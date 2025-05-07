Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Нерухомість На якому поверсі купувати квартиру, щоб потім не шкодувати

На якому поверсі купувати квартиру, щоб потім не шкодувати

Ua en ru
Дата публікації: 7 травня 2025 22:15
Який поверх краще обрати для купівлі квартири в Україні у 2025 році
Новобудова. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір квартири — це завжди компроміс між бажаннями, бюджетом і практичними потребами. Одне з ключових питань, яке постає перед покупцями в Україні у 2025 році, — на якому поверсі краще оселитися. Відповідь залежить від багатьох факторів: стилю життя, складу сім’ї, розташування будинку та навіть планів на майбутнє.

Як наголошують експерти порталу OLX Нерухомість, попри стереотипи, перший поверх має свої переваги — особливо для родин із маленькими дітьми, літніх людей або тих, хто має труднощі з пересуванням. Не потрібно чекати на ліфт або підійматися сходами, а в разі аварійної ситуації — легко залишити будівлю.

Реклама
Читайте також:

Але є й "мінуси":

  • менше природного світла (особливо в зелених районах);
  • висока ймовірність вогкості через підвал;
  • потреба в додатковій безпеці (решітки, сигналізація);
  • шум із вулиці.

Якщо будинок розташований на жвавій вулиці, перші поверхи нерідко викуповують під комерцію. Це може перетворити житло на вигідну інвестицію — наприклад, у магазин чи офіс.

Середні поверхи: золота середина

Середні поверхи (4-8 у багатоповерхівках) часто вважаються оптимальним вибором для більшості покупців, тому що:

  • баланс тиші та доступності. Шум із вулиці значно слабший, ніж на нижніх поверхах, але підійматися сходами (у разі несправності ліфта) все ще реально;
  • світло та повітря. На цих поверхах достатньо природного освітлення, а повітря чистіше, ніж унизу;
  • безпека. Менше ризиків пограбування, ніж на першому поверсі, і легше евакуюватися, ніж із верхніх;
  • стабільне постачання. Тиск води й опалення зазвичай оптимальний, що важливо в старих будинках;
  • ліквідність. Квартири на середніх поверхах легко продати чи здати в оренду.

Але на такі квартири рідко надають знижки, адже вони вважаються універсальними. Крім того, ви можете чути сусідів як зверху, так і знизу.

Жити вище: для кого підходять верхні поверхи

Верхні поверхи — це панорамні краєвиди, максимальне освітлення та чисте повітря. Але водночас — і виклики:

  • складний доступ. Якщо ліфт зламається, підійматися пішки важко, особливо для сімей із дітьми чи літніх людей;
  • пожежна безпека. Евакуація з верхніх поверхів ускладнена, а не всі пожежні служби мають обладнання для висоток;
  • тиск у системах. У старих будинках можливі перебої з водопостачанням чи опаленням;
  • психологічний дискомфорт. У деяких людей висота викликає тривогу чи запаморочення.

У новобудовах верхні поверхи часто оснащені сучасними системами водопостачання та опалення, тому вони комфортніші. Якщо обираєте висотку, перевірте наявність резервного генератора для ліфтів і якість вентиляції.

Практичні поради перед купівлею

  • Енергоефективність. У новобудовах звертайте увагу на ізоляцію будинку. На верхніх поверхах у старих будинках можуть бути проблеми з тепловтратами через дах.
  • Інфраструктура району. Якщо будинок розташований біля промислових зон чи магістралей, уникайте нижніх і середніх поверхів (до 8-го), оскільки там накопичуються вихлопи.
  • Оцініть потреби вашої родини. Якщо є маломобільна особа — орієнтуйтесь на низ. Для роботи вдома та спокою — краще середина.
  • Враховуйте плани на майбутнє. Квартиру легше продати або здати саме на середніх поверхах.
  • Безпека. У містах із нестабільною ситуацією перевіряйте наявність укриттів у будинку чи поблизу.

Раніше ми розповідали, який тип підлоги обрати, якщо в домі є собака. Адже підлога щодня стикається з кігтями, вологою, шерстю та несподіваними "сюрпризами", і при цьому має залишатися гарною та безпечною. Тому, обираючи покриття для підлоги в оселі з чотирилапим другом, на першому місці має стояти не зовнішній вигляд, а міцність та практичність.

Також ми повідомляли про концепцію майстер-спальні, яка поєднує в собі затишок, відокремленість та різноманітність використання, активно впроваджується в українських новобудовах та приватних оселях. Цей особистий оазис, що бере свій початок з Америки XVII століття, перетворює звичайну кімнату для сну на багатогранний простір.

квартири нерухомість багатоніжка квартира багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER