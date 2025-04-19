Скільки тварин дозволено тримати у квартирі в Україні у 2025 році

Тварини у квартирі. Фото: AnimalShelterKiev/Facebook

У 2025 році дедалі більше українців заводять домашніх тварин — хтось рятує покинутих на вулиці, хтось заводить цуценя мрії. Але питання кількості улюбленців у квартирі стало не лише побутовим, а й правовим — чи існує законна межа? І коли любов до тварин перетворюється на адміністративне порушення.

Як наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги, на національному рівні в Україні немає єдиного закону, який би чітко визначав максимально дозволену кількість тварин у квартирі. Ані Цивільний кодекс, ані Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" не містять таких лімітів.

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Однак це не означає повну свободу. Регулювання кількості домашніх улюбленців можуть міститися в:

правилах благоустрою конкретного міста або ОТГ;

статутах житлових кооперативів чи ОСББ;

умовах договору оренди (якщо ви не є власником житла).

Наприклад, у деяких містах на рівні місцевих рішень допускається не більше 2-3 собак або 3-5 котів на одне домогосподарство, якщо мова про квартиру.

Що каже судова практика

На практиці головним критерієм є комфорт інших мешканців і добробут тварин. Підстава для реагування з боку поліції, ЖЕКу або навіть суду виникає, якщо кількість тварин призводить до:

неприємного запаху в під’їзді;

постійного гавкоту;

антисанітарії у квартирі (виявленої комісією або зафіксованої скаргами);

порушень санітарних норм у будинку.

У деяких випадках українські суди вже зобов’язували мешканців зменшити кількість тварин, коли це шкодило оточенню або самій тварині.

Відповідальність за порушення: штрафи й не тільки

У 2025 році діє низка норм, які можуть бути застосовані до власника:

стаття 154 КУпАП: порушення правил тримання тварин — штраф до 1 700 грн із можливістю конфіскації тварин;

стаття 89 КУпАП: жорстоке поводження з тваринами — штраф до 3 400 грн або громадські роботи;

стаття 182 КУпАП: порушення тиші — штраф до 510 грн (наприклад, через гавкіт собак уночі);

позови до суду з боку сусідів — як виняткова, але можлива міра.

Важить не кількість, а умови

Ключове — чи здатна людина забезпечити належні умови для життя тварин і комфорт для сусідів. Одна людина може утримувати 2 собак і 4 котів у чистоті, а інша не впорається й з одним.

Також діє принцип: "одна квартира — одне домогосподарство", тобто рахують усіх тварин, що проживають разом, незалежно від того, кому вони належать.

Що можуть вимагати ОСББ або орендодавці

У договорах оренди часто прописують заборону на тримання тварин або обмеження їхньої кількості. Порушення цього пункту може стати підставою для дострокового розірвання договору.

А ОСББ, згідно з власним статутом, можуть:

запровадити заборону на вигул тварин у під’їзді;

вимагати повідці та намордники для великих собак;

встановити обмеження на кількість тварин у квартирі (необов’язкове до виконання, але може мати дисциплінуючий ефект).

Як повідомлялось, в Україні діють правила вигулу собак у публічних місцях для запобігання агресії, особливо до інших тварин. Власники зобов'язані виводити своїх улюбленців на повідцю та в наморднику. Порушення цих вимог тягне за собою значні штрафи.

Також зазначимо, збільшення випадків загибелі домашніх тварин через лікарські помилки в Україні порушує важливе питання про відповідальність ветеринарів. Чи нестимуть фахівці юридичні наслідки за смерть улюбленця, спричинену їхньою недбалістю або професійною помилкою? Це питання досі потребує чіткого правового врегулювання для захисту прав власників тварин.