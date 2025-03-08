Украинцы продают экзотику на OLX — сколько стоят тараканы, птицы и рыбы-змеи

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Украинцы могут найти немало объявлений о продаже собак и кошек на специализированном портале OLX. Но кто-то имеет специфические предпочтения и планирует приручить не обычного домашнего любимца, а экзотического. Благодаря Интернету можно стать владельцем тараканов, обезьяны, енота, пауков-птицеедов и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят экзотические животные в Украине.

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Каких экзотических животных продают на OLX

Периодически на OLX появляются объявления о продаже пауков-птицеедов, енотов, скорпионов, дикобразов, сахарных поссумов, редких птиц и тому подобное. Пользователь из Запорожья, например, предложил украинцам цыплят породы легбар. По его словам, эти экзотические курочки несут голубые яйца. Стоимость одного инкубационного яйца составляет 35 грн.

Цыплята легбар на OLX. Фото: скриншот

В Киеве можно приобрести рыбу-змею. Каламоихт калабарский — это древняя лучеперая рыба с необычной формой тела. Большой пресноводный вид встречается в Западной Африке, поэтому для украинцев действительно экзотический. Одну рыбину длиной 15-20 см (может достигать до 40 см) продают за 850 грн.

Каламоихт калабарский на OLX. Фото: скриншот

Другое интересное предложение из Киева — гигантские тараканы рода Blaberus. Они распространены в Америке и используются как домашние животные или корм для других любимцев. Стоимость экзотического питомца составляет 29 грн.

Гигантский таракан на OLX. Фото: скриншот

Пользователь из Днепра выставил на продажу экзотическую птицу — непальского фазана. Это достаточно агрессивный и активный вид, поэтому его представителей не рекомендуют держать в общих вольерах с другими птицами. Обычно у фазана темное, почти черное оперение с широкими белыми каймами по краям. Купить можно за 4 000 грн.

Непальский фазан на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут стать владельцами декоративных свинок, но не морских, а обычных поросят. Микропиги способны конкурировать с собаками и котами, поскольку все больше людей делают из них домашних любимцев.

Также мы писали, что украинцам опасно выгуливать собак в общественных местах, поскольку прогулка может обернуться штрафом. Если хозяин не убирает за животным на улице, его заставят заплатить финансовую санкцию.