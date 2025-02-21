Закрити собаку в автомобілі взимку – яке покарання може отримати господар

Собака в автомобілі. Фото: Pexels

Власників тварин можуть покарати за жорстоке поводження з домашніми улюбленцями. В законі не затверджені конкретні обставини порушення, але правоохоронці часто кваліфікують полишення кота/собаки в автомобілі при екстремальній температурі як жорстоке поводження. За таке загрожують чималі штрафи.

Про це йдеться Кодексі про адміністративні правопорушення.

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Штраф для господарів тварин

Трапляються випадки, коли собака чи кіт подорожують з господарями в транспортному засобі, але людям доводиться відійти по справах. Якщо немає змоги взяти домашнього улюбленця з собою, вони закривають чотирилапого в салоні на невизначений термін.

Залежно від обставин, такі дії можуть класифікувати як жорстоке поводження з тваринами. Наприклад, у разі низької температури на вулиці. Якщо ззовні автомобіля температура повітря впала до -5 градусів за Цельсієм (чи піднялася до +20 градусів), не рекомендується залишати собак і котів надовго самих.

Згідно зі статтею 89 Кодексу про адміністративні правопорушення, жорстоким поводженням вважають знущання, які завдали тваринам фізичного болю і страждань, але не призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Плюс норма поширюється на залишення улюбленців напризволяще і порушення правил їх утримання.

Штрафна санкція становить від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 до 5 100 грн. Також тварину конфіскують, якщо існує загроза здоров’ю чи життю пухнастого.

Покарання збільшиться за умови аналогічних дій, вчинених до двох і більше тварин, або групою осіб, або людиною, яку вже притягували до відповідальності протягом року. Штраф становитиме 300-500 неоподатковуваних мінімумів (від 5 100 до 8 500 грн) з конфіскацією. Альтернатива фінансовому стягненню — адміністративний арешт на строк до 15 днів.

За що штрафують господарів тварин

Українцям загрожують різні штрафи за порушення, вчинені домашніми улюбленцями:

напад на перехожого — від 1 700 до 3 400 грн;

пошкодження чужого майна — компенсація в повному обсязі;

знищення зелених насаджень у місті — від 170 до 510 грн;

порушення правил благоустрою території — від 340 до 1 360 грн;

напад на людину з укусами — громадські чи виправні роботи, обмеження волі до 2 років.

Також кошти стягують за неправильний вигул собак. Якщо гуляти з вівчаркою, бульдогом, ротвейлером, доберманом чи представником іншої небезпечної породи без повідця і намордника у громадському місці, доведеться заплатити від 170 до 340 грн.

Нагадаємо, українців можуть не пустити в метро з екзотичними тваринами, зокрема зміями, хижими птахами, мавпами, рептиліями тощо. Плюс здійснити поїзду не вийде з великими собаками (вище 45 см у холці), за винятком службових собак-поводирів.

Також ми писали, що собаку зіркового ветерана "Барселони" допомагали шукати всі мешканці італійського міста. Войцех Щенсний загубив домашнього улюбленця на пляжі Кастельдефельса. Чотирилапий пізніше повернувся до господарів.