Верховный Суд решил — возможен ли фактический брак при наличии официального

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Верховный Суд поставил точку в противоречивом деле об установлении факта проживания одной семьей без официальной регистрации брака. Решение оказалось принципиальным: пребывание в действующем зарегистрированном браке исключает возможность официального признания фактических брачных отношений с другим лицом. Это дело стало ярким примером того, как правовые формальности могут иметь серьезные последствия для решения имущественных споров и признания семейного статуса.

Истица обратилась в суд с требованием установить факт проживания одной семьей с ответчиком без регистрации брака с ноября 2014 года, пишет "Судебно-юридическая газета". Она утверждала, что за время их совместной жизни за общие средства были приобретены жилой дом и земельный участок, которые были оформлены на ответчика. Истица также требовала признать ее право собственности на половину этого имущества. Ответчик не отрицал иск и признал факт совместного проживания, что стало основанием для решения суда первой инстанции в пользу истицы.

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Однако апелляционный суд отменил это решение. Оказалось, что с 26 января 1991 года до 23 февраля 2023 года истица находилась в официально зарегистрированном браке с другим лицом. Апелляционный суд отметил, что пребывание в зарегистрированном браке делает невозможным признание фактических брачных отношений с другим лицом, поскольку это противоречит принципу единобрачия, закрепленному в Семейном кодексе Украины (ст. 25).

Ключевая позиция Верховного Суда: приоритетность зарегистрированного брака

Верховный Суд поддержал выводы апелляционного суда, указав на ключевые аспекты, которые имеют значение для подобных дел:

Принцип единобрачия. Украинское законодательство четко определяет, что лицо, находящееся в зарегистрированном браке, не может одновременно считаться проживающим одной семьей с другим лицом без регистрации брака. Это соответствует нормам Семейного кодекса Украины и моральным принципам общества. Правомерность семейных отношений. Признание факта проживания одной семьей без брака является юридической альтернативой официальному браку. Такие отношения должны соответствовать требованиям закона, а пребывание в зарегистрированном браке делает их неправомерными. Недостаточность признания иска. Верховный Суд отметил, что суды не могут основывать решение исключительно на признании иска ответчиком. Для удовлетворения иска необходимы законные основания, которые подтверждаются доказательствами и обстоятельствами дела. В этом случае факт официального брака истицы с другим лицом стал решающим.

Таким образом, Верховный Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истица не могла одновременно находиться в зарегистрированном браке и претендовать на признание фактических брачных отношений с другим лицом.

Что следует учесть в подобных ситуациях

Люди, которые хотят официального признания своих отношений и защиты имущественных прав в случае разрыва, должны либо официально зарегистрировать брак, либо убедиться, что ни один из них не имеет действующего брака с другими.

Факт сожительства — недостаточный аргумент. Важен не только факт проживания вместе, но и юридическая возможность создать "одну семью" в соответствии с законодательством.

Брак — правовая реальность. Даже если брак де-факто не функционирует (пара давно не живет вместе), он юридически остается действующим до тех пор, пока не расторгнут.

Имущественные споры — уязвимы. Без официальной регистрации брака лицо, которое инвестировало средства в совместное жилье, рискует остаться ни с чем.

Как сообщалось, развод — это всегда непростой период, сочетающий в себе эмоциональные, юридические и финансовые вызовы. Одним из самых сложных вопросов, возникающих при расторжении брака, является раздел имущества, особенно когда речь идет об ипотечной квартире. Ситуация осложняется тем, что кредит еще не выплачен, и нужно найти решение, которое бы устроило обоих бывших партнеров.

Также супруги имеют право на раздел совместно нажитого имущества при разводе. Однако, не все имущество подлежит этому разделу. Важно понимать, какие категории недвижимости исключаются из этого процесса, чтобы избежать лишних затрат времени, нервов и средств. Знание этих нюансов поможет вам эффективнее решать вопросы, связанные с разделом совместного имущества.