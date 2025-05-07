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На каком этаже покупать квартиру, чтобы потом не жалеть

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Дата публикации 7 мая 2025 22:15
Какой этаж лучше выбрать для покупки квартиры в Украине в 2025 году
Новостройка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор квартиры — это всегда компромисс между желаниями, бюджетом и практическими потребностями. Один из ключевых вопросов, который встает перед покупателями в Украине в 2025 году — на каком этаже лучше поселиться. Ответ зависит от многих факторов: стиля жизни, состава семьи, расположения дома и даже планов на будущее.

Как отмечают эксперты портала OLX Недвижимость, несмотря на стереотипы, первый этаж имеет свои преимущества — особенно для семей с маленькими детьми, пожилых людей или тех, кто имеет трудности с передвижением. Не нужно ждать лифт или подниматься по лестнице, а в случае аварийной ситуации — легко покинуть здание.

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Но есть и "минусы":

  • меньше естественного света (особенно в зеленых районах);
  • высокая вероятность сырости из-за подвала;
  • потребность в дополнительной безопасности (решетки, сигнализация);
  • шум с улицы.

Если дом расположен на оживленной улице, первые этажи нередко выкупают под коммерцию. Это может превратить жилье в выгодную инвестицию — например, в магазин или офис.

Средние этажи: золотая середина

Средние этажи (4-8 в многоэтажках) часто считаются оптимальным выбором для большинства покупателей, потому что:

  • баланс тишины и доступности. Шум с улицы значительно слабее, чем на нижних этажах, но подниматься по лестнице (в случае поломки лифта) все еще реально;
  • свет и воздух. На этих этажах достаточно естественного освещения, а воздух чище, чем внизу;
  • безопасность. Меньше рисков ограбления, чем на первом этаже, и легче эвакуироваться, чем с верхних;
  • стабильное снабжение. Давление воды и отопления обычно оптимальное, что важно в старых домах;
  • ликвидность. Квартиры на средних этажах легко продать или сдать в аренду.

Но на такие квартиры редко есть скидки, ведь они считаются универсальными. Кроме того, вы можете слышать соседей как сверху, так и снизу.

Жить выше: для кого подходят верхние этажи

Верхние этажи — это панорамные виды, максимальное освещение и чистый воздух. Но в то же время — и вызовы:

  • сложный доступ. Если лифт сломается, подниматься пешком трудно, особенно для семей с детьми или пожилых людей;
  • пожарная безопасность. Эвакуация с верхних этажей затруднена, а не все пожарные службы имеют оборудование для высоток;
  • давление в системах. В старых домах возможны перебои с водоснабжением или отоплением;
  • психологический дискомфорт. У некоторых людей высота вызывает тревогу или головокружение.

В новостройках верхние этажи часто оснащены современными системами водоснабжения и отопления, поэтому они более комфортные. Если выбираете высотку, проверьте наличие резервного генератора для лифтов и качество вентиляции.

Практические советы перед покупкой

  • Энергоэффективность. В новостройках обращайте внимание на изоляцию дома. На верхних этажах в старых домах могут быть проблемы с теплопотерями через крышу.
  • Инфраструктура района. Если дом расположен возле промышленных зон или магистралей, избегайте нижних и средних этажей (до 8-го), поскольку там накапливаются выхлопы.
  • Оцените потребности вашей семьи. Если есть маломобильный человек — ориентируйтесь на низ. Для работы дома и спокойствия — лучше середина.
  • Учитывайте планы на будущее. Квартиру легче продать или сдать именно на средних этажах.
  • Безопасность. В городах с нестабильной ситуацией проверяйте наличие укрытий в доме или поблизости.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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