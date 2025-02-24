Путешествие с животными — какие документы будут требовать на границе в 2025 году

Пес в автомобиле. Фото: Pexels

Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы вынуждены были покинуть страну. Некоторые из беженцев имеют домашних любимцев, а поэтому вынуждены пересекать границу вместе с животными. Однако сейчас для перевозки "хвостатых" действуют определенные правила, поскольку упрощенный режим пересечения границы уже отменен.

О том, что нужно сделать перед выездом за границу с домашними любимцами в 2025 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Какие документы нужно подготовить

Для пересечения границы животное должно иметь международный ветеринарный паспорт, который выдается в государственных ветеринарных учреждениях. Документ заполняется на украинском и английском языках и остается в силе на протяжении всей жизни животного. Стоимость оформления сейчас составляет 51,29 грн в соответствии с постановлением Кабмина.

Готовясь к поездке, прежде всего необходимо позаботиться об идентификации животного путем вживления микрочипа, а также провести вакцинацию от бешенства. Микрочип — это миниатюрная капсула (2х12 мм), которую вводят под кожу. Прививка против бешенства осуществляется исключительно в ветеринарной клинике. Также нужно:

Пройти анализ на антитела к бешенству: перед тем, как везти животное за границу, нужно пройти тест на определение уровня антител к бешенству. Анализ можно выполнить только через 30 дней после последней вакцинации. Получить ветеринарное свидетельство (форма 1-ВЕТ): этот документ выдается государственной ветеринарной службой не позднее чем за три дня до даты выезда животного. Для получения справки необходимо провести осмотр питомца и предоставить ветеринарный паспорт.

Уже непосредственно на границе, в пунктах ветеринарного контроля, владельцам животных необходимо оформить соответствующий ветеринарный сертификат, позволяющий легально вывозить домашних любимцев за границу.

Ранее мы писали, что Чехия и Польша готовят новые условия для пребывания украинцев в Европе после завершения войны. Временную защиту отменят автоматически, но остаться в ЕС можно будет на других законных основаниях.

Также мы рассказывали, что безвизовый режим с ЕС действует для Украины с 2017 года, позволяя въезд по биометрическому паспорту без обращения в посольство. Однако с 2025-го введут новую систему пограничного контроля, которая коснется и украинцев.