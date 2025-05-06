Який тип підлоги обрати для дому з собакою — вініл, ламінат чи плитку

Дівчина з собакою. Фото: Freepik

У домі, де мешкає собака, навіть найнезначніші елементи інтер’єру потребують переосмислення. Підлога — один з них. Вона має витримувати щоденне навантаження у вигляді кігтів, вологи, шерсті та випадкових "подарунків", не втрачаючи вигляду й безпечності. Тому питання, яку підлогу обрати для житла з собакою, — не про стиль, а передусім про функціональність і витривалість.

Як зазначають фахівці магазину для ремонту "Львівський Дядько", собаки активно взаємодіють із простором, і підлога зазнає значного навантаження. Щоб зробити правильний вибір, важливо врахувати кілька ключових аспектів:

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Подряпини від кігтів. Біг, ігри чи навіть звичайне потягування залишають сліди на поверхні.

Волога та бруд. Перевернуті миски, мокрі лапи після дощу чи бруд із прогулянок — усе це тестує стійкість покриття.

Безпека. Слизька підлога може бути небезпечною, особливо для цуценят чи старших собак.

Комфорт. Покриття не має бути надто твердим чи холодним, щоб собаці було зручно.

Догляд. Підлога повинна легко очищатися від шерсті, плям і запахів.

Ці фактори визначають, наскільки довго і комфортно ви та ваш улюбленець зможете насолоджуватися домом.

Найкращі типи підлогових покриттів для дому з собакою

Розглянемо популярні матеріали, оцінивши їхню придатність для життя з собакою з погляду практичності, безпеки та стилю.

Ламінат — виглядає стильно, але не ідеальний

Ламінат приваблює своїм виглядом і різноманіттям дизайнів — він може імітувати натуральне дерево або камінь. Завдяки твердій поверхні він досить добре чинить опір подряпинам, що зручно для власників собак. Його легко прибирати — шерсть, пил і дрібне сміття не затримуються.

Однак є нюанси: ламінат, особливо дешевших класів, може бути слизьким, що небезпечно для тварин. Крім того, при потраплянні води він часто набухає, деформується або втрачає вигляд. Тож використовувати його поруч із місцем для їжі собаки — не найкраща ідея.

Собака на ламінаті. Фото: Freepik

Вініл — витривалий і комфортний для лап

Вінілові покриття вирізняються надзвичайною стійкістю до вологи, подряпин і деформацій. Саме тому вони часто стають вибором номер один для будинків із домашніми тваринами. Вініл досить м’який, щоб лапам собаки було комфортно, але водночас міцний для щоденної активності.

Найбільший недолік — зовнішній вигляд. Дешевші варіанти можуть виглядати штучно або навіть "пластиково", що не завжди доречно в сучасних інтер’єрах. Проте преміальні колекції вже давно пропонують естетичні рішення, які не поступаються ламінату чи паркету.

Собака на вініловому покритті. Фото: floorsforpaws.com

Керамічна плитка — довговічність на роки

Це один з найміцніших варіантів підлоги. Плитка не боїться вологи, не дряпається, не вбирає запахи, її легко прибирати — ідеальний варіант для кухні, коридору або веранди. Собака може хоч щодня проливати воду або бігати — плитці це не зашкодить.

Але є й зворотний бік — твердість і холод. Ходити або лежати на плитці не дуже комфортно, особливо в холодну пору року. Якщо собака велика, старша або має проблеми з суглобами, така поверхня може погіршити її стан. Крім того, плитка може бути слизькою, тож без спеціальних килимків не обійтися.

Собака на кухні з плиткою. Фото: Freepik

Натуральне дерево — естетика, що вимагає догляду

Дерев’яна підлога завжди додає затишку та статусу. Деякі породи, як-от дуб або ясен, мають доволі високу щільність, що частково захищає від подряпин. Крім того, дерево тепле й приємне для лап.

Однак цей варіант вимагає обережності. Дерево боїться вологи, а кігті собаки можуть легко лишати на ньому сліди. Щоб зберегти гарний вигляд, потрібно регулярно доглядати за поверхнею, оновлювати покриття та контролювати вологість у приміщенні.

Собака на дерев'яній підлозі. Фото: napervillehardwood.com

Килим — м’якість, яка має свою ціну

Килимові покриття забезпечують максимальний комфорт для тварин. Вони теплі, не слизькі, захищають від шуму. Для старших собак, яким важливо уникати ковзання, це справжня знахідка.

Але разом з цим килим — найбільш проблемний варіант у догляді. Він швидко вбирає запахи, накопичує шерсть, пил, алергени. Вивести плями від їжі або слини буває складно. Тому цей варіант підходить лише у випадках, коли господар готовий до регулярного професійного чищення.

Собака на килимі. Фото: Freepik

Як обрати та доглядати за підлогою: практичні поради

Вибирайте міцні матеріали. Вініл чи ламінат із захисним шаром мінімізують подряпини, а плитка підійде для вологих зон.

Уникайте слизькості. Додавайте килимки в зонах відпочинку собаки, щоб зменшити ризик травм.

Підбирайте колір. Світлі підлоги маскують шерсть світлих собак, темні — темних. Текстурована поверхня приховує дрібні подряпини.

Регулярний догляд. Підстригайте кігті собаки, щоб зменшити пошкодження, і використовуйте пилосос із вологою ганчіркою для чистоти.

Раніше ми розповідали, скільки тварин дозволено тримати у квартирі, адже в Україні зростає кількість домашніх тварин, яких люди беруть з вулиці або купують. Проте виникає питання: чи є законні обмеження на кількість улюбленців у квартирі? Важливо розуміти, коли велика любов до тварин може стати адміністративним порушенням.

Також нагадаємо, що згідно з українським законодавством, вигул собак у громадських місцях дозволяється лише за умови використання намордника та повідця. Це пов'язано з тим, що навіть дружелюбні тварини можуть проявляти агресію, особливо до інших собак або котів. За порушення цих правил передбачені значні штрафи для власників.