Закрыть собаку в автомобиле зимой – какое наказание может получить хозяин

Собака в автомобиле. Фото: Pexels

Владельцев животных могут наказать за жестокое обращение с домашними любимцами. В законе не утверждены конкретные обстоятельства нарушения, но правоохранители часто квалифицируют оставление кота/собаки в автомобиле при экстремальной температуре как жестокое обращение. За такое грозят немалые штрафы.

Об этом говорится Кодексе об административных правонарушениях.

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Штраф для хозяев животных

Бывают случаи, когда собака или кот путешествуют с хозяевами в транспортном средстве, но людям приходится отойти по делам. Если нет возможности взять домашнего любимца с собой, они закрывают четвероногого в салоне на неопределенный срок.

В зависимости от обстоятельств, такие действия могут классифицировать как жестокое обращение с животными. Например, в случае низкой температуры на улице. Если снаружи автомобиля температура воздуха упала до -5 градусов по Цельсию (или поднялась до +20 градусов), не рекомендуется оставлять собак и котов надолго одних.

Согласно статье 89 Кодекса об административных правонарушениях, жестоким обращением считают издевательства, которые нанесли животным физическую боль и страдания, но не привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели. Плюс норма распространяется на оставление питомцев на произвол судьбы и нарушение правил их содержания.

Штрафная санкция составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5 100 грн. Также животное конфискуют, если существует угроза здоровью или жизни пушистика.

Наказание увеличится при условии аналогичных действий, совершенных в отношении двух и более животных, или группой лиц, или человеком, которого уже привлекали к ответственности в течение года. Штраф составит 300-500 необлагаемых минимумов (от 5 100 до 8 500 грн) с конфискацией. Альтернатива финансовому взысканию — административный арест на срок до 15 дней.

За что штрафуют хозяев животных

Украинцам грозят различные штрафы за нарушения, совершенные домашними любимцами:

нападение на прохожего — от 1 700 до 3 400 грн;

повреждение чужого имущества — компенсация в полном объеме;

уничтожение зеленых насаждений в городе — от 170 до 510 грн;

нарушение правил благоустройства территории — от 340 до 1 360 грн;

нападение на человека с укусами — общественные или исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет.

Также деньги взимают за неправильный выгул собак. Если гулять с овчаркой, бульдогом, ротвейлером, доберманом или представителем другой опасной породы без поводка и намордника в общественном месте, придется заплатить от 170 до 340 грн.

Напомним, украинцев могут не пустить в метро с экзотическими животными, в частности змеями, хищными птицами, обезьянами, рептилиями и тому подобное. Плюс совершить поездку не получится с большими собаками (выше 45 см в холке), за исключением служебных собак-поводырей.

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