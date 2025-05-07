Який поверх краще обрати для купівлі квартири в Україні у 2025 році

Новобудова. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір квартири — це завжди компроміс між бажаннями, бюджетом і практичними потребами. Одне з ключових питань, яке постає перед покупцями в Україні у 2025 році, — на якому поверсі краще оселитися. Відповідь залежить від багатьох факторів: стилю життя, складу сім’ї, розташування будинку та навіть планів на майбутнє.

Як наголошують експерти порталу OLX Нерухомість, попри стереотипи, перший поверх має свої переваги — особливо для родин із маленькими дітьми, літніх людей або тих, хто має труднощі з пересуванням. Не потрібно чекати на ліфт або підійматися сходами, а в разі аварійної ситуації — легко залишити будівлю.

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Але є й "мінуси":

менше природного світла (особливо в зелених районах);

висока ймовірність вогкості через підвал;

потреба в додатковій безпеці (решітки, сигналізація);

шум із вулиці.

Якщо будинок розташований на жвавій вулиці, перші поверхи нерідко викуповують під комерцію. Це може перетворити житло на вигідну інвестицію — наприклад, у магазин чи офіс.

Середні поверхи: золота середина

Середні поверхи (4-8 у багатоповерхівках) часто вважаються оптимальним вибором для більшості покупців, тому що:

баланс тиші та доступності. Шум із вулиці значно слабший, ніж на нижніх поверхах, але підійматися сходами (у разі несправності ліфта) все ще реально;

світло та повітря. На цих поверхах достатньо природного освітлення, а повітря чистіше, ніж унизу;

безпека. Менше ризиків пограбування, ніж на першому поверсі, і легше евакуюватися, ніж із верхніх;

стабільне постачання. Тиск води й опалення зазвичай оптимальний, що важливо в старих будинках;

ліквідність. Квартири на середніх поверхах легко продати чи здати в оренду.

Але на такі квартири рідко надають знижки, адже вони вважаються універсальними. Крім того, ви можете чути сусідів як зверху, так і знизу.

Жити вище: для кого підходять верхні поверхи

Верхні поверхи — це панорамні краєвиди, максимальне освітлення та чисте повітря. Але водночас — і виклики:

складний доступ. Якщо ліфт зламається, підійматися пішки важко, особливо для сімей із дітьми чи літніх людей;

пожежна безпека. Евакуація з верхніх поверхів ускладнена, а не всі пожежні служби мають обладнання для висоток;

тиск у системах. У старих будинках можливі перебої з водопостачанням чи опаленням;

психологічний дискомфорт. У деяких людей висота викликає тривогу чи запаморочення.

У новобудовах верхні поверхи часто оснащені сучасними системами водопостачання та опалення, тому вони комфортніші. Якщо обираєте висотку, перевірте наявність резервного генератора для ліфтів і якість вентиляції.

Практичні поради перед купівлею

Енергоефективність. У новобудовах звертайте увагу на ізоляцію будинку. На верхніх поверхах у старих будинках можуть бути проблеми з тепловтратами через дах.

Інфраструктура району. Якщо будинок розташований біля промислових зон чи магістралей, уникайте нижніх і середніх поверхів (до 8-го), оскільки там накопичуються вихлопи.

Оцініть потреби вашої родини. Якщо є маломобільна особа — орієнтуйтесь на низ. Для роботи вдома та спокою — краще середина.

Враховуйте плани на майбутнє. Квартиру легше продати або здати саме на середніх поверхах.

Безпека. У містах із нестабільною ситуацією перевіряйте наявність укриттів у будинку чи поблизу.

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