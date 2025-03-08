Украинцы продают экзотику на OLX — сколько стоят тараканы, птицы и рыбы-змеи

Экзотика на OLX — каких домашних любимцев продают украинцам
Украинцы могут найти немало объявлений о продаже собак и кошек на специализированном портале OLX. Но кто-то имеет специфические предпочтения и планирует приручить не обычного домашнего любимца, а экзотического. Благодаря Интернету можно стать владельцем тараканов, обезьяны, енота, пауков-птицеедов и др.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят экзотические животные в Украине.
Каких экзотических животных продают на OLX
Периодически на OLX появляются объявления о продаже пауков-птицеедов, енотов, скорпионов, дикобразов, сахарных поссумов, редких птиц и тому подобное. Пользователь из Запорожья, например, предложил украинцам цыплят породы легбар. По его словам, эти экзотические курочки несут голубые яйца. Стоимость одного инкубационного яйца составляет 35 грн.
В Киеве можно приобрести рыбу-змею. Каламоихт калабарский — это древняя лучеперая рыба с необычной формой тела. Большой пресноводный вид встречается в Западной Африке, поэтому для украинцев действительно экзотический. Одну рыбину длиной 15-20 см (может достигать до 40 см) продают за 850 грн.
Другое интересное предложение из Киева — гигантские тараканы рода Blaberus. Они распространены в Америке и используются как домашние животные или корм для других любимцев. Стоимость экзотического питомца составляет 29 грн.
Пользователь из Днепра выставил на продажу экзотическую птицу — непальского фазана. Это достаточно агрессивный и активный вид, поэтому его представителей не рекомендуют держать в общих вольерах с другими птицами. Обычно у фазана темное, почти черное оперение с широкими белыми каймами по краям. Купить можно за 4 000 грн.
Напомним, украинцы могут стать владельцами декоративных свинок, но не морских, а обычных поросят. Микропиги способны конкурировать с собаками и котами, поскольку все больше людей делают из них домашних любимцев.
Также мы писали, что украинцам опасно выгуливать собак в общественных местах, поскольку прогулка может обернуться штрафом. Если хозяин не убирает за животным на улице, его заставят заплатить финансовую санкцию.
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