Деньги на животных — кому и за что заплатят до 7000 грн в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

С 3 февраля 2025 года украинские фермеры, которые занимаются животноводством, смогут подать заявку на государственную финансовую поддержку через онлайн-платформу "Государственный аграрный реестр" (ДАР). Однако такая помощь будет доступна только тем хозяевам, которые не получали аналогичных выплат в 2024 году.

О том, сколько могут получить украинцы на содержание животных в 2025 году, сообщили на сайте Винницкой областной военной администрации.

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Кто может получить выплату в 2025 году

В Министерстве аграрной политики отмечают, что эта инициатива направлена на покрытие расходов, связанных с уходом за животными, а также имеет целью стимулирование развития украинского животноводства. Основной акцент сделан на поддержку малых и средних хозяйств, которые чаще всего нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах для эффективного ведения деятельности.

В 2025 году на финансовую поддержку могут рассчитывать только те фермеры, которые в 2024 году не получали аналогичной помощи. Дотации доступны для владельцев скота: коров, коз и овец, а размер выплат зависит от вида и количества содержащихся животных:

7 000 грн за каждую корову — если фермер содержит от 3 до 100 голов (независимо от направления деятельности — молочного или мясного);

2 000 грн за козу или овцу — для владельцев маточного стада от 5 до 500 голов.

Как подать заявку на дотацию

Выплата дотации осуществляется раз в год в безналичной форме — деньги перечисляются непосредственно на банковский счет получателя. Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно выполнить несколько обязательных условий:

Количество поголовья: от 3, но не более 100 коров или от 5 до 500 голов коз или овец. Неполучение выплаты в 2024 году: если хозяин получал дотацию в прошлом году, в 2025 году подать заявку не получится — соответствующие функции в ДАР будут недоступны. Обязательная регистрация в ДАР: заявка подается исключительно через эту официальную онлайн-платформу. Документальное подтверждение: необходимо предоставить подтверждающие документы о наличии животных и соответствии условиям программы.

Поддержку могут получить аграрии из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

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