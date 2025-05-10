Яка нерухомість не підлягає поділу при розлученні в Україні

Чоловік та жінка за столом. Фото: Freepik

Розлучення — це не лише емоційно складний процес, але й юридично заплутаний, особливо коли йдеться про поділ майна. В Україні подружжя має право ділити спільно нажите майно, але є категорії нерухомості, які залишаються поза поділом. Розуміння цих нюансів може заощадити час, нерви та кошти.

Згідно з Сімейним кодексом України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю та підлягає поділу порівну, якщо інше не передбачено шлюбним договором чи угодою сторін. Поділ може відбуватися добровільно через нотаріально посвідчений договір або через суд у разі спору. Проте є винятки: певні категорії майна вважаються особистою власністю одного з подружжя і не діляться при розлученні.

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Нерухомість, отримана в дарунок або в спадщину

Якщо квартира чи будинок були подаровані одному з подружжя родичами або іншими особами, це — особиста власність. Те саме стосується спадщини. Навіть якщо дарування або спадкування мали місце під час шлюбу — житло лишається у власності того, хто його отримав.

Адвокатка Галина Ніколаєва як приклад наводить ситуацію: чоловік отримав у спадок від батьків будинок. Але навіть проживаючи в ньому з дружиною після оформлення спадщини — ця нерухомість не ділиться.

Приватизоване житло

Усі об’єкти, які один із подружжя приватизував відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", визнаються його особистою власністю, незалежно від часу укладення шлюбу. Якщо приватизація відбулася на одного з подружжя, це житло не підлягає поділу.

Земельна ділянка, отримана в порядку безоплатної приватизації

Цей виняток менш поширений, але важливий. Якщо один із подружжя оформив безоплатну приватизацію землі під час шлюбу — ділянка лишається його особистим майном.

Майно, куплене за особисті кошти

Якщо у подружжя до шлюбу були особисті заощадження (наприклад, кошти від продажу раніше набутого майна), і за них була придбана нерухомість — така нерухомість не підлягає поділу, навіть якщо її було куплено у шлюбі. Важливо мати документальне підтвердження джерела коштів.

Наприклад, якщо чоловік продав свою дошлюбну квартиру і купив нову, ця нова квартира не ділиться.

Якщо вкладалися разом: нюанси, які змінюють усе

Бувають ситуації, коли майно формально належить одному з подружжя, але в його поліпшення вкладалися обидвоє. Наприклад:

зроблено капітальний ремонт за спільні кошти;

добудова чи реконструкція житла;

суттєве покращення технічного стану.

У таких випадках суд може визнати це майно спільною сумісною власністю або зобов’язати компенсувати вкладені кошти. Але доведення вкладу лежить на тому, хто його заявляє. Необхідні документи — чеки, договори, банківські виписки, навіть розписки від майстрів.

Подарунок обом подружжям

Якщо нерухомість була подарована обом подружжям (наприклад, квартира за договором дарування оформлена на чоловіка і дружину), вона вважається спільною власністю і підлягає поділу.

На кого оформлено — має значення

Навіть якщо майно було куплене за особисті кошти одного з подружжя, але зареєстроване на обох, воно автоматично стає спільним. У судовій практиці такі випадки не рідкість.

Ніколаєва рекомендує оформлювати право власності з урахуванням джерела коштів.

Як уникнути спорів

Щоб мінімізувати ризики при поділі майна, адвокатка радить:

зберігайте документи. Чеки, договори, розписки та довідки про доходи допоможуть довести ваш внесок у майно або його походження;

укладайте шлюбний договір. Він дозволяє заздалегідь визначити, яке майно залишиться особистим;

не вкладайте всі заощадження в чужу власність. Якщо нерухомість належить партнеру, будьте обережні з інвестиціями в її поліпшення без юридичних гарантій;

консультуйтеся з юристом. Перед купівлею чи даруванням нерухомості уточніть, як правильно оформити документи, щоб захистити свої права.

Ніколаєва також наголошує — дароване, приватизоване та успадковане — не ділиться. Але все, що покращено або куплено без чіткої фіксації джерела коштів — потенційно підлягає поділу.

Раніше ми розповідали, скільки років спільного проживання у цивільному шлюбі є підставою для поділу майна. Багато пар роками живуть разом без офіційної реєстрації, спільно набуваючи різноманітне майно. У разі припинення таких стосунків питання розподілу цього майна стає предметом обговорення.

Зазначимо також, після розлучення надзвичайно важливо облаштувати особистий простір так, щоб він не нагадував про минуле, а сприяв початку нового етапу. Для цього варто позбутися певних речей, якими ви користувалися під час шлюбу. Таке очищення допоможе створити комфортне середовище, що сприятиме вашому емоційному відновленню та рухатися вперед.