Украинцы готовы бесплатно сдать жилье, но есть нюанс — кому подойдут условия

Недвижимость. Фото: Pexels

Чтобы снять жилье в Киеве, надо заплатить в среднем 17 000 грн в месяц (статистические данные ЛУН). Аренда квартиры — недешевое удовольствие, однако существуют бюджетные варианты. Точнее, бесплатные. На OLX появилось объявление от владельца объекта недвижимости, который предложил однокомнатное жилье без оплаты. Однако оно подойдет далеко не каждому человеку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет арендатора в бесплатной квартире.

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Какое жилье можно арендовать бесплатно

Пользователь OLX опубликовал объявление о поиске арендатора. Квартира расположена в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области. На портала ЛУН сказано, что снять жилье недалеко от Киева можно в среднем за 13 000 грн в месяц. Но платить за однокомнатную смарт-квартиру не придется.

Владелец даже самостоятельно будет покрывать коммунальные услуги. Он уточнил, что помещение расположено в современном жилом комплексе, имеет общую площадь 20 кв.м и такие условия:

встроенную кухню;

отдельный санузел с душевой кабиной;

отдельный балкон;

электрическое отопление;

теплый пол;

электроплитку;

вытяжку;

бойлер;

холодильник;

стиральную машину.

Возникает вопрос, почему аренда полностью бесплатная. На самом деле, причина в сожителях. Квартиру придется делить с соседями — котами и кошками. Всего на передержке находится около 50 четверолапых, за которыми арендатору нужно ухаживать. В обязанности будет входить кормление животных, лечение и уборка.

Аренда квартиры с котами на OLX. Фото: скриншот

Конечно, такие условия подойдут далеко не каждому человеку. Нужно иметь огромную любовь к котам, чтобы согласиться на проживание в квартире, даже если аренда абсолютно бесплатная.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в январе стоимость аренды по Украине выросла на 1,5% и достигла 7 326 грн в среднем. Рост цен зафиксировали в западных и центральных регионах, что отражает спрос совместно с миграционными процессами. Эти факторы сильно влияют на формирование стоимости аренды жилья.

Также мы писали, что для пересечения государственной границы Украины с животными нужно соблюсти определенные правила. Упрощенный режим выезда давно отменили, поэтому важно оформить международный ветеринарный паспорт, осуществить анализ на антитела к бешенству и иметь ветеринарное свидетельство.