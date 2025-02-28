Штраф для власників собак — як можна втратити до 3 400 грн через вигул

Вигул собаки. Фото: Pexels

Власники домашніх улюбленців повинні слідкувати за поведінкою чотирилапих під час перебування на вулиці. Вони мають забезпечити безпеку перехожих, а також чистоту громадських місць. Якщо не прибрати за собакою, можна натрапити на серйозне покарання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який штраф загрожує за неприбирання екскрементів тварин.

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Відповідальність для українців

Собак вигулюють, аби вони справляли природні потреби. Але громадські місця не призначені для забруднення фекаліями, тому господарі домашніх улюбленців повинні прибирати за ними. Це стосується будь-якої території, окрім локацій, спеціально відведених для вигулу.

Згідно з законом "Про захист тварин від жорстокого поводження", на українців покладається обов’язок дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і не завдавати незручностей оточуючим. Інакше доведеться заплатити фінансову санкцію. Щоб дізнатися розмір штрафу, звернімося до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Стаття 154 говорить: неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування у громадському місці тягне за собою попередження або накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн). Для посадових осіб сума становить 20-50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 340 до 850 грн.

Якщо порушити вимогу вдруге протягом календарного року, то покарання посилиться:

для громадян — від 340 до 510 грн;

для посадовців — від 510 до 1 020 грн.

До всього, фекаліями можна пошкодити майно іншої людини. Тоді недбалість господаря коштуватиме йому втратою набагато більшої суми. Розмір санкції підвищиться до 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть орендувати квартиру під Києвом безплатно. Але доведеться ділити житло з сусідами — кількома десятками котів. Орендареві доведеться годувати тварин, лікувати і доглядати, а власник квартири навіть оплачуватиме комунальні послуги.

Також ми писали, що перетнути державний кордон із твариною непросто, оскільки спрощений режим виїзду скасували. Тепер власникам необхідно мати міжнародний ветеринарний паспорт, довідку про аналіз на антитіла до сказу та ветеринарне свідоцтво.