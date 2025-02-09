Гроші на тварин — кому та за що заплатять до 7000 грн у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

З 3 лютого 2025 року українські фермери, які займаються тваринництвом, зможуть подати заявку на державну фінансову підтримку через онлайн-платформу "Державний аграрний реєстр" (ДАР). Однак така допомога буде доступна лише тим господарям, які не отримували аналогічних виплат у 2024 році.

Про те, скільки можуть отримати українці на утримання тварин у 2025 році, повідомили на сайті Вінницької обласної військової адміністрації.

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Хто може отримати виплату у 2025 році

В Міністерстві аграрної політики зазначають, що ця ініціатива спрямована на покриття витрат, пов’язаних із доглядом за тваринами, а також має на меті стимулювання розвитку українського тваринництва. Основний акцент зроблено на підтримку малих і середніх господарств, які найчастіше потребують додаткових фінансових ресурсів для ефективного ведення діяльності.

У 2025 році на фінансову підтримку можуть розраховувати лише ті фермери, які у 2024 році не отримували аналогічної допомоги. Дотації доступні для власників худоби: корів, кіз та овець, а розмір виплат залежить від виду та кількості утримуваних тварин:

7 000 грн за кожну корову — якщо фермер утримує від 3 до 100 голів (незалежно від напрямку діяльності — молочного чи м’ясного);

2 000 грн за козу чи вівцю — для власників маточного стада від 5 до 500 голів.

Як подати заявку на дотацію

Виплата дотації здійснюється раз на рік у безготівковій формі — гроші перераховуються безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно виконати кілька обов’язкових умов:

Кількість поголів’я: від 3, але не більше 100 корів або від 5 до 500 голів кіз чи овець. Неотримання виплати у 2024 році: якщо господар отримував дотацію торік, у 2025 році подати заявку не вийде – відповідні функції у ДАР будуть недоступними. Обов’язкова реєстрація у ДАР: заявка подається виключно через цю офіційну онлайн-платформу. Документальне підтвердження: необхідно надати підтверджуючі документи щодо наявності тварин і відповідності умовам програми.

Підтримку можуть отримати аграрії з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.

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