Подорож з тваринами — які документи вимагатимуть на кордоні у 2025

Пес в автомобілі. Фото: Pexels

Через повномасштабне вторгнення багато українців змушені були залишити країну. Дехто з біженців має домашніх улюбленців, а тому вимушені перетинати кордон разом з тваринами. Однак нині для перевезення "хвостатих" діють певні правила, оскільки спрощений режим перетину кордону вже скасовано.

Про те, що потрібно зробити перед виїздом за кордон з домашніми улюбленцями у 2025 році, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Які документи потрібно підготувати

Для перетину кордону тварина повинна мати міжнародний ветеринарний паспорт, який видається в державних ветеринарних установах. Документ заповнюється українською та англійською мовами та залишається чинним упродовж усього життя тварини. Вартість оформлення наразі становить 51,29 грн відповідно до постанови Кабміну.

Готуючись до поїздки, насамперед необхідно подбати про ідентифікацію тварини шляхом вживлення мікрочипа, а також провести вакцинацію від сказу. Мікрочип — це мініатюрна капсула (2х12 мм), яку вводять під шкіру. Щеплення проти сказу здійснюється виключно у ветеринарній клініці. Також потрібно:

Пройти аналіз на антитіла до сказу: перед тим, як везти тварину за кордон, потрібно пройти тест на визначення рівня антитіл до сказу. Аналіз можна виконати лише через 30 днів після останньої вакцинації. Отримати ветеринарне свідоцтво (форма 1-ВЕТ): цей документ видається державною ветеринарною службою не пізніше ніж за три дні до дати виїзду тварини. Для отримання довідки необхідно провести огляд улюбленця та надати ветеринарний паспорт.

Уже безпосередньо на кордоні, у пунктах ветеринарного контролю, власникам тварин необхідно оформити відповідний ветеринарний сертифікат, що дозволяє легально вивозити домашніх улюбленців за кордон.

Раніше ми писали, що Чехія та Польща готують нові умови для перебування українців у Європі після завершення війни. Тимчасовий захист скасують автоматично, але залишитися в ЄС можна буде на інших законних підставах.

Також ми розповідали, що безвізовий режим з ЄС діє для України з 2017 року, дозволяючи в'їзд за біометричним паспортом без звернення до посольства. Однак із 2025-го запровадять нову систему прикордонного контролю, яка торкнеться й українців.