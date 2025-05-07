Какой этаж лучше выбрать для покупки квартиры в Украине в 2025 году

Новостройка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор квартиры — это всегда компромисс между желаниями, бюджетом и практическими потребностями. Один из ключевых вопросов, который встает перед покупателями в Украине в 2025 году — на каком этаже лучше поселиться. Ответ зависит от многих факторов: стиля жизни, состава семьи, расположения дома и даже планов на будущее.

Как отмечают эксперты портала OLX Недвижимость, несмотря на стереотипы, первый этаж имеет свои преимущества — особенно для семей с маленькими детьми, пожилых людей или тех, кто имеет трудности с передвижением. Не нужно ждать лифт или подниматься по лестнице, а в случае аварийной ситуации — легко покинуть здание.

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Но есть и "минусы":

меньше естественного света (особенно в зеленых районах);

высокая вероятность сырости из-за подвала;

потребность в дополнительной безопасности (решетки, сигнализация);

шум с улицы.

Если дом расположен на оживленной улице, первые этажи нередко выкупают под коммерцию. Это может превратить жилье в выгодную инвестицию — например, в магазин или офис.

Средние этажи: золотая середина

Средние этажи (4-8 в многоэтажках) часто считаются оптимальным выбором для большинства покупателей, потому что:

баланс тишины и доступности. Шум с улицы значительно слабее, чем на нижних этажах, но подниматься по лестнице (в случае поломки лифта) все еще реально;

свет и воздух. На этих этажах достаточно естественного освещения, а воздух чище, чем внизу;

безопасность. Меньше рисков ограбления, чем на первом этаже, и легче эвакуироваться, чем с верхних;

стабильное снабжение. Давление воды и отопления обычно оптимальное, что важно в старых домах;

ликвидность. Квартиры на средних этажах легко продать или сдать в аренду.

Но на такие квартиры редко есть скидки, ведь они считаются универсальными. Кроме того, вы можете слышать соседей как сверху, так и снизу.

Жить выше: для кого подходят верхние этажи

Верхние этажи — это панорамные виды, максимальное освещение и чистый воздух. Но в то же время — и вызовы:

сложный доступ. Если лифт сломается, подниматься пешком трудно, особенно для семей с детьми или пожилых людей;

пожарная безопасность. Эвакуация с верхних этажей затруднена, а не все пожарные службы имеют оборудование для высоток;

давление в системах. В старых домах возможны перебои с водоснабжением или отоплением;

психологический дискомфорт. У некоторых людей высота вызывает тревогу или головокружение.

В новостройках верхние этажи часто оснащены современными системами водоснабжения и отопления, поэтому они более комфортные. Если выбираете высотку, проверьте наличие резервного генератора для лифтов и качество вентиляции.

Практические советы перед покупкой

Энергоэффективность. В новостройках обращайте внимание на изоляцию дома. На верхних этажах в старых домах могут быть проблемы с теплопотерями через крышу.

Инфраструктура района. Если дом расположен возле промышленных зон или магистралей, избегайте нижних и средних этажей (до 8-го), поскольку там накапливаются выхлопы.

Оцените потребности вашей семьи. Если есть маломобильный человек — ориентируйтесь на низ. Для работы дома и спокойствия — лучше середина.

Учитывайте планы на будущее. Квартиру легче продать или сдать именно на средних этажах.

Безопасность. В городах с нестабильной ситуацией проверяйте наличие укрытий в доме или поблизости.

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