до брака;

имущество, приобретенное ею/им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования;

имущество, приобретенное ею/им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей/ему лично;

жилье, приобретенное ею/им за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Как оформить квартиру, чтобы не делить ее при разводе

Семейным кодексом Украины предусматривается, что имущество, которым один из супругов владеет на праве личной частной собственности, при разводе не делится. Поэтому, чтобы обезопасить от раздела приобретенную за собственные деньги квартиру, ее нужно оформить по одному из следующих договоров:

Договор дарения — при покупке квартиру могут оформить на себя родители или родственники, а потом подарить ее вам. Договор купли-продажи недвижимости — вы самостоятельно можете заключить договор если есть подтверждение факта, что уплаченные деньги за квартиру являются вашими личными. В то же время второй супруг должен написать заявление нотариусу, в котором указывает, что деньги являются вашими личными, и он претензий не имеет. Наследственный договор — квартира, унаследованная по завещанию, не делится при разводе.

Кроме того, если недвижимость, приобретенная в браке, была приватизирована на одного из супругов в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", то она тоже является неделимой.

Семейный кодекс также позволяет урегулировать отношения супругов по договоренности, то есть — брачным договором, который можно заключить как до свадьбы, так и после нее. Этот документ регулирует имущественные отношения между супругами, поэтому в нем можно указать, кому останется квартира в случае развода.

Ранее мы писали, признают ли фактический брак для раздела имущества при разводе, если один из супругов состоял в официальном браке.

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