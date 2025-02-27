Українці готові безплатно здати житло, але є нюанс — кому підійдуть умови

Нерухомість. Фото: Pexels

Щоб наймати житло в Києві, треба заплатити в середньому 17 000 грн на місяць (статистичні дані ЛУН). Оренда квартири — недешеве задоволення, проте існують бюджетні варіанти. Точніше безплатні. На OLX з’явилося оголошення від власника об’єкта нерухомості, який запропонував однокімнатне житло без оплати. Проте воно підійде далеко не кожній людині.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає орендаря у безплатній квартирі.

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Яке житло можна орендувати безплатно

Користувач OLX опублікував оголошення про пошук орендаря. Квартира розташована у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. На порталу ЛУН сказано, що орендувати житло неподалік від Києва можна в середньому за 13 000 грн на місяць. Але платити за однокімнатну смарт-квартиру не доведеться.

Власник навіть самостійно покриватиме комунальні послуги. Він уточнив, що приміщення розташоване в сучасному житловому комплексі, має загальну площу 20 кв.м і такі умови:

вбудовану кухню;

окремий санвузол з душовою кабіною;

окремий балкон;

електричне опалення;

теплу підлогу;

електроплитку;

витяжку;

бойлер;

холодильник;

пральну машину.

Постає питання, чому оренда повністю безплатна. Насправді причина у співмешканцях. Квартиру доведеться ділити із сусідами — котами і кішками. Загалом на перетримці перебуває близько 50 чотирилапих, за якими орендареві потрібно доглядати. В обов’язки входитиме годування тварин, лікування і прибирання.

Оренда квартири з котами на OLX. Фото: скриншот

Звісно, такі умови підійдуть далеко не кожній людині. Потрібно мати величезну любов до котів, аби погодитися на проживання у квартирі, навіть якщо оренда абсолютно безплатна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у січні вартість оренди по Україні зросла на 1,5% і досягла 7 326 грн у середньому. Зростання цін зафіксували в західних і центральних регіонах, що відображає попит спільно з міграційними процесами. Ці фактори сильно впливають на формування вартості оренди житла.

Також ми писали, що для перетину державного кордону України з тваринами потрібно дотриматися певних правил. Спрощений режим виїзду давно скасували, тому важливо оформити міжнародний ветеринарний паспорт, здійснити аналіз на антитіла до сказу і мати ветеринарне свідоцтво.