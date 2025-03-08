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Екзотика на OLX — яких домашніх улюбленців продають українцям

8 березня 2025 18:25
Єлизавета Супівська - редактор
Українці продають екзотику на OLX — скільки коштують таргани, птахи і риби-змії
Гроші в гаманці. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть знайти чимало оголошень про продаж собак і котів на спеціалізованому порталі OLX. Але хтось має специфічні вподобання і планує приручити не звичайного домашнього улюбленця, а екзотичного. Завдяки Інтернету можна стати власником тарганів, мавпи, єнота, павуків-птахоїдів тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують екзотичні тварини в Україні.

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Періодично на OLX з’являються оголошення про продаж павуків-птахоїдів, єнотів, скорпіонів, дикобразів, цукрових поссумів, рідкісних птахів тощо. Користувач із Запоріжжя, наприклад, запропонував українцям курчат породи легбар. За його словами, ці екзотичні курочки несуть блакитні яйця. Вартість одного інкубаційного яйця становить 35 грн.

 

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Курчата легбар на OLX. Фото: скриншот

У Києві можна придбати рибу-змію. Каламоїхт калабарський — це стародавня променепера риба з незвичайною формою тіла. Великий прісноводний вид зустрічається у Західній Африці, тож для українців дійсно екзотичний. Одну рибину довжиною 15-20 см (може сягати до 40 см) продають за 850 грн.

 

Екзотика на OLX — яких домашніх улюбленців продають українцям - фото 2
Каламоїхт калабарський на OLX. Фото: скриншот

Інша цікава пропозиція з Києва — гігантські таргани роду Blaberus. Вони поширені в Америці та використовуються як домашні тварини або корм для інших улюбленців. Вартість екзотичного вихованця становить 29 грн.

 

Екзотика на OLX — яких домашніх улюбленців продають українцям - фото 3
Гігантський тарган на OLX. Фото: скриншот

Користувач із Дніпра виставив на продаж екзотичного птаха — непальського фазана. Це досить агресивний та активний вид, тож його представників не рекомендують тримати у спільних вольєрах з іншими птахами. Зазвичай у фазана темне, майже чорне оперення з широкими білими облямівками по краях. Купити можна за 4 000 грн.

 

Екзотика на OLX — яких домашніх улюбленців продають українцям - фото 4
Непальський фазан на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть стати власниками декоративних свинок, але не морських, а звичайних поросят. Мікропіги здатні конкурувати з собаками і котами, оскільки все більше людей роблять із них домашніх улюбленців.

Також ми писали, що українцям небезпечно вигулювати собак у громадських місцях, бо прогулянка може обернутися штрафом. Якщо господар не прибирає за твариною на вулиці, його змусять заплатити фінансову санкцію.

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