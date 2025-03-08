Українці продають екзотику на OLX — скільки коштують таргани, птахи і риби-змії

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Українці можуть знайти чимало оголошень про продаж собак і котів на спеціалізованому порталі OLX. Але хтось має специфічні вподобання і планує приручити не звичайного домашнього улюбленця, а екзотичного. Завдяки Інтернету можна стати власником тарганів, мавпи, єнота, павуків-птахоїдів тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують екзотичні тварини в Україні.

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Яких екзотичних тварин продають на OLX

Періодично на OLX з’являються оголошення про продаж павуків-птахоїдів, єнотів, скорпіонів, дикобразів, цукрових поссумів, рідкісних птахів тощо. Користувач із Запоріжжя, наприклад, запропонував українцям курчат породи легбар. За його словами, ці екзотичні курочки несуть блакитні яйця. Вартість одного інкубаційного яйця становить 35 грн.

Курчата легбар на OLX. Фото: скриншот

У Києві можна придбати рибу-змію. Каламоїхт калабарський — це стародавня променепера риба з незвичайною формою тіла. Великий прісноводний вид зустрічається у Західній Африці, тож для українців дійсно екзотичний. Одну рибину довжиною 15-20 см (може сягати до 40 см) продають за 850 грн.

Каламоїхт калабарський на OLX. Фото: скриншот

Інша цікава пропозиція з Києва — гігантські таргани роду Blaberus. Вони поширені в Америці та використовуються як домашні тварини або корм для інших улюбленців. Вартість екзотичного вихованця становить 29 грн.

Гігантський тарган на OLX. Фото: скриншот

Користувач із Дніпра виставив на продаж екзотичного птаха — непальського фазана. Це досить агресивний та активний вид, тож його представників не рекомендують тримати у спільних вольєрах з іншими птахами. Зазвичай у фазана темне, майже чорне оперення з широкими білими облямівками по краях. Купити можна за 4 000 грн.

Непальський фазан на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть стати власниками декоративних свинок, але не морських, а звичайних поросят. Мікропіги здатні конкурувати з собаками і котами, оскільки все більше людей роблять із них домашніх улюбленців.

Також ми писали, що українцям небезпечно вигулювати собак у громадських місцях, бо прогулянка може обернутися штрафом. Якщо господар не прибирає за твариною на вулиці, його змусять заплатити фінансову санкцію.