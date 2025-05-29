Верховний Суд вирішив — чи можливий фактичний шлюб за наявності офіційного

Поділ майна — чи визнають фактичний шлюб, якщо є офіційний
Верховний Суд поставив крапку у суперечливій справі щодо встановлення факту проживання однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу. Рішення виявилося принциповим: перебування в чинному зареєстрованому шлюбі виключає можливість офіційного визнання фактичних шлюбних відносин з іншою особою. Ця справа стала яскравим прикладом того, як правові формальності можуть мати серйозні наслідки для вирішення майнових спорів і визнання сімейного статусу.
Позивачка звернулася до суду з вимогою встановити факт проживання однією сім’єю з відповідачем без реєстрації шлюбу з листопада 2014 року, пише "Судово-юридична газета". Вона стверджувала, що за час їхнього спільного життя за спільні кошти було придбано житловий будинок і земельну ділянку, які були оформлені на відповідача. Позивачка також вимагала визнати її право власності на половину цього майна. Відповідач не заперечував позов і визнав факт спільного проживання, що стало підставою для рішення суду першої інстанції на користь позивачки.
Однак апеляційний суд скасував це рішення. Виявилося, що з 26 січня 1991 року до 23 лютого 2023 року позивачка перебувала в офіційно зареєстрованому шлюбі з іншою особою. Апеляційний суд наголосив, що перебування в зареєстрованому шлюбі унеможливлює визнання фактичних шлюбних відносин з іншою особою, оскільки це суперечить принципу одношлюбності, закріпленому в Сімейному кодексі України (ст. 25).
Ключова позиція Верховного Суду: пріоритетність зареєстрованого шлюбу
Верховний Суд підтримав висновки апеляційного суду, вказавши на ключові аспекти, які мають значення для подібних справ:
- Принцип одношлюбності. Українське законодавство чітко визначає, що особа, яка перебуває в зареєстрованому шлюбі, не може одночасно вважатися такою, що проживає однією сім’єю з іншою особою без реєстрації шлюбу. Це відповідає нормам Сімейного кодексу України та моральним засадам суспільства.
- Правомірність сімейних відносин. Визнання факту проживання однією сім’єю без шлюбу є юридичною альтернативою офіційному шлюбу. Такі відносини мають відповідати вимогам закону, а перебування в зареєстрованому шлюбі робить їх неправомірними.
- Недостатність визнання позову. Верховний Суд наголосив, що суди не можуть ґрунтувати рішення виключно на визнанні позову відповідачем. Для задоволення позову необхідні законні підстави, які підтверджуються доказами та обставинами справи. У цьому випадку факт офіційного шлюбу позивачки з іншою особою став вирішальним.
Таким чином, Верховний Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки позивачка не могла одночасно перебувати в зареєстрованому шлюбі та претендувати на визнання фактичних шлюбних відносин з іншою особою.
Що варто врахувати у подібних ситуаціях
Люди, які хочуть офіційного визнання своїх відносин і захисту майнових прав у випадку розриву, повинні або офіційно зареєструвати шлюб, або переконатися, що жоден із них не має чинного шлюбу з іншими.
- Факт співжиття — недостатній аргумент. Важливий не лише факт проживання разом, а і юридична можливість створити "одну сім’ю" відповідно до законодавства.
- Шлюб — правова реальність. Навіть якщо шлюб де-факто не функціонує (пара давно не живе разом), він юридично лишається чинним доти, доки не розірваний.
- Майнові спори — уразливі. Без офіційної реєстрації шлюбу особа, яка інвестувала кошти в спільне житло, ризикує залишитися ні з чим.
Як повідомлялось, розлучення — це завжди непростий період, що поєднує в собі емоційні, юридичні та фінансові виклики. Одним з найскладніших питань, що виникають при розірванні шлюбу, є поділ майна, особливо коли йдеться про іпотечну квартиру. Ситуація ускладнюється тим, що кредит ще не виплачений, і потрібно знайти рішення, яке б влаштувало обох колишніх партнерів.
Також подружжя має право на поділ спільно нажитого майна під час розлучення. Однак не все майно підлягає цьому поділу. Важливо розуміти, які категорії нерухомості виключаються з цього процесу, щоб уникнути зайвих витрат часу, нервів та коштів. Знання цих нюансів допоможе вам ефективніше розв'язувати питання, пов'язані з розподілом спільного майна.
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