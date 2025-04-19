Сколько животных разрешено держать в квартире в Украине в 2025 году

Животные в квартире. Фото: AnimalShelterKiev/Facebook

В 2025 году все больше украинцев заводят домашних животных — кто-то спасает брошенных на улице, кто-то заводит щенка мечты. Но вопрос количества любимцев в квартире стал не только бытовым, но и правовым — существует ли законный предел? И когда любовь к животным превращается в административное нарушение.

Как отмечают юристы Безоплатной правовой помощи, на национальном уровне в Украине нет единого закона, который бы четко определял максимально разрешенное количество животных в квартире. Ни Гражданский кодекс, ни Закон "О защите животных от жестокого обращения" не содержат таких лимитов.

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Однако это не означает полную свободу. Регулирование количества домашних любимцев могут содержаться в:

правилах благоустройства конкретного города или ОТГ;

уставах жилищных кооперативов или ОСМД;

условиях договора аренды (если вы не являетесь владельцем жилья).

Например, в некоторых городах на уровне местных решений допускается не более 2-3 собак или 3-5 котов на одно домохозяйство, если речь о квартире.

Что говорит судебная практика

На практике главным критерием является комфорт других жильцов и благополучие животных. Основание для реагирования со стороны полиции, ЖЭК или даже суда возникает, если количество животных приводит к:

неприятному запаху в подъезде;

постоянному лаю; постоянному лаю;

антисанитарии в квартире (выявленной комиссией или зафиксированной жалобами);

нарушений санитарных норм в доме.

В некоторых случаях украинские суды уже обязывали жильцов уменьшить количество животных, когда это вредило окружению или самому животному.

Ответственность за нарушения: штрафы и не только

В 2025 году действует ряд норм, которые могут быть применены к владельцу:

статья 154 КУоАП: нарушение правил содержания животных — штраф до 1 700 грн с возможностью конфискации животных;

статья 89 КУоАП: жестокое обращение с животными — штраф до 3 400 грн или общественные работы;

статья 182 КУоАП: нарушение тишины — штраф до 510 грн (например, из-за лая собак ночью);

иски в суд со стороны соседей — как исключительная, но возможная мера.

Важно не количество, а условия

Ключевое — способен ли человек обеспечить надлежащие условия для жизни животных и комфорт для соседей. Один человек может содержать 2 собак и 4 котов в чистоте, а другой не справится и с одной.

Также действует принцип: "одна квартира — одно домохозяйство", то есть считают всех животных, проживающих вместе, независимо от того, кому они принадлежат.

Что могут требовать ОСМД или арендодатели

В договорах аренды часто прописывают запрет на содержание животных или ограничение их количества. Нарушение этого пункта может стать основанием для досрочного расторжения договора.

А ОСМД, согласно собственному уставу, могут:

ввести запрет на выгул животных в подъезде;

требовать поводки и намордники для крупных собак;

установить ограничения на количество животных в квартире (необязательное к исполнению, но может иметь дисциплинирующий эффект).

Как сообщалось, в Украине действуют правила выгула собак в публичных местах для предотвращения агрессии, особенно к другим животным. Владельцы обязаны выводить своих любимцев на поводке и в наморднике. Нарушение этих требований влечет за собой значительные штрафы.

Также отметим, увеличение случаев гибели домашних животных из-за врачебных ошибок в Украине поднимает важный вопрос об ответственности ветеринаров. Будут ли специалисты нести юридические последствия за смерть любимца, вызванную их халатностью или профессиональной ошибкой? Этот вопрос до сих пор требует четкого правового урегулирования для защиты прав владельцев животных.